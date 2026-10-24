Manifestations à Lyon : un millier de personnes dispersées à Jean-Macé, la Presqu'île bouclée

Mise à jour 16h01 : Environ 300 manifestants présentés comme appartenant au mouvement des black blocs sont actuellement regroupés dans le secteur de Saxe-Gambetta. Des tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu rue Paul-Bert, après que des manifestants ont scandé les slogans « Tout le monde déteste la police » et « ACAB ».

Mise à jour 15h37 : Des tirs de gaz lacrymogène sont en cours sur la place Bellecour.

Selon la préfecture, environ 2 000 manifestants sont actuellement recensés à Lyon, tous cortèges et groupes confondus.

Mise à jour 15h24 : Les CRS déployés dans le secteur de la Part-Dieu se dirigent actuellement vers le quartier de la Guillotière.

Mise à jour 15h13 : Des CRS bloquent le Pont Lafayette côté quai Victor Augagneur pour empêcher le passage en Presqu'île.

#Lyon : les CRS bloquent l’accès au pont Lafayette des deux côtés. Les passants se voient refuser l’accès. Les forces de l’ordre empêche le passage en Presqu’île. https://t.co/0YJYjZ76ea — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour à 14h57 : Alors que la légalité du rassemblement place Jean-Macé suscite des interrogations, la préfecture du Rhône apporte des précisions. Une manifestation avait initialement été déclarée entre Jean-Macé et la place Guichard, située dans le périmètre d'interdiction. L'arrêté préfectoral a donc rendu impossible le parcours prévu.

Mise à jour 14h55 : Sur le millier de manifestants initialement rassemblés place Jean-Macé, il ne resterait désormais qu’environ 200 personnes. Ce groupe est actuellement poursuivi par les CRS et repoussé en direction de Garibaldi.

Stratégie du reculoir à Garibaldi, les forces de l’ordre repoussent inlassablement les manifestants pourtant dénués de casseurs https://t.co/d3I1loaBLO — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour 14h50 : Dans le 7e arrondissement, les forces de l’ordre devraient poursuivre leurs interventions pour repousser les manifestants et disperser les différents cortèges.

Depuis, aucune nouvelle déclaration n'a été déposée. Les services de l'État indiquent également avoir contacté les organisateurs initiaux pour engager un dialogue. Ces derniers auraient précisé ne plus être responsables du rassemblement actuel.

Mise à jour à 14h45 : La préfecture ordonne la dispersion des rassemblements non déclarés. Les autorités demandent aux participants des rassemblements non déclarés de quitter immédiatement les lieux : "Tout attroupement sera dispersé".

Les forces de l'ordre interviennent notamment lors de tentatives d'installation de barricades ou de jets de projectiles. Interrogée sur les interventions visant également des manifestants pacifiques, la préfecture estime que ces derniers doivent se disperser et se désolidariser des groupes hostiles.

Elle affirme par ailleurs que les CRS sont actuellement visés par de nombreux jets de projectiles, notamment des billes en fer.

Mise à jour à 14h40 : La tension est montée d'un cran place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. Environ un millier de personnes s'étaient rassemblées avec l'intention de former un cortège lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule.

Si la place Jean-Macé ne se trouve pas dans le périmètre d'interdiction des manifestations, la présence d'individus cagoulés, considérés comme hostiles par la police, aurait motivé cette intervention, selon les services de l'État.

Des tirs de gaz lacrymogène avaient déjà été constatés quelques minutes auparavant, alors que le rassemblement se déroulait jusque-là dans le calme.

Mise à jour 14h35 : Important dispositif policier déployé sur la place Bellecour, avec une forte présence de CRS. Les forces de l’ordre procèdent à des contrôles de sacs ainsi qu’à des fouilles corporelles.

Mise à jour 14h32 : Environ un millier de manifestants ont été évacués de la place Jean-Macé par les forces de l’ordre. Le cortège s’est dispersé en direction du sud et de l’est de Lyon.

Jean Macé et ses centaines de manifestants ont été évacués. La préfecture justifie la charge par la présence d’individus belliqueux qui se préparaient https://t.co/HJWbcW7Y92 — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour 14h18 : Des tirs de gaz lacrymogène viennent d’avoir lieu sur la place Jean-Macé, alors que le rassemblement se déroulait jusqu’ici dans le calme.

La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille https://t.co/1uYKYlChuR — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour 14h10 : Environ 500 personnes sont actuellement rassemblées sur la place Jean-Macé. L’ambiance reste calme pour le moment, avec quelques slogans scandés par les manifestants. Un hélicoptère survole le secteur, tandis que la présence policière au sol est très limitée.

Mise à jour à 13h50 : quelques centaines de personnes sont réunies place Jean Macé, un cortège s’est formé. Il y a très peu de forces de l’ordre sur place.



Mise à jour à 12h42 : le métro D ne circule plus jusqu’à 15h.

Mise à jour à 12h25 : La préfecture annonce que 17 interpellations pour attroupements et détention d'armes et de stupéfiants ont été réalisées depuis ce matin.

Mise à jour à 11h49 : Un gérant de brasserie place des Terreaux peste face à la fréquentation famélique de ce samedi. "Je n'ai jamais vu ça depuis 2020", indique-t-il, prévoyant de ranger sa terrasse en début d'après-midi face au risque de casse.

Mise à jour à 11h45 : Le centre commercial Confluence bouclé par un important dispositif de forces de l'ordre.

Très gros déploiement de forces de l’ordre devant le centre commercial Confluence à Lyon. Certaines boutiques sont effectivement vulnérables depuis l’extérieur #24octobre https://t.co/ZNXNozTUam — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour 11h02 : Un groupe d'individus a été dispersé par les forces de sécurité intérieure dans le secteur de la Manufacture des tabacs.

Mise à jour 10h25 : Des Terreaux au parc de la Tête d’Or, les appels à se rassembler ce matin à Lyon peinent pour l’heure à mobiliser.

Terreaux ou ici parc de la Tête d’or : pour le moment, les rassemblements matinaux de Lyon font pschit #24octobre https://t.co/TIhLtfocwZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour 9h57 : L’Hôtel de Ville est barricadé ce samedi, tandis que les abords du bâtiment restent déserts.

Hôtel de Ville de Lyon barricadé ce samedi, en prévision d’une nouvelle journée de tensions #24octobre https://t.co/LlYHD32W6o — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Mise à jour 9h27 : La station de métro Part-Dieu n’est plus desservie, au moins jusqu’à 11h.

Mise à jour à 9h16 : Le jeu du chat et de la souris a débuté. Leur rassemblement prévu à 9h 30 devant le parc de la Tête d’Or a finalement été déplacé place des Terreaux.

Lyon se prépare à un "acte II" sous haute surveillance. La préfecture du Rhône a annoncé anticiper une mobilisation d'au moins 20 000 personnes ce samedi 24 octobre, avec une estimation pouvant atteindre 25 000 participants.

Des chiffres comparables, voire supérieurs, à ceux du 17 octobre, lorsque la mobilisation avait dégénéré en affrontements et en pillages dans la Presqu'île. Cette journée avait notamment donné lieu à 199 interpellations.

Cette fois, les autorités évoquent un "risque très élevé d'exactions" et entendent éviter de nouvelles scènes de violence.

De Bellecour à la Part-Dieu, les rassemblements interdits

Pour ce samedi, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs de 10h à 23h dans une vaste partie de Lyon.

La mesure concerne notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'au centre commercial de Confluence.

L'interdiction s'étend également à des secteurs des 3e et 6e arrondissements, comprenant les Brotteaux et la Part-Dieu, ainsi qu'à la Guillotière et au Vieux Lyon.

Pourtant, plusieurs appels à manifester circulent toujours sur les réseaux sociaux.

Des rendez-vous sont notamment annoncés à partir de 14h sur les places Bellecour, Carnot, des Terreaux, des Jacobins, de la Croix-Rousse et Jean-Macé.

Afin de jouer au jeu du chat et de la souris, plus d'une dizaine de rendez-vous ont été fixés, y compris dès le matin à la Part-Dieu et au parc de la Tête d'Or. Cela va obliger les forces de l'ordre à se démultiplier, parfois pour rien car certains rassemblements ont été annoncés uniquement pour leur faire perdre du temps.

Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence, ainsi que les boutiques du 6e arrondissement, figurent parmi les secteurs jugés particulièrement exposés. Le Vieux Lyon fait également l'objet d'une attention particulière en raison de la présence du palais de justice historique.

La justice confirme les interdictions préfectorales

Plusieurs organisations syndicales souhaitaient pourtant organiser des cortèges déclarés. Solidaires 69 avait notamment prévu une manifestation entre la place Jean-Macé et la place Guichard, où un rassemblement devait également être organisé par la Confédération nationale du travail.

Mais ces initiatives se sont heurtées aux restrictions décidées par la préfecture. Saisis en urgence, les juges du tribunal administratif ont rejeté vendredi soir les référés déposés par Solidaires et la Ligue des droits de l'Homme.



Enfin, aucune suspension générale des transports en commun TCL n'est annoncée pour ce samedi. Métros, tramways et bus doivent fonctionner, mais des adaptations et des fermetures de stations pourront être décidées à la demande des forces de l'ordre, en fonction de l'évolution de la situation.