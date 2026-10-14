Sarah Knafo à Lyon : "De l’ordre dans nos rues" et "de l’ordre dans nos comptes"

Après Londres et Genève, Sarah Knafo a fait étape à Lyon ce mardi soir dans le cadre de la tournée consacrée à son premier livre, Le Casse du siècle.

L’élue de Reconquête!, qui siège au Parlement européen et occupe la vice-présidence du groupe Europe des Nations Souveraines, a profité de son passage à la Confluence pour développer plusieurs des thèmes de son ouvrage.

"On reviendra si vous gagnez"

Interrogée par LyonMag à son arrivée sur ses précédentes étapes, Sarah Knafo a expliqué venir de Londres puis de Genève, où elle affirme avoir rencontré respectivement près de 500 et 700 personnes.

Elle dit avoir été particulièrement marquée par les Français établis à l’étranger. "Ce que j’ai le plus entendu, c’est : 'On reviendra si vous gagnez'", raconte-t-elle, estimant que ces expatriés auraient quitté la France pour trouver ailleurs ce qui leur manquerait dans leur pays.

"De l’ordre dans nos rues" et "de l’ordre dans nos comptes"

Questionnée sur le succès rencontré à Lyon par un discours fondé notamment sur la réduction de la dépense publique, alors même que la ville connaît actuellement d’importantes mobilisations lycéennes réclamant davantage de moyens, Sarah Knafo estime que "de plus en plus de Français sont lucides", malgré ce qu’elle appelle une "chape de plomb de l’idéologie" et affirmant que "40 années de socialisme nous ont conduit à la ruine" et "40 années de laxisme […] au chaos".

"Je pense que les Français sont en demande à la fois de l’ordre dans nos rues […] mais aussi de l’ordre dans nos comptes", résume-t-elle.

L’eurodéputée assure également que les chiffres communiqués ce mardi portent désormais Le Casse du siècle à 275 000 exemplaires vendus.

"C’est la première étape", affirme Sarah Knafo, qui transforme immédiatement ce succès éditorial en projection politique : "À la fin de ce livre, le dernier chapitre, c’est le verdict. C’est le peuple qui rend ce verdict."

Une charge contre les lycéens mobilisés à Lyon

Son passage lyonnais intervient surtout en pleine mobilisation des lycéens dans l’agglomération. Sarah Knafo a opposé le public de sa dédicace - plus de 2200 personnes venues l'écouter à la Confluence - aux manifestations observées ces dernières semaines.

Elle décrit ses sympathisants comme des personnes "calmes, gentilles, qui aiment leur pays, qui brandissent le drapeau français". À l’inverse, elle accuse certains jeunes mobilisés de "casser", de "tabasser leurs professeurs" ou encore de "brûler leur lycée", et critique la présence de drapeaux palestiniens ou algériens dans certaines manifestations.

"Dans cette salle, on verra tout le contraire", a-t-elle conclu.