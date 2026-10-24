Mise à jour 11h 02 : Un groupe d'individus a été dispersé par les forces de sécurité intérieure dans le secteur de la Manufacture des tabacs.
Mise à jour 10h 25 : Des Terreaux au parc de la Tête d’Or, les appels à se rassembler ce matin à Lyon peinent pour l’heure à mobiliser.
Terreaux ou ici parc de la Tête d’or : pour le moment, les rassemblements matinaux de Lyon font pschit #24octobre https://t.co/TIhLtfocwZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 9h 57 : L’Hôtel de Ville est barricadé ce samedi, tandis que les abords du bâtiment restent déserts.
Hôtel de Ville de Lyon barricadé ce samedi, en prévision d’une nouvelle journée de tensions #24octobre https://t.co/LlYHD32W6o— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 9h 27 : La station de métro Part-Dieu n’est plus desservie, au moins jusqu’à 11h.
Mise à jour à 9h 16 : Le jeu du chat et de la souris a débuté. Leur rassemblement prévu à 9h 30 devant le parc de la Tête d’Or a finalement été déplacé place des Terreaux.
Lyon se prépare à un "acte II" sous haute surveillance. La préfecture du Rhône a annoncé anticiper une mobilisation d'au moins 20 000 personnes ce samedi 24 octobre, avec une estimation pouvant atteindre 25 000 participants.
Des chiffres comparables, voire supérieurs, à ceux du 17 octobre, lorsque la mobilisation avait dégénéré en affrontements et en pillages dans la Presqu'île. Cette journée avait notamment donné lieu à 199 interpellations.
Cette fois, les autorités évoquent un "risque très élevé d'exactions" et entendent éviter de nouvelles scènes de violence.
De Bellecour à la Part-Dieu, les rassemblements interdits
Pour ce samedi, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs de 10h à 23h dans une vaste partie de Lyon.
La mesure concerne notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'au centre commercial de Confluence.
L'interdiction s'étend également à des secteurs des 3e et 6e arrondissements, comprenant les Brotteaux et la Part-Dieu, ainsi qu'à la Guillotière et au Vieux Lyon.
Pourtant, plusieurs appels à manifester circulent toujours sur les réseaux sociaux.
Des rendez-vous sont notamment annoncés à partir de 14h sur les places Bellecour, Carnot, des Terreaux, des Jacobins, de la Croix-Rousse et Jean-Macé.
Afin de jouer au jeu du chat et de la souris, plus d'une dizaine de rendez-vous ont été fixés, y compris dès le matin à la Part-Dieu et au parc de la Tête d'Or. Cela va obliger les forces de l'ordre à se démultiplier, parfois pour rien car certains rassemblements ont été annoncés uniquement pour leur faire perdre du temps.
Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence, ainsi que les boutiques du 6e arrondissement, figurent parmi les secteurs jugés particulièrement exposés. Le Vieux Lyon fait également l'objet d'une attention particulière en raison de la présence du palais de justice historique.
La justice confirme les interdictions préfectorales
Plusieurs organisations syndicales souhaitaient pourtant organiser des cortèges déclarés. Solidaires 69 avait notamment prévu une manifestation entre la place Jean-Macé et la place Guichard, où un rassemblement devait également être organisé par la Confédération nationale du travail.
Mais ces initiatives se sont heurtées aux restrictions décidées par la préfecture. Saisis en urgence, les juges du tribunal administratif ont rejeté vendredi soir les référés déposés par Solidaires et la Ligue des droits de l'Homme.
Enfin, aucune suspension générale des transports en commun TCL n'est annoncée pour ce samedi. Métros, tramways et bus doivent fonctionner, mais des adaptations et des fermetures de stations pourront être décidées à la demande des forces de l'ordre, en fonction de l'évolution de la situation.
On a presque le même pseudo, à ceci près que je n'ai pas mis mon nom de famille dans mon pseudo.Signaler Répondre
Je constate par ailleurs que tu es capable d'écrire dans faire de faute d'orthographe comme avec certains autres de tes pseudo.
SI je résume bien, "Libriste Estuncon" sait écrire correctement et "Libriste Sendufion" est un bourricot sans cervelle, quant à tes commentaires écrits avec autant de faites que de mots, c'est encore toi.
Tu sais que la consultation chez les psy est pris en charge ?
Cela dit, je vous souhaite une bonne journée Monsieur Estuncon.
Tu confonds la différence droite - gauche et la différence entre les 2-neurones d’extrême droite et extrême gauche.Signaler Répondre
Vous ne croyez pas si bien dire en amalgamant casseurs et manifestants...Signaler Répondre
C 'est bien connu Salan ne participait pas à des manifestations interdites et respectait la loi !Signaler Répondre
Condamné à mort , de Gaulle président, puis gracié en 1968 . A quoi on dit merci , Salan , à Mai 68 !
Il faut verbaliser il y a de l’argent à se faire sur le dos des manifestants 😉Signaler Répondre
Merci pour ce message, c’est drôle et presque vrai tant le dogmatisme de ces gens est extrême.Signaler Répondre
Le problème, c'est que ce ne sont plus des manifestations mais du pillage et de la casse , en fait le début d'une guerre civile. Il faut l'armée qui pourra " tirer dans les jambes " pour calmer ce beau monde qui, en fait, n'est pas très courageux (des lâches masqués en plus)... Sinon, les gens vont s'armer pour se défendre eux-mêmes.Signaler Répondre
Les casseurs ne sont pas des manifestants, faut peut être utiliser son libre arbitre a un moment. Éteint ta tv va voir par toi même et fait toi réel avis.Signaler Répondre
Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.Signaler Répondre
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍
à vos côtés. il ne faut pas faire le jeu des politiques, vous avez raison, serrons nous les coudes.Signaler Répondre
Pour ce qui est de ta dernière phrase tu dois en savoir quelque chose !Signaler Répondre
N'en jetez plus la cour est pleine !Signaler Répondre
Oui mais en Corse, tu ne verras jamais des gens qui viennent d ailleurs mal se comporter. Sinon ils subissent le même sort qu à Trappes. La plupart des corses sont armés et n ont pas peur d être taxés de racistes. Au contraireSignaler Répondre
On est manipulé par macron, ça c'est sur! Il est sorti de son trou pour faire sa propagande! " oh le vilain attentat raciste "Signaler Répondre
Par contre a crépol, on l'a pas vu!!!!
Le droit de vote doit être aboli. De branche ou de papier, le français est bien trop kon.Signaler Répondre
Si vous appelez ça des manifestations, c'est que vous n'êtes pas un manifestant...Signaler Répondre
Je voulais juste te signaler qu'aujourd'hui tu peux aller voir un psychologue et te faire rembourser...Signaler Répondre
Je sens beaucoup de difficultés chez toi à construire une réflexion et il me semble que tu as beaucoup souffert pour en arriver à être aussi bête.
Force aux gens qui t'entourent, c'est jamais facile d'être avec des cons
Toi je sens que tu as fais de grandes études... :)Signaler Répondre
Hier a Trappes, derrière le maire, face a MACRON, Elias IMZALENE, le gars de LFI qui a appelé a l intifada et a été condamné tout sourire, tranquille, satisfait.Signaler Répondre
Quant on vous dit que tout est organisé et que ce sont les honnêtes gens de toutes origines qui vont en payer le prix.
D ailleurs les habitants de Trappes ont hue le cortege.
Ne nous laissons pas manipuler, tous ensemble, cote a cote, restons chez nous.....
Toutes ces personnes qui bravent l’interdiction le font-elles à la suite des déclarations des écologistes sur la désobéissance civile ? Avec ces regroupement de foule, cela risque, une fois encore, d’inciter les casseurs et les pilleurs à passer à l’acte.Signaler Répondre
L'obligation de respecter la propriété est aussi une loi. Casser les biens publics et privés est aussi interdit par la loi... mais visiblement vous faites partie de la population qui n’a que des droits et aucun devoirSignaler Répondre
Certes, mais le droit de manifester n est pas celui de mettre en péril la sécurité des citoyens.....Signaler Répondre
Le droit le rappelle aussi...
Y a même pas 3 ans les jeunes indépendantistes étaient dans la rue et se battaient comme des diables avec la police, ils ont même commencé à maquiser t'es continental ou t as la mémoire courte ?Signaler Répondre
Le droit à la sureté et le droit de propriété aussi dans l'article 2, on a donc le droit de se défendre quand notre vie est menacée ou nos biens pillés!Signaler Répondre
Les gens épris de liberté fuient les pays soumis à des régimes gauchistes, ils veulent échapper à l’asservissement et au totalitarisme qu’ils entraînent. À l’époque du mur de Berlin, les passages se faisaient dans un seul sens, de même pour Cuba, les boat-people qui risquaient leur vie pour fuir les dictatures communistes. En Corée, les mouvements de population entre le Nord et le Sud vont également très majoritairement dans le même sens...Signaler Répondre
Elle est pas mal celle là " le Mozart qui fini tocard " et c'est tellement vrai !Signaler Répondre
Alors amis commerçants, ça fait quoi de se prendre en pleine face vos idées de bobos? Un pays où vous devez vous barricader? Un pays où vous devez fermer vos commerces? Un pays où vous devez payer pour avoir une sécurité privée ? C'est exactement, ce que doit faire un pays pour être vivable... des frontières, des contrôles, des règles,....Signaler Répondre
C'est bien dommage pour vous car je suis toujours du côté de celui qui bosse mais là vous aurez une belle leçon de vie. Et vous pouvez oublier les fêtes de Noël en tranquillité, vos ennemis sont contre ce côté chrétien de notre histoire. Bon courage tout de même
il faut savoir que les forces de l'ordre ont maintenant seulement droit aux grenades lacrymogenes pour se défendre contre les mortiers , pavés ou cocktails molotov et autres joyeusetés.Avec ça ils ne sont pas prêts de rétablir l'ordreSignaler Répondre
Visiblement interdire ne sert à rien puisque tout ces casseurs ne respectent pas la loi !Signaler Répondre
Alors attendons de voir le résultat après tout ce bla bla bla de fermeté ? ? ? ? ? ?
25000 glands, c'est beaucoup... On a l'impression d'être dans une forêt de chênes.Signaler Répondre
Perdant ou perdant.. on applaudit la préfecture.Signaler Répondre
Si 25 000 personnes bravent une interdiction de manifester, laisser faire c'est s'humilier, plus encore qu'on ne l'est déjà par le simple fait que les gens soient là quand même.. et réprimer ce n'est pas gratuit non plus.
Tout ça pour ne pas respecter le droit qu'ont les gens de manifester, en plus.. les mecs sont des génies..
Ce n'est pas encore fait, on verra s'il y a tant de monde.
A Lyon Grégory Doucet encourage ses sympathisants, alliés et les vaches sacrées à manifester malgré les interdictions préfectorales.Signaler Répondre
Sous-entendu, lancer des projectiles sur les forces de l'ordre, casser, incendier, piller, ...
Regardera-t-il tout cela de la Mairie ou du centre de vidéosurveillance ?
Vous etes complètement siphonné du ciboulotSignaler Répondre
Vous êtes complètement siphonné du cerveauSignaler Répondre
Le droit de manifester est inscrit dans la constitution et ne peut pas être interdit.Signaler Répondre
Article 11 de la constitution française et article 11 de la constitution européenne.
Effectivement Macron le Mozart qui fini Tocard s'est fait élire sur la négation du clivage droite-gauche et de l'identité , il se fait détruire par promotion du clivage , multiculturalisme, communautarisme et laxisme contre patriotisme, souverainisme et conservatisme ( qu'il cherche à TOUT prix à exclure) .Signaler Répondre
Rassemblement sauvage à la croix rousse .?..Signaler Répondre
Pas de souci, PRIETO, conseiller municipal de 4, adjoint a la sécurité de DOUCET, va faire le boulot des caméras qu il n a pas voulu installer dans l arrondissement.
Il paraît qu il est sur une grue avec une longue vue et un carnet de croquis pour identifier les casseurs 🤣🤣🤣🤪
On est rassure sur la colline.😡😡
EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !Signaler Répondre
Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !
Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !
Si la ville est en feu,il faudra rendre des comptes Mr Doucet.Signaler Répondre
Ça ne sert à rien, l Etat et la justice sont du côté des casseurs. La police ne peut rien faire. Elle a ordre de ne pas tirerSignaler Répondre
Faites leur bouffer du lacrymogène et finissez à la matraque. C'est clair les défilés sont interdits ce jour à Lyon. Force est à la loi.Signaler Répondre
On devrait aussi empêcher les étendages à linge de pavaner place Bellecour ;-)Signaler Répondre
En France peu importe les sujets, quand la gauche fait ou organise quelque chose , aucun problème, quand c'est la droite, c est toujours un tollé ou du fachisme . Jamais un mot de la gauche ,sur les régimes , communistes en Russie, Cambodge, Chinois , sud américains , leurs leaders sanguinaires, que certains font figurer sur leurs drapeaux ou Tee shirt,,,,,,,,Signaler Répondre
Donnons les moyens aux forces de l’ordre ! Que tout soit autorisé pour eux pour faire respecter l’ordre public. On ne veut plus de blessés du côté des CRS : c’est inacceptable !!Signaler Répondre
Bukele, au secours !Signaler Répondre
oubliez les consignes du maire de Lyon et concentrez-vous sur les serpillères de l’étendage de Bellecour !Signaler Répondre
Gérard Collomb a été le premier soutien du candidat Macron.il a démissionné car il n était plus d accord avec ses décisions, son comportement et son exercice du pouvoir en solitaire,,,,,,c est lui qui connaissait le mieux le show man médiatique,et il a vu avant les autres la catastrophe arriver.Aujourd hui on voit le résultat.Il a ruiné le pays , financièrement, socialement, securitairement, .Signaler Répondre
Il me semblait que la gauche reprochait à la droite d'avoir manifesté alors que ce n'était pas autorisé : alors il n'y a que la gauche qui peut quand c'est interdit ?Signaler Répondre
manif interdite, confirmée par la justice mais qui aura lieu quand même.On est bien en France où chacun continue a faire comme il veut. De Gaulle parlait de chienlit , on en a des exemples en permanence.Signaler Répondre
Bon courage aux forces de l'ordre et merciSignaler Répondre