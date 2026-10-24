Après quatre défaites consécutives, le LOU Rugby veut se retrouver à Bayonne pour “passer cette période”

Battus à quatre reprises de suite, toutes compétitions confondues, les hommes de Karim Ghezal abordent leur déplacement à Bayonne avec l’urgence de retrouver de la confiance.

Le manager lyonnais décrit un passage “hyper important”. Dans son discours, pas d’objectif comptable annoncé, mais une exigence : avancer ensemble pour “passer cette période”. Et les résultats imposent de regarder les difficultés en face : “Quand on n’est pas performant, on ne doit avoir aucune excuse”.

Pour resserrer les rangs, Karim Ghezal s’appuie notamment sur Antoine Déliance. Le choix du nouveau capitaine, traduit sa volonté de donner des repères au groupe. Déliance rassemble et incarne, selon lui, ce que le staff cherche à construire. Derrière, les autres leaders doivent entraîner le vestiaire.

Mais cette cohésion devra surtout se voir sur le terrain. Samedi dernier, le revers contre les Sharks à Gerland (33-40) a encore exposé les fragilités lyonnaises, avec six essais encaissés. Le LOU concède trop vite et travaille à corriger ces séquences qui compromettent ses efforts.

Se méfier de Bayonne

Face à lui, Bayonne présente pourtant statistiquement la défense la plus perméable du championnat, avec 214 points encaissés depuis le début de saison. Une invitation à attaquer ? Ghezal écarte cette lecture. Il rappelle que ce bilan est largement alourdi par les 70 points reçus contre Pau et juge l’Aviron beaucoup plus solide que ces chiffres ne le suggèrent, particulièrement à domicile. Le coach lyonnais a même fait l’éloge de son prochain adversaire.

Le LOU sait marquer, mais doit surtout encaisser moins pour renouer avec la victoire. À Bayonne, les Lyonnais devront corriger leurs errements défensifs pour éviter une cinquième défaite consécutive.

Ce rendez-vous de la 7e journée de Top 14, ce samedi 24 octobre à 16h35 au stade Jean-Dauger, doit amorcer une réaction.