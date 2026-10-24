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24 octobre à Lyon : jusqu'à 25 000 personnes attendues malgré l'interdiction de manifester

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24 octobre à Lyon : jusqu'à 25 000 personnes attendues malgré l'interdiction de manifester

Une semaine après les violences et les pillages qui ont frappé Lyon, les autorités redoutent une nouvelle journée particulièrement tendue ce samedi 24 octobre. Entre 20 000 et 25 000 manifestants pourraient se mobiliser dans l'agglomération. Malgré l'interdiction des rassemblements dans une grande partie du centre-ville, plusieurs rendez-vous circulent sur les réseaux sociaux.

Mise à jour 11h 02 : Un groupe d'individus a été dispersé par les forces de sécurité intérieure dans le secteur de la Manufacture des tabacs.

Mise à jour 10h 25 : Des Terreaux au parc de la Tête d’Or, les appels à se rassembler ce matin à Lyon peinent pour l’heure à mobiliser.

Mise à jour 9h 57 : L’Hôtel de Ville est barricadé ce samedi, tandis que les abords du bâtiment restent déserts.

Mise à jour 9h 27 : La station de métro Part-Dieu n’est plus desservie, au moins jusqu’à 11h.

Mise à jour à 9h 16 : Le jeu du chat et de la souris a débuté. Leur rassemblement prévu à 9h 30 devant le parc de la Tête d’Or a finalement été déplacé place des Terreaux.

Lyon se prépare à un "acte II" sous haute surveillance. La préfecture du Rhône a annoncé anticiper une mobilisation d'au moins 20 000 personnes ce samedi 24 octobre, avec une estimation pouvant atteindre 25 000 participants.

Des chiffres comparables, voire supérieurs, à ceux du 17 octobre, lorsque la mobilisation avait dégénéré en affrontements et en pillages dans la Presqu'île. Cette journée avait notamment donné lieu à 199 interpellations.

Cette fois, les autorités évoquent un "risque très élevé d'exactions" et entendent éviter de nouvelles scènes de violence.

De Bellecour à la Part-Dieu, les rassemblements interdits

Pour ce samedi, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs de 10h à 23h dans une vaste partie de Lyon.

La mesure concerne notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'au centre commercial de Confluence.

L'interdiction s'étend également à des secteurs des 3e et 6e arrondissements, comprenant les Brotteaux et la Part-Dieu, ainsi qu'à la Guillotière et au Vieux Lyon.

Pourtant, plusieurs appels à manifester circulent toujours sur les réseaux sociaux.

Des rendez-vous sont notamment annoncés à partir de 14h sur les places Bellecour, Carnot, des Terreaux, des Jacobins, de la Croix-Rousse et Jean-Macé.

Afin de jouer au jeu du chat et de la souris, plus d'une dizaine de rendez-vous ont été fixés, y compris dès le matin à la Part-Dieu et au parc de la Tête d'Or. Cela va obliger les forces de l'ordre à se démultiplier, parfois pour rien car certains rassemblements ont été annoncés uniquement pour leur faire perdre du temps.

Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence, ainsi que les boutiques du 6e arrondissement, figurent parmi les secteurs jugés particulièrement exposés. Le Vieux Lyon fait également l'objet d'une attention particulière en raison de la présence du palais de justice historique.

La justice confirme les interdictions préfectorales

Plusieurs organisations syndicales souhaitaient pourtant organiser des cortèges déclarés. Solidaires 69 avait notamment prévu une manifestation entre la place Jean-Macé et la place Guichard, où un rassemblement devait également être organisé par la Confédération nationale du travail.

Mais ces initiatives se sont heurtées aux restrictions décidées par la préfecture. Saisis en urgence, les juges du tribunal administratif ont rejeté vendredi soir les référés déposés par Solidaires et la Ligue des droits de l'Homme.

Enfin, aucune suspension générale des transports en commun TCL n'est annoncée pour ce samedi. Métros, tramways et bus doivent fonctionner, mais des adaptations et des fermetures de stations pourront être décidées à la demande des forces de l'ordre, en fonction de l'évolution de la situation.

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49 commentaires
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Libriste le 24/10/2026 à 11:04
Libriste Estuncon a écrit le 24/10/2026 à 10h15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

On a presque le même pseudo, à ceci près que je n'ai pas mis mon nom de famille dans mon pseudo.
Je constate par ailleurs que tu es capable d'écrire dans faire de faute d'orthographe comme avec certains autres de tes pseudo.
SI je résume bien, "Libriste Estuncon" sait écrire correctement et "Libriste Sendufion" est un bourricot sans cervelle, quant à tes commentaires écrits avec autant de faites que de mots, c'est encore toi.
Tu sais que la consultation chez les psy est pris en charge ?
Cela dit, je vous souhaite une bonne journée Monsieur Estuncon.

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Mon pays de misère intellectuelle le 24/10/2026 à 10:57
Monpays a écrit le 24/10/2026 à 08h32

Effectivement Macron le Mozart qui fini Tocard s'est fait élire sur la négation du clivage droite-gauche et de l'identité , il se fait détruire par promotion du clivage , multiculturalisme, communautarisme et laxisme contre patriotisme, souverainisme et conservatisme ( qu'il cherche à TOUT prix à exclure) .

Tu confonds la différence droite - gauche et la différence entre les 2-neurones d’extrême droite et extrême gauche.

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Chris6969699 le 24/10/2026 à 10:52
Seb a écrit le 24/10/2026 à 10h17

Les casseurs ne sont pas des manifestants, faut peut être utiliser son libre arbitre a un moment. Éteint ta tv va voir par toi même et fait toi réel avis.

Vous ne croyez pas si bien dire en amalgamant casseurs et manifestants...

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Rigolo ! le 24/10/2026 à 10:50
Général Salan a écrit le 24/10/2026 à 08h07

Faites leur bouffer du lacrymogène et finissez à la matraque. C'est clair les défilés sont interdits ce jour à Lyon. Force est à la loi.

C 'est bien connu Salan ne participait pas à des manifestations interdites et respectait la loi !

Condamné à mort , de Gaulle président, puis gracié en 1968 . A quoi on dit merci , Salan , à Mai 68 !

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Jay le 24/10/2026 à 10:32
Le Fustigeur a écrit le 24/10/2026 à 08h18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

Il faut verbaliser il y a de l’argent à se faire sur le dos des manifestants 😉

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Bon le 24/10/2026 à 10:30
Le Fustigeur a écrit le 24/10/2026 à 08h18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

Merci pour ce message, c’est drôle et presque vrai tant le dogmatisme de ces gens est extrême.

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Droit dans ses bottes le 24/10/2026 à 10:27
Chris6969699 a écrit le 24/10/2026 à 09h53

Si vous appelez ça des manifestations, c'est que vous n'êtes pas un manifestant...

Le problème, c'est que ce ne sont plus des manifestations mais du pillage et de la casse , en fait le début d'une guerre civile. Il faut l'armée qui pourra " tirer dans les jambes " pour calmer ce beau monde qui, en fait, n'est pas très courageux (des lâches masqués en plus)... Sinon, les gens vont s'armer pour se défendre eux-mêmes.

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Seb le 24/10/2026 à 10:17
Chris6969699 a écrit le 24/10/2026 à 09h53

Si vous appelez ça des manifestations, c'est que vous n'êtes pas un manifestant...

Les casseurs ne sont pas des manifestants, faut peut être utiliser son libre arbitre a un moment. Éteint ta tv va voir par toi même et fait toi réel avis.

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Libriste Estuncon le 24/10/2026 à 10:15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

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bast69 le 24/10/2026 à 10:08
Il faut décrypter.... a écrit le 24/10/2026 à 09h44

Hier a Trappes, derrière le maire, face a MACRON, Elias IMZALENE, le gars de LFI qui a appelé a l intifada et a été condamné tout sourire, tranquille, satisfait.
Quant on vous dit que tout est organisé et que ce sont les honnêtes gens de toutes origines qui vont en payer le prix.
D ailleurs les habitants de Trappes ont hue le cortege.
Ne nous laissons pas manipuler, tous ensemble, cote a cote, restons chez nous.....

à vos côtés. il ne faut pas faire le jeu des politiques, vous avez raison, serrons nous les coudes.

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au fait le 24/10/2026 à 10:07
Memelamoi a écrit le 24/10/2026 à 09h51

Je voulais juste te signaler qu'aujourd'hui tu peux aller voir un psychologue et te faire rembourser...

Je sens beaucoup de difficultés chez toi à construire une réflexion et il me semble que tu as beaucoup souffert pour en arriver à être aussi bête.

Force aux gens qui t'entourent, c'est jamais facile d'être avec des cons

Pour ce qui est de ta dernière phrase tu dois en savoir quelque chose !

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ou là là le 24/10/2026 à 10:04
Karl a écrit le 24/10/2026 à 09h28

Alors amis commerçants, ça fait quoi de se prendre en pleine face vos idées de bobos? Un pays où vous devez vous barricader? Un pays où vous devez fermer vos commerces? Un pays où vous devez payer pour avoir une sécurité privée ? C'est exactement, ce que doit faire un pays pour être vivable... des frontières, des contrôles, des règles,....
C'est bien dommage pour vous car je suis toujours du côté de celui qui bosse mais là vous aurez une belle leçon de vie. Et vous pouvez oublier les fêtes de Noël en tranquillité, vos ennemis sont contre ce côté chrétien de notre histoire. Bon courage tout de même

N'en jetez plus la cour est pleine !

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Sirigu le 24/10/2026 à 10:04
Ptdr a écrit le 24/10/2026 à 09h36

Y a même pas 3 ans les jeunes indépendantistes étaient dans la rue et se battaient comme des diables avec la police, ils ont même commencé à maquiser t'es continental ou t as la mémoire courte ?

Oui mais en Corse, tu ne verras jamais des gens qui viennent d ailleurs mal se comporter. Sinon ils subissent le même sort qu à Trappes. La plupart des corses sont armés et n ont pas peur d être taxés de racistes. Au contraire

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allez une propa le 24/10/2026 à 10:02
Il faut décrypter.... a écrit le 24/10/2026 à 09h44

Hier a Trappes, derrière le maire, face a MACRON, Elias IMZALENE, le gars de LFI qui a appelé a l intifada et a été condamné tout sourire, tranquille, satisfait.
Quant on vous dit que tout est organisé et que ce sont les honnêtes gens de toutes origines qui vont en payer le prix.
D ailleurs les habitants de Trappes ont hue le cortege.
Ne nous laissons pas manipuler, tous ensemble, cote a cote, restons chez nous.....

On est manipulé par macron, ça c'est sur! Il est sorti de son trou pour faire sa propagande! " oh le vilain attentat raciste "
Par contre a crépol, on l'a pas vu!!!!

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François-Kevin De Mermoz le 24/10/2026 à 10:00

Le droit de vote doit être aboli. De branche ou de papier, le français est bien trop kon.

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Chris6969699 le 24/10/2026 à 09:53
Sof a écrit le 24/10/2026 à 08h52

Le droit de manifester est inscrit dans la constitution et ne peut pas être interdit.
Article 11 de la constitution française et article 11 de la constitution européenne.

Si vous appelez ça des manifestations, c'est que vous n'êtes pas un manifestant...

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Memelamoi le 24/10/2026 à 09:51
Général Salan a écrit le 24/10/2026 à 08h07

Faites leur bouffer du lacrymogène et finissez à la matraque. C'est clair les défilés sont interdits ce jour à Lyon. Force est à la loi.

Je voulais juste te signaler qu'aujourd'hui tu peux aller voir un psychologue et te faire rembourser...

Je sens beaucoup de difficultés chez toi à construire une réflexion et il me semble que tu as beaucoup souffert pour en arriver à être aussi bête.

Force aux gens qui t'entourent, c'est jamais facile d'être avec des cons

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Memelamoi le 24/10/2026 à 09:48
pie69 a écrit le 24/10/2026 à 07h53

Donnons les moyens aux forces de l’ordre ! Que tout soit autorisé pour eux pour faire respecter l’ordre public. On ne veut plus de blessés du côté des CRS : c’est inacceptable !!

Toi je sens que tu as fais de grandes études... :)

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Il faut décrypter.... le 24/10/2026 à 09:44

Hier a Trappes, derrière le maire, face a MACRON, Elias IMZALENE, le gars de LFI qui a appelé a l intifada et a été condamné tout sourire, tranquille, satisfait.
Quant on vous dit que tout est organisé et que ce sont les honnêtes gens de toutes origines qui vont en payer le prix.
D ailleurs les habitants de Trappes ont hue le cortege.
Ne nous laissons pas manipuler, tous ensemble, cote a cote, restons chez nous.....

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Xperia889 le 24/10/2026 à 09:42

Toutes ces personnes qui bravent l’interdiction le font-elles à la suite des déclarations des écologistes sur la désobéissance civile ? Avec ces regroupement de foule, cela risque, une fois encore, d’inciter les casseurs et les pilleurs à passer à l’acte.

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Math le 24/10/2026 à 09:39
Sof a écrit le 24/10/2026 à 08h52

Le droit de manifester est inscrit dans la constitution et ne peut pas être interdit.
Article 11 de la constitution française et article 11 de la constitution européenne.

L'obligation de respecter la propriété est aussi une loi. Casser les biens publics et privés est aussi interdit par la loi... mais visiblement vous faites partie de la population qui n’a que des droits et aucun devoir

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Çela s appelle le calcul des risques... le 24/10/2026 à 09:36
Sof a écrit le 24/10/2026 à 08h52

Le droit de manifester est inscrit dans la constitution et ne peut pas être interdit.
Article 11 de la constitution française et article 11 de la constitution européenne.

Certes, mais le droit de manifester n est pas celui de mettre en péril la sécurité des citoyens.....
Le droit le rappelle aussi...

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Ptdr le 24/10/2026 à 09:36
Corsica666 a écrit le 24/10/2026 à 06h55

En Corse jamais des problèmes pareils. La vie est belle.

Y a même pas 3 ans les jeunes indépendantistes étaient dans la rue et se battaient comme des diables avec la police, ils ont même commencé à maquiser t'es continental ou t as la mémoire courte ?

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La sacro sainte constitution gravée dans le marbre le 24/10/2026 à 09:32
Sof a écrit le 24/10/2026 à 08h52

Le droit de manifester est inscrit dans la constitution et ne peut pas être interdit.
Article 11 de la constitution française et article 11 de la constitution européenne.

Le droit à la sureté et le droit de propriété aussi dans l'article 2, on a donc le droit de se défendre quand notre vie est menacée ou nos biens pillés!

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La liberté fuit le gauchisme le 24/10/2026 à 09:31
Catalan a écrit le 24/10/2026 à 07h55

En France peu importe les sujets, quand la gauche fait ou organise quelque chose , aucun problème, quand c'est la droite, c est toujours un tollé ou du fachisme . Jamais un mot de la gauche ,sur les régimes , communistes en Russie, Cambodge, Chinois , sud américains , leurs leaders sanguinaires, que certains font figurer sur leurs drapeaux ou Tee shirt,,,,,,,,

Les gens épris de liberté fuient les pays soumis à des régimes gauchistes, ils veulent échapper à l’asservissement et au totalitarisme qu’ils entraînent. À l’époque du mur de Berlin, les passages se faisaient dans un seul sens, de même pour Cuba, les boat-people qui risquaient leur vie pour fuir les dictatures communistes. En Corée, les mouvements de population entre le Nord et le Sud vont également très majoritairement dans le même sens...

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ah ben tiens le 24/10/2026 à 09:30
Monpays a écrit le 24/10/2026 à 08h32

Effectivement Macron le Mozart qui fini Tocard s'est fait élire sur la négation du clivage droite-gauche et de l'identité , il se fait détruire par promotion du clivage , multiculturalisme, communautarisme et laxisme contre patriotisme, souverainisme et conservatisme ( qu'il cherche à TOUT prix à exclure) .

Elle est pas mal celle là " le Mozart qui fini tocard " et c'est tellement vrai !

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Karl le 24/10/2026 à 09:28

Alors amis commerçants, ça fait quoi de se prendre en pleine face vos idées de bobos? Un pays où vous devez vous barricader? Un pays où vous devez fermer vos commerces? Un pays où vous devez payer pour avoir une sécurité privée ? C'est exactement, ce que doit faire un pays pour être vivable... des frontières, des contrôles, des règles,....
C'est bien dommage pour vous car je suis toujours du côté de celui qui bosse mais là vous aurez une belle leçon de vie. Et vous pouvez oublier les fêtes de Noël en tranquillité, vos ennemis sont contre ce côté chrétien de notre histoire. Bon courage tout de même

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savoir le 24/10/2026 à 09:27
pie69 a écrit le 24/10/2026 à 07h53

Donnons les moyens aux forces de l’ordre ! Que tout soit autorisé pour eux pour faire respecter l’ordre public. On ne veut plus de blessés du côté des CRS : c’est inacceptable !!

il faut savoir que les forces de l'ordre ont maintenant seulement droit aux grenades lacrymogenes pour se défendre contre les mortiers , pavés ou cocktails molotov et autres joyeusetés.Avec ça ils ne sont pas prêts de rétablir l'ordre

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évidemment le 24/10/2026 à 09:27

Visiblement interdire ne sert à rien puisque tout ces casseurs ne respectent pas la loi !
Alors attendons de voir le résultat après tout ce bla bla bla de fermeté ? ? ? ? ? ?

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Racailles de m... le 24/10/2026 à 09:19

25000 glands, c'est beaucoup... On a l'impression d'être dans une forêt de chênes.

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Nimbus le 24/10/2026 à 09:12

Perdant ou perdant.. on applaudit la préfecture.
Si 25 000 personnes bravent une interdiction de manifester, laisser faire c'est s'humilier, plus encore qu'on ne l'est déjà par le simple fait que les gens soient là quand même.. et réprimer ce n'est pas gratuit non plus.
Tout ça pour ne pas respecter le droit qu'ont les gens de manifester, en plus.. les mecs sont des génies..

Ce n'est pas encore fait, on verra s'il y a tant de monde.

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Solidarité 69 le 24/10/2026 à 09:04

A Lyon Grégory Doucet encourage ses sympathisants, alliés et les vaches sacrées à manifester malgré les interdictions préfectorales.
Sous-entendu, lancer des projectiles sur les forces de l'ordre, casser, incendier, piller, ...
Regardera-t-il tout cela de la Mairie ou du centre de vidéosurveillance ?

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Sofy le 24/10/2026 à 09:00
Le Fustigeur a écrit le 24/10/2026 à 08h18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

Vous etes complètement siphonné du ciboulot

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Sof le 24/10/2026 à 08:56
Le Fustigeur a écrit le 24/10/2026 à 08h18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

Vous êtes complètement siphonné du cerveau

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Sof le 24/10/2026 à 08:52
Jacques20 a écrit le 24/10/2026 à 07h27

Il me semblait que la gauche reprochait à la droite d'avoir manifesté alors que ce n'était pas autorisé : alors il n'y a que la gauche qui peut quand c'est interdit ?

Le droit de manifester est inscrit dans la constitution et ne peut pas être interdit.
Article 11 de la constitution française et article 11 de la constitution européenne.

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Monpays le 24/10/2026 à 08:32
Catalan a écrit le 24/10/2026 à 07h40

Gérard Collomb a été le premier soutien du candidat Macron.il a démissionné car il n était plus d accord avec ses décisions, son comportement et son exercice du pouvoir en solitaire,,,,,,c est lui qui connaissait le mieux le show man médiatique,et il a vu avant les autres la catastrophe arriver.Aujourd hui on voit le résultat.Il a ruiné le pays , financièrement, socialement, securitairement, .

Effectivement Macron le Mozart qui fini Tocard s'est fait élire sur la négation du clivage droite-gauche et de l'identité , il se fait détruire par promotion du clivage , multiculturalisme, communautarisme et laxisme contre patriotisme, souverainisme et conservatisme ( qu'il cherche à TOUT prix à exclure) .

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Lyon cx rousse le 24/10/2026 à 08:18

Rassemblement sauvage à la croix rousse .?..
Pas de souci, PRIETO, conseiller municipal de 4, adjoint a la sécurité de DOUCET, va faire le boulot des caméras qu il n a pas voulu installer dans l arrondissement.
Il paraît qu il est sur une grue avec une longue vue et un carnet de croquis pour identifier les casseurs 🤣🤣🤣🤪
On est rassure sur la colline.😡😡

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Le Fustigeur le 24/10/2026 à 08:18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

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Libre6969 le 24/10/2026 à 08:09

Si la ville est en feu,il faudra rendre des comptes Mr Doucet.

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Serge ugé royo le 24/10/2026 à 08:09
pie69 a écrit le 24/10/2026 à 07h53

Donnons les moyens aux forces de l’ordre ! Que tout soit autorisé pour eux pour faire respecter l’ordre public. On ne veut plus de blessés du côté des CRS : c’est inacceptable !!

Ça ne sert à rien, l Etat et la justice sont du côté des casseurs. La police ne peut rien faire. Elle a ordre de ne pas tirer

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Général Salan le 24/10/2026 à 08:07

Faites leur bouffer du lacrymogène et finissez à la matraque. C'est clair les défilés sont interdits ce jour à Lyon. Force est à la loi.

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Ex Précisions le 24/10/2026 à 08:01

On devrait aussi empêcher les étendages à linge de pavaner place Bellecour ;-)

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Catalan le 24/10/2026 à 07:55

En France peu importe les sujets, quand la gauche fait ou organise quelque chose , aucun problème, quand c'est la droite, c est toujours un tollé ou du fachisme . Jamais un mot de la gauche ,sur les régimes , communistes en Russie, Cambodge, Chinois , sud américains , leurs leaders sanguinaires, que certains font figurer sur leurs drapeaux ou Tee shirt,,,,,,,,

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pie69 le 24/10/2026 à 07:53

Donnons les moyens aux forces de l’ordre ! Que tout soit autorisé pour eux pour faire respecter l’ordre public. On ne veut plus de blessés du côté des CRS : c’est inacceptable !!

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Siamo tutti antiLFI le 24/10/2026 à 07:51

Bukele, au secours !

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s’il vous plaît le 24/10/2026 à 07:40

oubliez les consignes du maire de Lyon et concentrez-vous sur les serpillères de l’étendage de Bellecour !

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Catalan le 24/10/2026 à 07:40
Neurones a écrit le 24/10/2026 à 06h47

Gérard Collomb a prononcé sa célèbre phrase « Aujourd'hui on vit côte à côte... Je crains que demain on ne vive face à face » le 3 octobre 2018, lors de sa passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur avec le Premier ministre Édouard Philippe.

Le contexte de la déclaration

Gérard Collomb venait de démissionner du gouvernement d'Emmanuel Macron. Lors de son allocution, il a dressé un constat alarmant sur l'état de la société française et la situation dans certains quartiers.
• Le « côte à côte » : Il désignait la cohabitation actuelle entre différentes communautés ou populations au sein des villes et des banlieues.
• Le « face à face » : Il mettait en garde contre un risque de confrontation directe, de division profonde et de tensions accrues.
• La cause identifiée : Selon lui, cette dérive était alimentée par la paupérisation, le manque d'autorité et la ghettoïsation de certains territoires.

Ce maire de Lyon avait un niveau intellectiel hautement supérieur à ce qu'il y a actuellement.

Gérard Collomb a été le premier soutien du candidat Macron.il a démissionné car il n était plus d accord avec ses décisions, son comportement et son exercice du pouvoir en solitaire,,,,,,c est lui qui connaissait le mieux le show man médiatique,et il a vu avant les autres la catastrophe arriver.Aujourd hui on voit le résultat.Il a ruiné le pays , financièrement, socialement, securitairement, .

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Jacques20 le 24/10/2026 à 07:27

Il me semblait que la gauche reprochait à la droite d'avoir manifesté alors que ce n'était pas autorisé : alors il n'y a que la gauche qui peut quand c'est interdit ?

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Catalan le 24/10/2026 à 07:13

manif interdite, confirmée par la justice mais qui aura lieu quand même.On est bien en France où chacun continue a faire comme il veut. De Gaulle parlait de chienlit , on en a des exemples en permanence.

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Bertille le 24/10/2026 à 07:13

Bon courage aux forces de l'ordre et merci

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