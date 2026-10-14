Lyon 6e : la place Edgar-Quinet transformée après 4,4 millions d’euros de travaux

La place Edgar-Quinet a changé de visage dans le 6e arrondissement de Lyon.

La Métropole et la Ville de Lyon ont inauguré ce mercredi 14 octobre cet espace situé entre l’avenue de Saxe, la rue de Créqui et la rue Vauban, à proximité du lycée Édouard-Herriot et de l’église Saint-Pothin.

La transformation avait été engagée après un diagnostic réalisé en 2022, qui avait notamment mis en évidence la forte fréquentation et le vieillissement des espaces de jeux.

Quinze nouveaux arbres et des jets d’eau

L’un des principaux objectifs du chantier était de renforcer la place de la végétation.

Quinze arbres ont été plantés autour de la place et les pieds d’arbres ont été végétalisés. Près de 5 000 m² de nouvelles surfaces permettent désormais la réinfiltration des eaux pluviales dans les sols.

L’ancienne fontaine a également été remise à niveau et de nouveaux jets d’eau au sol ont été installés.

La place accueille désormais un baby-foot, des tables de jeux, de nouvelles assises et des tables. Un espace de pétanque a également été créé à la demande d’un club senior, ainsi qu’un secteur consacré à la végétalisation citoyenne.

Une aire de jeux de 900 m² pensée aussi pour le handicap

La transformation la plus visible concerne l’aire de jeux, désormais étendue sur 900 m².

Plusieurs équipements ont été conçus afin de faciliter leur utilisation par les enfants et parents en situation de handicap. De grandes structures côtoient un espace plus calme comprenant une zone de dessin et une boîte à livres.

Cet agrandissement a notamment été rendu possible par la piétonnisation de l’allée nord bordant la place.

"Autrefois square clos, cette place est devenue un lieu ouvert, inclusif et accessible à tous", estime le maire du 6e arrondissement Samuel Soulier, qui souligne que les nouveaux jeux ont rapidement été adoptés par les familles.

Les abords de l’église Saint-Pothin également réaménagés

Le chantier ne s’est pas limité au cœur de la place.

Un plateau piéton a été aménagé devant l’église Saint-Pothin afin de sécuriser les cheminements et de pousser les automobilistes à ralentir. L’éclairage public a également été repris et renforcé.

"Aujourd’hui, la place Edgar Quinet bénéficie de plus d’espace pour les enfants, de plus de place pour les piétons, de plus de fraîcheur grâce aux arbres et à la fontaine", se félicite le maire de Lyon Grégory Doucet.

Au total, 8 000 m² d’espaces ont été requalifiés, dont 2 400 m² d’espaces végétalisés, et l’opération représente un budget de 4,4 millions d’euros.

La Métropole de Lyon finance 2,4 millions d’euros, la Ville 1,9 million et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse apporte 123 000 euros.