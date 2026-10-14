Sarah Knafo à Lyon : "De l’ordre dans nos rues" et "de l’ordre dans nos comptes"

Après Londres et Genève, Sarah Knafo a fait étape à Lyon ce mardi soir dans le cadre de la tournée consacrée à son premier livre, Le Casse du siècle.
L’élue de Reconquête!, qui siège au Parlement européen et occupe la vice-présidence du groupe Europe des Nations Souveraines, a profité de son passage à la Confluence pour développer plusieurs des thèmes de son ouvrage.
"On reviendra si vous gagnez"
Interrogée par LyonMag à son arrivée sur ses précédentes étapes, Sarah Knafo a expliqué venir de Londres puis de Genève, où elle affirme avoir rencontré respectivement près de 500 et 700 personnes.
Elle dit avoir été particulièrement marquée par les Français établis à l’étranger. "Ce que j’ai le plus entendu, c’est : 'On reviendra si vous gagnez'", raconte-t-elle, estimant que ces expatriés auraient quitté la France pour trouver ailleurs ce qui leur manquerait dans leur pays.
"De l’ordre dans nos rues" et "de l’ordre dans nos comptes"
Questionnée sur le succès rencontré à Lyon par un discours fondé notamment sur la réduction de la dépense publique, alors même que la ville connaît actuellement d’importantes mobilisations lycéennes réclamant davantage de moyens, Sarah Knafo estime que "de plus en plus de Français sont lucides", malgré ce qu’elle appelle une "chape de plomb de l’idéologie" et affirmant que "40 années de socialisme nous ont conduit à la ruine" et "40 années de laxisme […] au chaos".
"Je pense que les Français sont en demande à la fois de l’ordre dans nos rues […] mais aussi de l’ordre dans nos comptes", résume-t-elle.
L’eurodéputée assure également que les chiffres communiqués ce mardi portent désormais Le Casse du siècle à 275 000 exemplaires vendus.
"C’est la première étape", affirme Sarah Knafo, qui transforme immédiatement ce succès éditorial en projection politique : "À la fin de ce livre, le dernier chapitre, c’est le verdict. C’est le peuple qui rend ce verdict."
Une charge contre les lycéens mobilisés à Lyon
Son passage lyonnais intervient surtout en pleine mobilisation des lycéens dans l’agglomération. Sarah Knafo a opposé le public de sa dédicace - plus de 2200 personnes venues l'écouter à la Confluence - aux manifestations observées ces dernières semaines.
Elle décrit ses sympathisants comme des personnes "calmes, gentilles, qui aiment leur pays, qui brandissent le drapeau français". À l’inverse, elle accuse certains jeunes mobilisés de "casser", de "tabasser leurs professeurs" ou encore de "brûler leur lycée", et critique la présence de drapeaux palestiniens ou algériens dans certaines manifestations.
"Dans cette salle, on verra tout le contraire", a-t-elle conclu.
sa famille : petite bourgeoisie juive marocaine. Et alors ?Signaler Répondre
David Lisnard c'est bien le prix nobel qui a désinfecté les plages c'est ça ? Personne ne veux de ce farceur, nous à reconquête on a deja l'excellent ZemmourSignaler Répondre
vous n avez pas tord, par contre le libéralisme n est pas ce que vous croyez. ce que vous croyez est autre chose que la gauche championne des neologismes à nommé "ultra liberalisme" souvenons nous qu au grandes heures de la France elle était libérale. libéralisme ne veux pas dire bordélique sociale et autre sottise enfoncé dans la tête des gens. je c vous conseil de bien analyser le discours et le projet de David Lisnard qui prône un changement libéral simplement sans autre qualificatif idiot. gardons en mémoire que les mécanismes économiques sont implacables. sans création de richesse favorisée justement pas un libéralisme la,France sombrero dans une crise financière terrible qui engagera jusqu'à nos petits enfants avec une perte totale de souveraineté. tout le reste de nos politocards n est que blabla. Lisez ou relisez David Lisnard son analyse, son programme et sa vision pour la France. France ou pas un compte d exploitation doit être équilibré sinon c est la chute, et elle a commencé pour la France et ce n est pas les conneries économiques de l extrême gauche ni même de la gauche dite sociale démocrate qui nous sauvera. Pensez à vos enfants et petits enfants. faisons tous attention au lavage de cerveauxSignaler Répondre
Elle est largement au dessus de la mêlée des ,attal , Philippe et bien sûr de toute cette gauche nauséabonde...Signaler Répondre
J'espère qu'elle sera dans un gouvernement de droite pour redresser le pays et le mettre sur de bon rails !
regarder d'où viennent ses parents vous comprendrez qui elle est et ce qu'elle veutSignaler Répondre
Sabrer les frais de fonctionnement étatique OKSignaler Répondre
Sabrer les milliards dans les associations militantes OK
Sabrer les aides aux pays étrangers alors que nos départements DOM et TOM n'ont pas d'eau courante, OK
Dans son livre il faudrait parler ouvertement de "corruption" , je ne l'ai pas lu je n'ai vu que des interview mais par exemple on sait maintenant que la politique énergétique de la France est montée selon des intérêts privés souvent en lien avec certains politiques et haut fonctionnaires.
Par contre j'ai un problème sur l'aspect économique.
Knafo et Zemmour dénoncent beaucoup de choses, mais en même temps prônent une économie "libérale".
Est ce une évolution malsaine du libéralisme (le néo-libéralisme)... mais une partie de ce qu'ils dénoncent a été amenée par ce pseudo-libéralisme.
exemple l'immigration:
Prenez le centre et les "faux LR" ils vous parleront tous des "patrons" qui veulent de l'immigré pour la sale besogne. Ils ont laissé gérer notre politique migratoire par "certains patrons".
On se retrouve souvent avec des métiers "ubérisés", payés au lance pierre, totalement dévalorisé ce qui accentue encore plus la problématique car il faut toujours trouver plus d'employés malléables pour faire ses métiers .
Macron qui est un copain de l'ancien patron d'Uber (voir 2017) a accéléré l'ubérisation de ses petits métiers.
Il faudrait donc qu'ils soient plus clair sur leur notion de "Libéralisme" car cette notion au fil des décennies est devenue très floue. Je précise que je suis contre une économie socialiste qui amène à la pauvreté généralisée du peuple au profit d'oligarchies de parti qui s'en mettent plein les poche.
Et c'est vrai aussi quand on écoute les autres politiques c'est clair que Knafo sort du lot
Certainement la meilleure dans les diagnostics sur les résultats de la démocratie représentative.Signaler Répondre
Mais elle souhaite continuer dans une organisation sociétale totalement obsolète du coup ses solutions n'en sont pas comme tous les autres sans exception.
Cette femme est remarquable. C'est la seule qui veut nous protéger nous les retraités face à cette jeunesse qui veut nous piller. Il faut mettre ces oisifs au pas.Signaler Répondre
Je vous invite à lire son livre, mais pas le soir car on finit énervé, la tête dans l’oreiller ! :)Signaler Répondre