Lyon : une école privée visée par une enquête pour abus de confiance, des étudiants réclament 8 700 euros

Des milliers d'euros versés pour des études qui n'ont finalement jamais commencé. À Lyon, l'école privée Aura International School of Management se retrouve dans le viseur de la justice après plusieurs signalements d'étudiants originaires notamment du Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka et du Pakistan.

Selon Le Progrès, une enquête pour abus de confiance vient d'être ouverte par le parquet de Lyon, après des investigations menées par la Répression des fraudes. Les recherches ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale.

Au cœur du dossier : des frais d'inscription de 8 700 euros que plusieurs étudiants affirment ne toujours pas avoir récupérés, malgré le rejet de leur demande de visa. Le contrat prévoyait pourtant un remboursement sous 60 jours dans cette situation.

L'école évoque des difficultés de trésorerie

Face aux accusations, Aura International School of Management a fourni des explications sur la plateforme gouvernementale SignalConso.

Dans un message publié le 24 septembre, l'établissement indique traverser des difficultés financières liées à un nombre exceptionnellement élevé de refus de visa concernant des étudiants d'Asie du Sud.

L'école assure avoir engagé des discussions avec plusieurs partenaires financiers et affirme être déterminée à respecter ses obligations de remboursement.

Les investigations judiciaires devront désormais déterminer l'étendue des remboursements en attente et si les faits dénoncés peuvent constituer une infraction pénale.