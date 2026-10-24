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Manifestations à Lyon : un millier de personnes dispersées à Jean-Macé, la Presqu'île bouclée

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Manifestations à Lyon : un millier de personnes dispersées à Jean-Macé, la Presqu'île bouclée

Une semaine après les violences et les pillages qui ont frappé Lyon, les autorités redoutent une nouvelle journée particulièrement tendue ce samedi 24 octobre. Entre 20 000 et 25 000 manifestants pourraient se mobiliser dans l'agglomération. Malgré l'interdiction des rassemblements dans une grande partie du centre-ville, plusieurs rendez-vous circulent sur les réseaux sociaux.

Mise à jour 16h01 : Environ 300 manifestants présentés comme appartenant au mouvement des black blocs sont actuellement regroupés dans le secteur de Saxe-Gambetta. Des tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu rue Paul-Bert, après que des manifestants ont scandé les slogans « Tout le monde déteste la police » et « ACAB ».

Mise à jour 15h37 : Des tirs de gaz lacrymogène sont en cours sur la place Bellecour. 

Selon la préfecture, environ 2 000 manifestants sont actuellement recensés à Lyon, tous cortèges et groupes confondus.

Mise à jour 15h24 : Les CRS déployés dans le secteur de la Part-Dieu se dirigent actuellement vers le quartier de la Guillotière.

Mise à jour 15h13 : Des CRS bloquent le Pont Lafayette côté quai Victor Augagneur pour empêcher le passage en Presqu'île.

Mise à jour à 14h57 : Alors que la légalité du rassemblement place Jean-Macé suscite des interrogations, la préfecture du Rhône apporte des précisions. Une manifestation avait initialement été déclarée entre Jean-Macé et la place Guichard, située dans le périmètre d'interdiction. L'arrêté préfectoral a donc rendu impossible le parcours prévu.

Mise à jour 14h55 : Sur le millier de manifestants initialement rassemblés place Jean-Macé, il ne resterait désormais qu’environ 200 personnes. Ce groupe est actuellement poursuivi par les CRS et repoussé en direction de Garibaldi.

Mise à jour 14h50 : Dans le 7e arrondissement, les forces de l’ordre devraient poursuivre leurs interventions pour repousser les manifestants et disperser les différents cortèges.

Depuis, aucune nouvelle déclaration n'a été déposée. Les services de l'État indiquent également avoir contacté les organisateurs initiaux pour engager un dialogue. Ces derniers auraient précisé ne plus être responsables du rassemblement actuel.

Mise à jour à 14h45 : La préfecture ordonne la dispersion des rassemblements non déclarés. Les autorités demandent aux participants des rassemblements non déclarés de quitter immédiatement les lieux : "Tout attroupement sera dispersé".

Les forces de l'ordre interviennent notamment lors de tentatives d'installation de barricades ou de jets de projectiles. Interrogée sur les interventions visant également des manifestants pacifiques, la préfecture estime que ces derniers doivent se disperser et se désolidariser des groupes hostiles.

Elle affirme par ailleurs que les CRS sont actuellement visés par de nombreux jets de projectiles, notamment des billes en fer.

Mise à jour à 14h40 : La tension est montée d'un cran place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. Environ un millier de personnes s'étaient rassemblées avec l'intention de former un cortège lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule.
Si la place Jean-Macé ne se trouve pas dans le périmètre d'interdiction des manifestations, la présence d'individus cagoulés, considérés comme hostiles par la police, aurait motivé cette intervention, selon les services de l'État.
Des tirs de gaz lacrymogène avaient déjà été constatés quelques minutes auparavant, alors que le rassemblement se déroulait jusque-là dans le calme.

Mise à jour 14h35 : Important dispositif policier déployé sur la place Bellecour, avec une forte présence de CRS. Les forces de l’ordre procèdent à des contrôles de sacs ainsi qu’à des fouilles corporelles.

Mise à jour 14h32 : Environ un millier de manifestants ont été évacués de la place Jean-Macé par les forces de l’ordre. Le cortège s’est dispersé en direction du sud et de l’est de Lyon.

Mise à jour 14h18 : Des tirs de gaz lacrymogène viennent d’avoir lieu sur la place Jean-Macé, alors que le rassemblement se déroulait jusqu’ici dans le calme.

Mise à jour 14h10 : Environ 500 personnes sont actuellement rassemblées sur la place Jean-Macé. L’ambiance reste calme pour le moment, avec quelques slogans scandés par les manifestants. Un hélicoptère survole le secteur, tandis que la présence policière au sol est très limitée.

Mise à jour à 13h50 : quelques centaines de personnes sont réunies place Jean Macé, un cortège s’est formé. Il y a très peu de forces de l’ordre sur place.

Mise à jour à 12h42 : le métro D ne circule plus jusqu’à 15h.
Mise à jour à 12h25 : La préfecture annonce que 17 interpellations pour attroupements et détention d'armes et de stupéfiants ont été réalisées depuis ce matin.

Mise à jour à 11h49 : Un gérant de brasserie place des Terreaux peste face à la fréquentation famélique de ce samedi. "Je n'ai jamais vu ça depuis 2020", indique-t-il, prévoyant de ranger sa terrasse en début d'après-midi face au risque de casse.

Mise à jour à 11h45 : Le centre commercial Confluence bouclé par un important dispositif de forces de l'ordre.

Mise à jour 11h02 : Un groupe d'individus a été dispersé par les forces de sécurité intérieure dans le secteur de la Manufacture des tabacs.

Mise à jour 10h25 : Des Terreaux au parc de la Tête d’Or, les appels à se rassembler ce matin à Lyon peinent pour l’heure à mobiliser.

Mise à jour 9h57 : L’Hôtel de Ville est barricadé ce samedi, tandis que les abords du bâtiment restent déserts.

Mise à jour 9h27 : La station de métro Part-Dieu n’est plus desservie, au moins jusqu’à 11h.

Mise à jour à 9h16 : Le jeu du chat et de la souris a débuté. Leur rassemblement prévu à 9h 30 devant le parc de la Tête d’Or a finalement été déplacé place des Terreaux.

Lyon se prépare à un "acte II" sous haute surveillance. La préfecture du Rhône a annoncé anticiper une mobilisation d'au moins 20 000 personnes ce samedi 24 octobre, avec une estimation pouvant atteindre 25 000 participants.

Des chiffres comparables, voire supérieurs, à ceux du 17 octobre, lorsque la mobilisation avait dégénéré en affrontements et en pillages dans la Presqu'île. Cette journée avait notamment donné lieu à 199 interpellations.

Cette fois, les autorités évoquent un "risque très élevé d'exactions" et entendent éviter de nouvelles scènes de violence.

De Bellecour à la Part-Dieu, les rassemblements interdits

Pour ce samedi, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs de 10h à 23h dans une vaste partie de Lyon.

La mesure concerne notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'au centre commercial de Confluence.

L'interdiction s'étend également à des secteurs des 3e et 6e arrondissements, comprenant les Brotteaux et la Part-Dieu, ainsi qu'à la Guillotière et au Vieux Lyon.

Pourtant, plusieurs appels à manifester circulent toujours sur les réseaux sociaux.

Des rendez-vous sont notamment annoncés à partir de 14h sur les places Bellecour, Carnot, des Terreaux, des Jacobins, de la Croix-Rousse et Jean-Macé.

Afin de jouer au jeu du chat et de la souris, plus d'une dizaine de rendez-vous ont été fixés, y compris dès le matin à la Part-Dieu et au parc de la Tête d'Or. Cela va obliger les forces de l'ordre à se démultiplier, parfois pour rien car certains rassemblements ont été annoncés uniquement pour leur faire perdre du temps.

Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence, ainsi que les boutiques du 6e arrondissement, figurent parmi les secteurs jugés particulièrement exposés. Le Vieux Lyon fait également l'objet d'une attention particulière en raison de la présence du palais de justice historique.

La justice confirme les interdictions préfectorales

Plusieurs organisations syndicales souhaitaient pourtant organiser des cortèges déclarés. Solidaires 69 avait notamment prévu une manifestation entre la place Jean-Macé et la place Guichard, où un rassemblement devait également être organisé par la Confédération nationale du travail.

Mais ces initiatives se sont heurtées aux restrictions décidées par la préfecture. Saisis en urgence, les juges du tribunal administratif ont rejeté vendredi soir les référés déposés par Solidaires et la Ligue des droits de l'Homme.

Enfin, aucune suspension générale des transports en commun TCL n'est annoncée pour ce samedi. Métros, tramways et bus doivent fonctionner, mais des adaptations et des fermetures de stations pourront être décidées à la demande des forces de l'ordre, en fonction de l'évolution de la situation.

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PARCOURS SUP le 24/10/2026 à 13:50

Le miroir aux alouettes, on a mis en place ce tri, pars parfait peut être, mais pour les mauvais ,et fainénants aucune solution n'est possible , si ce n'est aller bosser , les chantiers vous attendent, qui va oser vous le direfini les aides abusives

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Ceux qui paient décident le 24/10/2026 à 13:46

Marre de payer , toujours payer, allez travailler, et vous verrez que c'est dur, et alors vous serez content et assidu pour reprendre vos études avec les formations proposées , vous n'aurez pas le même language de chérubins
Stop au j'ai Droit, tu as aussi des devoirs

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Concrètement ? le 24/10/2026 à 13:45
Nimbus a écrit le 24/10/2026 à 13h24

Comme le pouvoir.
Racaille du haut et racaille du bas, même combat.

Possible de développer votre pensée avec des arguments ? Sur la comparaison et l'action des racailles que vous évoquez ? Leur impact sur les commerçants, la France.....?

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Monpays le 24/10/2026 à 13:45

Il est temps que le peuple de France , majoritaire, se mette à manifester contre la gauche , contre LFI et tous les fasciste de gauche Trotskiste, Staliniens et consorts et leur supplétifs violents voire terroriste, appliquons la liberté d'expression pour tous et pas seulement pour les anticapitalistes haineux, jaloux et communautaristes .

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tedydmontreal le 24/10/2026 à 13:42
le droit de manif a écrit le 24/10/2026 à 12h33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

droit d’emmerder le peuple, surtout

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mais attendez le 24/10/2026 à 13:40

17 interpellations alors qu'ils étaient des centaines , voir plus ? ? ? ?

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Allaient les jeunes le 24/10/2026 à 13:36

Manifester est un droit ,n'en déplaise à notre résident de l élyzélé

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Ma cassette, ou est ma cassette le 24/10/2026 à 13:36
GLOUGLOU 1er a écrit le 24/10/2026 à 11h59

11H59 Doudou regarde le peu de camera de surveillance en attente des émeutes probables , finit d'écrire ces complaintes aux ministres et prépare ces lamentations exprimant ces vifs regrets pour ce soir. RAS

Il tremble......pourvu que je ne perde pas mon train de vie et les avantages....😱

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Sirigu le 24/10/2026 à 13:34
Simple constat a écrit le 24/10/2026 à 12h34

Les racailles ne comprennent que le rapport de force et la violence. Ces prédateurs sauvages qui sévissent sur le continent ne font pas la même chose avec les commerçants corses.

Comme dans le règne animal, ils ne comprennent que les rapports de force et la violence.
Mais aussi, ils ne respectent que les peuples qui défendent une identité forte, un territoire, une histoire, une intégrité.

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Des détails pour plus de clarté... le 24/10/2026 à 13:34
acte 2 a écrit le 24/10/2026 à 12h51

Ceux qui n’ont toujours pas compris l’objectif de l’acte 2 doivent réaliser une chose : le but est de faire plier l’État en paralysant l’économie et en bloquant le pays Les pertes de chiffre d’affaires pourraient être dix fois supérieures aux dégâts du week-end dernier Aujourd’hui l’enjeu économique est bien plus important que le simple fait de réunir un million de manifestants C’est en frappant là où ça fait mal, économiquement, que la mobilisation peut réellement faire pression sur le pouvoir. La mobilisation porte ses fruits et Macron doit partir À terme les bourgeois finiront par lâcher Macron. Et lorsque le pouvoir cessera de protéger les intérêts d’une minorité, le peuple pourra enfin reprendre sa place et retrouver le pouvoir.

Qui est le peuple ? Nous sommes plus de 60 millions, il n y a qu un seul siège a l ELYSEE.
On le joue a la chaise musicale, au poker ?
Pouvez vous développer, pour ma curiosité ?
Merci 😘

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Indicateur Idéologique le 24/10/2026 à 13:31
le droit de manif a écrit le 24/10/2026 à 12h33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

Vos propos débiles, c’est pour être en accord avec votre « pensée » ? Avec votre mentalité ?

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Sirigu le 24/10/2026 à 13:25
Simple constat a écrit le 24/10/2026 à 12h34

Les racailles ne comprennent que le rapport de force et la violence. Ces prédateurs sauvages qui sévissent sur le continent ne font pas la même chose avec les commerçants corses.

Ils n oseraient même pas essayer avec les commerçants corses car ils finiraient en bouillie ou par dessus la falaise.

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Traveler le 24/10/2026 à 13:24

quelle merde tout ça !!! ils commencent vraiment à faire chier !!

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Nimbus le 24/10/2026 à 13:24
Simple constat a écrit le 24/10/2026 à 12h34

Les racailles ne comprennent que le rapport de force et la violence. Ces prédateurs sauvages qui sévissent sur le continent ne font pas la même chose avec les commerçants corses.

Comme le pouvoir.
Racaille du haut et racaille du bas, même combat.

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Hibiscus 1er le 24/10/2026 à 13:13
le droit de manif a écrit le 24/10/2026 à 12h33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

Moi j' en mettrai 10 porte avions, le droit de travailler pour les commerçants et autres, vous ne devez pas connaître

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confinement économique le 24/10/2026 à 13:13

On se croirait un dimanche Rue Gasparin à Lyon un commerçant m’a dit n'a vu qu'un client de la matinée c’ete moi C'est une ambiance fin du monde le boycott économique a des effets plus important sur le pouvoir que des vitres cassées

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Bellota le 24/10/2026 à 13:08
GLOUGLOU 1er a écrit le 24/10/2026 à 11h59

11H59 Doudou regarde le peu de camera de surveillance en attente des émeutes probables , finit d'écrire ces complaintes aux ministres et prépare ces lamentations exprimant ces vifs regrets pour ce soir. RAS

Et il n’a pas oublié de protéger l’hôte de ville

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Cherchons Raphou...... le 24/10/2026 à 12:53
BANZAI a écrit le 24/10/2026 à 12h11

Le dispositif est impressionnant 🚨🚔 . Sauf surprise, il faudrait vraiment des kamikazes pour osez tenter des actions.

C est certain que l on ne verra pas la milice fasciste de Raphael ARNAULT, la jeune garde.
Eux, leur truc c est a plusieurs, équipes,sur une seule personne isolee sans defense.
Tiens toujours planque a PARIS, le député dans les bras de Melenchon.?

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acte 2 le 24/10/2026 à 12:51

Ceux qui n’ont toujours pas compris l’objectif de l’acte 2 doivent réaliser une chose : le but est de faire plier l’État en paralysant l’économie et en bloquant le pays Les pertes de chiffre d’affaires pourraient être dix fois supérieures aux dégâts du week-end dernier Aujourd’hui l’enjeu économique est bien plus important que le simple fait de réunir un million de manifestants C’est en frappant là où ça fait mal, économiquement, que la mobilisation peut réellement faire pression sur le pouvoir. La mobilisation porte ses fruits et Macron doit partir À terme les bourgeois finiront par lâcher Macron. Et lorsque le pouvoir cessera de protéger les intérêts d’une minorité, le peuple pourra enfin reprendre sa place et retrouver le pouvoir.

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L histoire a toujours donné raison aux gens calmes mais déterminés.. le 24/10/2026 à 12:49
le droit de manif a écrit le 24/10/2026 à 12h33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

Je m interroge. Sur tout le territoire les gens se barricadent pour se protéger des pilleurs.
Cela ressemble fort a des états de siège que l on a connu dans l histoire
Face a l ennemi et au danger, on se barricade.
Le danger la aujourd hui, c est celui de la gauche et de ses factions violentes...
Bravo aux forces de l ordre et aux citoyens qui patrouillent pour rassurer les commerçants...
Restons unis face a l ennemi, tranquilles et déterminés, nous sommes les plus nombreux..

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John-698 le 24/10/2026 à 12:45

20/25 milles mdr y été a peine 2000 la semaine dernière 🤣 y vont fermé les centres commerciaux comme la semaine dernière autant pas prendre de risques

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Houlala le 24/10/2026 à 12:37
le droit de manif a écrit le 24/10/2026 à 12h33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

Il semblerait que l'orthographe soit aussi mise à mal 😉

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A méditer le 24/10/2026 à 12:37
le droit de manif a écrit le 24/10/2026 à 12h33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

Quand le riche maigrit le pauvre meurt....

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Simple constat le 24/10/2026 à 12:34
Viva Corsica.. a écrit le 24/10/2026 à 11h48

Exact, et bravo pour la solidité des Corses quand des decerebres s en prennent a nos statues sacrées.......

Les racailles ne comprennent que le rapport de force et la violence. Ces prédateurs sauvages qui sévissent sur le continent ne font pas la même chose avec les commerçants corses.

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le droit de manif le 24/10/2026 à 12:33

arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les riches

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BANZAI le 24/10/2026 à 12:11

Le dispositif est impressionnant 🚨🚔 . Sauf surprise, il faudrait vraiment des kamikazes pour osez tenter des actions.

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Les fourgonnettes de la cgt le 24/10/2026 à 12:00

Les fils de feignasses sont dans la rue...Pas les vrais travailleurs qui eux sont trop fatigués pour aller casser brûler ou piller les week-ends .

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GLOUGLOU 1er le 24/10/2026 à 11:59

11H59 Doudou regarde le peu de camera de surveillance en attente des émeutes probables , finit d'écrire ces complaintes aux ministres et prépare ces lamentations exprimant ces vifs regrets pour ce soir. RAS

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Des vérités éternelles..... le 24/10/2026 à 11:59

"malheur au pays dont le prince est un enfant "
Ecclésiaste..... et toujours vrai....

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La Liberté le 24/10/2026 à 11:53
Libriste Estuncon a écrit le 24/10/2026 à 10h15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

Pas de problème, tu as parfaitement le droit de manisfester pour n'importe quoi, tous les jours , dans ta rue, et de faire brûler ta poubelle et celle de ton voisin, mais ne viens pas faire chier avec tes amis les casseurs ceux qui ont un petit boulot, et qui risque de le perdre avec les conneries de voleurs casseurs

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Tout cela donne faim...et nous sommes a LYON le 24/10/2026 à 11:50
Racailles de m... a écrit le 24/10/2026 à 09h19

25000 glands, c'est beaucoup... On a l'impression d'être dans une forêt de chênes.

Vite, allons chercher les truffes 🤣🤣🤣

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Viva Corsica.. le 24/10/2026 à 11:48
Sirigu a écrit le 24/10/2026 à 10h04

Oui mais en Corse, tu ne verras jamais des gens qui viennent d ailleurs mal se comporter. Sinon ils subissent le même sort qu à Trappes. La plupart des corses sont armés et n ont pas peur d être taxés de racistes. Au contraire

Exact, et bravo pour la solidité des Corses quand des decerebres s en prennent a nos statues sacrées.......

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Lyon avec Zemmour le 24/10/2026 à 11:44
Libriste a écrit le 24/10/2026 à 11h04

On a presque le même pseudo, à ceci près que je n'ai pas mis mon nom de famille dans mon pseudo.
Je constate par ailleurs que tu es capable d'écrire dans faire de faute d'orthographe comme avec certains autres de tes pseudo.
SI je résume bien, "Libriste Estuncon" sait écrire correctement et "Libriste Sendufion" est un bourricot sans cervelle, quant à tes commentaires écrits avec autant de faites que de mots, c'est encore toi.
Tu sais que la consultation chez les psy est pris en charge ?
Cela dit, je vous souhaite une bonne journée Monsieur Estuncon.

Depuis que la joueuse de tennis à pris sa retraite, tu ne sais plus quoi faire de tes journées.

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La meute le 24/10/2026 à 11:31

Pitoyable de voir ces fachos manifester

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mdr le 24/10/2026 à 11:22
Libriste Estuncon a écrit le 24/10/2026 à 10h15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

surtout bien retirer toutes ces prestations !! bande de bon à rien !! aller bosser feignant

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Nimbus le 24/10/2026 à 11:09
Droit dans ses bottes a écrit le 24/10/2026 à 10h27

Le problème, c'est que ce ne sont plus des manifestations mais du pillage et de la casse , en fait le début d'une guerre civile. Il faut l'armée qui pourra " tirer dans les jambes " pour calmer ce beau monde qui, en fait, n'est pas très courageux (des lâches masqués en plus)... Sinon, les gens vont s'armer pour se défendre eux-mêmes.

Rien à voir.. la casse et les pillages, c'est de la délinquance, de la piraterie, pas de la revendication. On est loin de la guerre civile.
Pour une guerre civile, il faut deux armées dans un même peuple.. là on a une grogne sociale de civils Français, et des tribus "étrangères" qui en profitent pour faire la razzia.

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Catalan le 24/10/2026 à 11:06

Tous les politiques de tous bords sont responsables de ce chaos.Le premier , le show man médiatique, qui a ruiné le pays financièrement, socialement, securitairement, les très nombreux députés qui offrent un spectacle lamentable a l assemblée nationale et enfin les officiellement 34 prétendants a la présidence qui ont des idées avant et des solutions après, ces mêmes prétendants qui dans leur grande majorité sont la depuis des décennies, ont participé a tous les gouvernements sans jamais rien critiquer, et ne sont responsables de rien sauf de leur carrière pour s assurer des revenus et avantages confortables.

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Allez bosser le 24/10/2026 à 11:06
Libriste Estuncon a écrit le 24/10/2026 à 10h15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

C’est la seule façon d’améliorer votre niveau de vie. Vivre de prestations sociales vous maintiendra toujours dans la précarité.

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Menteur pathologique le 24/10/2026 à 11:06
Libriste Estuncon a écrit le 24/10/2026 à 10h15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

Pure science-fiction, qui voudrait sortir avec un mec comme toi?

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Libriste le 24/10/2026 à 11:04
Libriste Estuncon a écrit le 24/10/2026 à 10h15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

On a presque le même pseudo, à ceci près que je n'ai pas mis mon nom de famille dans mon pseudo.
Je constate par ailleurs que tu es capable d'écrire dans faire de faute d'orthographe comme avec certains autres de tes pseudo.
SI je résume bien, "Libriste Estuncon" sait écrire correctement et "Libriste Sendufion" est un bourricot sans cervelle, quant à tes commentaires écrits avec autant de faites que de mots, c'est encore toi.
Tu sais que la consultation chez les psy est pris en charge ?
Cela dit, je vous souhaite une bonne journée Monsieur Estuncon.

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Mon pays de misère intellectuelle le 24/10/2026 à 10:57
Monpays a écrit le 24/10/2026 à 08h32

Effectivement Macron le Mozart qui fini Tocard s'est fait élire sur la négation du clivage droite-gauche et de l'identité , il se fait détruire par promotion du clivage , multiculturalisme, communautarisme et laxisme contre patriotisme, souverainisme et conservatisme ( qu'il cherche à TOUT prix à exclure) .

Tu confonds la différence droite - gauche et la différence entre les 2-neurones d’extrême droite et extrême gauche.

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Chris6969699 le 24/10/2026 à 10:52
Seb a écrit le 24/10/2026 à 10h17

Les casseurs ne sont pas des manifestants, faut peut être utiliser son libre arbitre a un moment. Éteint ta tv va voir par toi même et fait toi réel avis.

Vous ne croyez pas si bien dire en amalgamant casseurs et manifestants...

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Rigolo ! le 24/10/2026 à 10:50
Général Salan a écrit le 24/10/2026 à 08h07

Faites leur bouffer du lacrymogène et finissez à la matraque. C'est clair les défilés sont interdits ce jour à Lyon. Force est à la loi.

C 'est bien connu Salan ne participait pas à des manifestations interdites et respectait la loi !

Condamné à mort , de Gaulle président, puis gracié en 1968 . A quoi on dit merci , Salan , à Mai 68 !

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Jay le 24/10/2026 à 10:32
Le Fustigeur a écrit le 24/10/2026 à 08h18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

Il faut verbaliser il y a de l’argent à se faire sur le dos des manifestants 😉

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Bon le 24/10/2026 à 10:30
Le Fustigeur a écrit le 24/10/2026 à 08h18

EELV-LFI Lyon vient de nous sortir son nouveau concept : Le Pillage Éco-Responsable !

Parce qu'attention, chez Doucet, on a des principes :
- Fuite en Vélo’v uniquement (empreinte carbone zéro pendant la course-poursuite) !
- Interdiction de brûler des voitures Crit'Air 3 ou 4 (trop de particules fines, pensez aux poumons des Lyonnais) !
- Cocktails Molotov à l'huile de friture bio et pavés issus de forêts gérées durablement !
- Bac à compost obligatoire sur Bellecour pour y jeter les cartons des paires de Nike volées !

Bah oui, casser 200 commerces c'est bien, mais le faire en respectant la planète, c'est MIEUX !
Merci Grégory pour cette belle transition écologique du vandalisme !

Merci pour ce message, c’est drôle et presque vrai tant le dogmatisme de ces gens est extrême.

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Droit dans ses bottes le 24/10/2026 à 10:27
Chris6969699 a écrit le 24/10/2026 à 09h53

Si vous appelez ça des manifestations, c'est que vous n'êtes pas un manifestant...

Le problème, c'est que ce ne sont plus des manifestations mais du pillage et de la casse , en fait le début d'une guerre civile. Il faut l'armée qui pourra " tirer dans les jambes " pour calmer ce beau monde qui, en fait, n'est pas très courageux (des lâches masqués en plus)... Sinon, les gens vont s'armer pour se défendre eux-mêmes.

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Seb le 24/10/2026 à 10:17
Chris6969699 a écrit le 24/10/2026 à 09h53

Si vous appelez ça des manifestations, c'est que vous n'êtes pas un manifestant...

Les casseurs ne sont pas des manifestants, faut peut être utiliser son libre arbitre a un moment. Éteint ta tv va voir par toi même et fait toi réel avis.

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Libriste Estuncon le 24/10/2026 à 10:15

Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍

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bast69 le 24/10/2026 à 10:08
Il faut décrypter.... a écrit le 24/10/2026 à 09h44

Hier a Trappes, derrière le maire, face a MACRON, Elias IMZALENE, le gars de LFI qui a appelé a l intifada et a été condamné tout sourire, tranquille, satisfait.
Quant on vous dit que tout est organisé et que ce sont les honnêtes gens de toutes origines qui vont en payer le prix.
D ailleurs les habitants de Trappes ont hue le cortege.
Ne nous laissons pas manipuler, tous ensemble, cote a cote, restons chez nous.....

à vos côtés. il ne faut pas faire le jeu des politiques, vous avez raison, serrons nous les coudes.

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au fait le 24/10/2026 à 10:07
Memelamoi a écrit le 24/10/2026 à 09h51

Je voulais juste te signaler qu'aujourd'hui tu peux aller voir un psychologue et te faire rembourser...

Je sens beaucoup de difficultés chez toi à construire une réflexion et il me semble que tu as beaucoup souffert pour en arriver à être aussi bête.

Force aux gens qui t'entourent, c'est jamais facile d'être avec des cons

Pour ce qui est de ta dernière phrase tu dois en savoir quelque chose !

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