Manifestations à Lyon : un millier de personnes dispersées à Jean-Macé, la Presqu'île bouclée

Mise à jour 16h01 : Environ 300 manifestants présentés comme appartenant au mouvement des black blocs sont actuellement regroupés dans le secteur de Saxe-Gambetta. Des tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu rue Paul-Bert, après que des manifestants ont scandé les slogans « Tout le monde déteste la police » et « ACAB ».
Mise à jour 15h37 : Des tirs de gaz lacrymogène sont en cours sur la place Bellecour.
Selon la préfecture, environ 2 000 manifestants sont actuellement recensés à Lyon, tous cortèges et groupes confondus.
Mise à jour 15h24 : Les CRS déployés dans le secteur de la Part-Dieu se dirigent actuellement vers le quartier de la Guillotière.
Mise à jour 15h13 : Des CRS bloquent le Pont Lafayette côté quai Victor Augagneur pour empêcher le passage en Presqu'île.
#Lyon : les CRS bloquent l’accès au pont Lafayette des deux côtés. Les passants se voient refuser l’accès. Les forces de l’ordre empêche le passage en Presqu’île. https://t.co/0YJYjZ76ea— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour à 14h57 : Alors que la légalité du rassemblement place Jean-Macé suscite des interrogations, la préfecture du Rhône apporte des précisions. Une manifestation avait initialement été déclarée entre Jean-Macé et la place Guichard, située dans le périmètre d'interdiction. L'arrêté préfectoral a donc rendu impossible le parcours prévu.
Mise à jour 14h55 : Sur le millier de manifestants initialement rassemblés place Jean-Macé, il ne resterait désormais qu’environ 200 personnes. Ce groupe est actuellement poursuivi par les CRS et repoussé en direction de Garibaldi.
Stratégie du reculoir à Garibaldi, les forces de l’ordre repoussent inlassablement les manifestants pourtant dénués de casseurs https://t.co/d3I1loaBLO— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 14h50 : Dans le 7e arrondissement, les forces de l’ordre devraient poursuivre leurs interventions pour repousser les manifestants et disperser les différents cortèges.
Depuis, aucune nouvelle déclaration n'a été déposée. Les services de l'État indiquent également avoir contacté les organisateurs initiaux pour engager un dialogue. Ces derniers auraient précisé ne plus être responsables du rassemblement actuel.
Mise à jour à 14h45 : La préfecture ordonne la dispersion des rassemblements non déclarés. Les autorités demandent aux participants des rassemblements non déclarés de quitter immédiatement les lieux : "Tout attroupement sera dispersé".
Les forces de l'ordre interviennent notamment lors de tentatives d'installation de barricades ou de jets de projectiles. Interrogée sur les interventions visant également des manifestants pacifiques, la préfecture estime que ces derniers doivent se disperser et se désolidariser des groupes hostiles.
Elle affirme par ailleurs que les CRS sont actuellement visés par de nombreux jets de projectiles, notamment des billes en fer.
Mise à jour à 14h40 : La tension est montée d'un cran place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. Environ un millier de personnes s'étaient rassemblées avec l'intention de former un cortège lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule.
Si la place Jean-Macé ne se trouve pas dans le périmètre d'interdiction des manifestations, la présence d'individus cagoulés, considérés comme hostiles par la police, aurait motivé cette intervention, selon les services de l'État.
Des tirs de gaz lacrymogène avaient déjà été constatés quelques minutes auparavant, alors que le rassemblement se déroulait jusque-là dans le calme.
Mise à jour 14h35 : Important dispositif policier déployé sur la place Bellecour, avec une forte présence de CRS. Les forces de l’ordre procèdent à des contrôles de sacs ainsi qu’à des fouilles corporelles.
Mise à jour 14h32 : Environ un millier de manifestants ont été évacués de la place Jean-Macé par les forces de l’ordre. Le cortège s’est dispersé en direction du sud et de l’est de Lyon.
Jean Macé et ses centaines de manifestants ont été évacués. La préfecture justifie la charge par la présence d’individus belliqueux qui se préparaient https://t.co/HJWbcW7Y92— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 14h18 : Des tirs de gaz lacrymogène viennent d’avoir lieu sur la place Jean-Macé, alors que le rassemblement se déroulait jusqu’ici dans le calme.
La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille https://t.co/1uYKYlChuR— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 14h10 : Environ 500 personnes sont actuellement rassemblées sur la place Jean-Macé. L’ambiance reste calme pour le moment, avec quelques slogans scandés par les manifestants. Un hélicoptère survole le secteur, tandis que la présence policière au sol est très limitée.
Mise à jour à 13h50 : quelques centaines de personnes sont réunies place Jean Macé, un cortège s’est formé. Il y a très peu de forces de l’ordre sur place.
Mise à jour à 12h42 : le métro D ne circule plus jusqu’à 15h.
Mise à jour à 12h25 : La préfecture annonce que 17 interpellations pour attroupements et détention d'armes et de stupéfiants ont été réalisées depuis ce matin.
Mise à jour à 11h49 : Un gérant de brasserie place des Terreaux peste face à la fréquentation famélique de ce samedi. "Je n'ai jamais vu ça depuis 2020", indique-t-il, prévoyant de ranger sa terrasse en début d'après-midi face au risque de casse.
Mise à jour à 11h45 : Le centre commercial Confluence bouclé par un important dispositif de forces de l'ordre.
Très gros déploiement de forces de l’ordre devant le centre commercial Confluence à Lyon. Certaines boutiques sont effectivement vulnérables depuis l’extérieur #24octobre https://t.co/ZNXNozTUam— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 11h02 : Un groupe d'individus a été dispersé par les forces de sécurité intérieure dans le secteur de la Manufacture des tabacs.
Mise à jour 10h25 : Des Terreaux au parc de la Tête d’Or, les appels à se rassembler ce matin à Lyon peinent pour l’heure à mobiliser.
Terreaux ou ici parc de la Tête d’or : pour le moment, les rassemblements matinaux de Lyon font pschit #24octobre https://t.co/TIhLtfocwZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 9h57 : L’Hôtel de Ville est barricadé ce samedi, tandis que les abords du bâtiment restent déserts.
Hôtel de Ville de Lyon barricadé ce samedi, en prévision d’une nouvelle journée de tensions #24octobre https://t.co/LlYHD32W6o— Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026
Mise à jour 9h27 : La station de métro Part-Dieu n’est plus desservie, au moins jusqu’à 11h.
Mise à jour à 9h16 : Le jeu du chat et de la souris a débuté. Leur rassemblement prévu à 9h 30 devant le parc de la Tête d’Or a finalement été déplacé place des Terreaux.
Lyon se prépare à un "acte II" sous haute surveillance. La préfecture du Rhône a annoncé anticiper une mobilisation d'au moins 20 000 personnes ce samedi 24 octobre, avec une estimation pouvant atteindre 25 000 participants.
Des chiffres comparables, voire supérieurs, à ceux du 17 octobre, lorsque la mobilisation avait dégénéré en affrontements et en pillages dans la Presqu'île. Cette journée avait notamment donné lieu à 199 interpellations.
Cette fois, les autorités évoquent un "risque très élevé d'exactions" et entendent éviter de nouvelles scènes de violence.
De Bellecour à la Part-Dieu, les rassemblements interdits
Pour ce samedi, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs de 10h à 23h dans une vaste partie de Lyon.
La mesure concerne notamment l'ensemble de la Presqu'île, de la place des Terreaux jusqu'au centre commercial de Confluence.
L'interdiction s'étend également à des secteurs des 3e et 6e arrondissements, comprenant les Brotteaux et la Part-Dieu, ainsi qu'à la Guillotière et au Vieux Lyon.
Pourtant, plusieurs appels à manifester circulent toujours sur les réseaux sociaux.
Des rendez-vous sont notamment annoncés à partir de 14h sur les places Bellecour, Carnot, des Terreaux, des Jacobins, de la Croix-Rousse et Jean-Macé.
Afin de jouer au jeu du chat et de la souris, plus d'une dizaine de rendez-vous ont été fixés, y compris dès le matin à la Part-Dieu et au parc de la Tête d'Or. Cela va obliger les forces de l'ordre à se démultiplier, parfois pour rien car certains rassemblements ont été annoncés uniquement pour leur faire perdre du temps.
Les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence, ainsi que les boutiques du 6e arrondissement, figurent parmi les secteurs jugés particulièrement exposés. Le Vieux Lyon fait également l'objet d'une attention particulière en raison de la présence du palais de justice historique.
La justice confirme les interdictions préfectorales
Plusieurs organisations syndicales souhaitaient pourtant organiser des cortèges déclarés. Solidaires 69 avait notamment prévu une manifestation entre la place Jean-Macé et la place Guichard, où un rassemblement devait également être organisé par la Confédération nationale du travail.
Mais ces initiatives se sont heurtées aux restrictions décidées par la préfecture. Saisis en urgence, les juges du tribunal administratif ont rejeté vendredi soir les référés déposés par Solidaires et la Ligue des droits de l'Homme.
Enfin, aucune suspension générale des transports en commun TCL n'est annoncée pour ce samedi. Métros, tramways et bus doivent fonctionner, mais des adaptations et des fermetures de stations pourront être décidées à la demande des forces de l'ordre, en fonction de l'évolution de la situation.
Le miroir aux alouettes, on a mis en place ce tri, pars parfait peut être, mais pour les mauvais ,et fainénants aucune solution n'est possible , si ce n'est aller bosser , les chantiers vous attendent, qui va oser vous le direfini les aides abusivesSignaler Répondre
Marre de payer , toujours payer, allez travailler, et vous verrez que c'est dur, et alors vous serez content et assidu pour reprendre vos études avec les formations proposées , vous n'aurez pas le même language de chérubinsSignaler Répondre
Stop au j'ai Droit, tu as aussi des devoirs
Possible de développer votre pensée avec des arguments ? Sur la comparaison et l'action des racailles que vous évoquez ? Leur impact sur les commerçants, la France.....?Signaler Répondre
Il est temps que le peuple de France , majoritaire, se mette à manifester contre la gauche , contre LFI et tous les fasciste de gauche Trotskiste, Staliniens et consorts et leur supplétifs violents voire terroriste, appliquons la liberté d'expression pour tous et pas seulement pour les anticapitalistes haineux, jaloux et communautaristes .Signaler Répondre
droit d’emmerder le peuple, surtoutSignaler Répondre
17 interpellations alors qu'ils étaient des centaines , voir plus ? ? ? ?Signaler Répondre
Manifester est un droit ,n'en déplaise à notre résident de l élyzéléSignaler Répondre
Il tremble......pourvu que je ne perde pas mon train de vie et les avantages....😱Signaler Répondre
Comme dans le règne animal, ils ne comprennent que les rapports de force et la violence.Signaler Répondre
Mais aussi, ils ne respectent que les peuples qui défendent une identité forte, un territoire, une histoire, une intégrité.
Qui est le peuple ? Nous sommes plus de 60 millions, il n y a qu un seul siège a l ELYSEE.Signaler Répondre
On le joue a la chaise musicale, au poker ?
Pouvez vous développer, pour ma curiosité ?
Merci 😘
Vos propos débiles, c’est pour être en accord avec votre « pensée » ? Avec votre mentalité ?Signaler Répondre
Ils n oseraient même pas essayer avec les commerçants corses car ils finiraient en bouillie ou par dessus la falaise.Signaler Répondre
quelle merde tout ça !!! ils commencent vraiment à faire chier !!Signaler Répondre
Comme le pouvoir.Signaler Répondre
Racaille du haut et racaille du bas, même combat.
Moi j' en mettrai 10 porte avions, le droit de travailler pour les commerçants et autres, vous ne devez pas connaîtreSignaler Répondre
On se croirait un dimanche Rue Gasparin à Lyon un commerçant m’a dit n'a vu qu'un client de la matinée c’ete moi C'est une ambiance fin du monde le boycott économique a des effets plus important sur le pouvoir que des vitres casséesSignaler Répondre
Et il n’a pas oublié de protéger l’hôte de villeSignaler Répondre
C est certain que l on ne verra pas la milice fasciste de Raphael ARNAULT, la jeune garde.Signaler Répondre
Eux, leur truc c est a plusieurs, équipes,sur une seule personne isolee sans defense.
Tiens toujours planque a PARIS, le député dans les bras de Melenchon.?
Ceux qui n’ont toujours pas compris l’objectif de l’acte 2 doivent réaliser une chose : le but est de faire plier l’État en paralysant l’économie et en bloquant le pays Les pertes de chiffre d’affaires pourraient être dix fois supérieures aux dégâts du week-end dernier Aujourd’hui l’enjeu économique est bien plus important que le simple fait de réunir un million de manifestants C’est en frappant là où ça fait mal, économiquement, que la mobilisation peut réellement faire pression sur le pouvoir. La mobilisation porte ses fruits et Macron doit partir À terme les bourgeois finiront par lâcher Macron. Et lorsque le pouvoir cessera de protéger les intérêts d’une minorité, le peuple pourra enfin reprendre sa place et retrouver le pouvoir.Signaler Répondre
Je m interroge. Sur tout le territoire les gens se barricadent pour se protéger des pilleurs.Signaler Répondre
Cela ressemble fort a des états de siège que l on a connu dans l histoire
Face a l ennemi et au danger, on se barricade.
Le danger la aujourd hui, c est celui de la gauche et de ses factions violentes...
Bravo aux forces de l ordre et aux citoyens qui patrouillent pour rassurer les commerçants...
Restons unis face a l ennemi, tranquilles et déterminés, nous sommes les plus nombreux..
20/25 milles mdr y été a peine 2000 la semaine dernière 🤣 y vont fermé les centres commerciaux comme la semaine dernière autant pas prendre de risquesSignaler Répondre
Il semblerait que l'orthographe soit aussi mise à mal 😉Signaler Répondre
Quand le riche maigrit le pauvre meurt....Signaler Répondre
Les racailles ne comprennent que le rapport de force et la violence. Ces prédateurs sauvages qui sévissent sur le continent ne font pas la même chose avec les commerçants corses.Signaler Répondre
arrivée du porte-avion Charles de Gaulle dans le Rhône dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre (préfecture de police) ce pays va mal un droit de manifester est mit à la poubelle tout ça pour protéger les richesSignaler Répondre
Le dispositif est impressionnant 🚨🚔 . Sauf surprise, il faudrait vraiment des kamikazes pour osez tenter des actions.Signaler Répondre
Les fils de feignasses sont dans la rue...Pas les vrais travailleurs qui eux sont trop fatigués pour aller casser brûler ou piller les week-ends .Signaler Répondre
11H59 Doudou regarde le peu de camera de surveillance en attente des émeutes probables , finit d'écrire ces complaintes aux ministres et prépare ces lamentations exprimant ces vifs regrets pour ce soir. RASSignaler Répondre
"malheur au pays dont le prince est un enfant "Signaler Répondre
Ecclésiaste..... et toujours vrai....
Pas de problème, tu as parfaitement le droit de manisfester pour n'importe quoi, tous les jours , dans ta rue, et de faire brûler ta poubelle et celle de ton voisin, mais ne viens pas faire chier avec tes amis les casseurs ceux qui ont un petit boulot, et qui risque de le perdre avec les conneries de voleurs casseursSignaler Répondre
Vite, allons chercher les truffes 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Exact, et bravo pour la solidité des Corses quand des decerebres s en prennent a nos statues sacrées.......Signaler Répondre
Depuis que la joueuse de tennis à pris sa retraite, tu ne sais plus quoi faire de tes journées.Signaler Répondre
Pitoyable de voir ces fachos manifesterSignaler Répondre
surtout bien retirer toutes ces prestations !! bande de bon à rien !! aller bosser feignantSignaler Répondre
Rien à voir.. la casse et les pillages, c'est de la délinquance, de la piraterie, pas de la revendication. On est loin de la guerre civile.Signaler Répondre
Pour une guerre civile, il faut deux armées dans un même peuple.. là on a une grogne sociale de civils Français, et des tribus "étrangères" qui en profitent pour faire la razzia.
Tous les politiques de tous bords sont responsables de ce chaos.Le premier , le show man médiatique, qui a ruiné le pays financièrement, socialement, securitairement, les très nombreux députés qui offrent un spectacle lamentable a l assemblée nationale et enfin les officiellement 34 prétendants a la présidence qui ont des idées avant et des solutions après, ces mêmes prétendants qui dans leur grande majorité sont la depuis des décennies, ont participé a tous les gouvernements sans jamais rien critiquer, et ne sont responsables de rien sauf de leur carrière pour s assurer des revenus et avantages confortables.Signaler Répondre
C’est la seule façon d’améliorer votre niveau de vie. Vivre de prestations sociales vous maintiendra toujours dans la précarité.Signaler Répondre
Pure science-fiction, qui voudrait sortir avec un mec comme toi?Signaler Répondre
On a presque le même pseudo, à ceci près que je n'ai pas mis mon nom de famille dans mon pseudo.Signaler Répondre
Je constate par ailleurs que tu es capable d'écrire dans faire de faute d'orthographe comme avec certains autres de tes pseudo.
SI je résume bien, "Libriste Estuncon" sait écrire correctement et "Libriste Sendufion" est un bourricot sans cervelle, quant à tes commentaires écrits avec autant de faites que de mots, c'est encore toi.
Tu sais que la consultation chez les psy est pris en charge ?
Cela dit, je vous souhaite une bonne journée Monsieur Estuncon.
Tu confonds la différence droite - gauche et la différence entre les 2-neurones d’extrême droite et extrême gauche.Signaler Répondre
Vous ne croyez pas si bien dire en amalgamant casseurs et manifestants...Signaler Répondre
C 'est bien connu Salan ne participait pas à des manifestations interdites et respectait la loi !Signaler Répondre
Condamné à mort , de Gaulle président, puis gracié en 1968 . A quoi on dit merci , Salan , à Mai 68 !
Il faut verbaliser il y a de l’argent à se faire sur le dos des manifestants 😉Signaler Répondre
Merci pour ce message, c’est drôle et presque vrai tant le dogmatisme de ces gens est extrême.Signaler Répondre
Le problème, c'est que ce ne sont plus des manifestations mais du pillage et de la casse , en fait le début d'une guerre civile. Il faut l'armée qui pourra " tirer dans les jambes " pour calmer ce beau monde qui, en fait, n'est pas très courageux (des lâches masqués en plus)... Sinon, les gens vont s'armer pour se défendre eux-mêmes.Signaler Répondre
Les casseurs ne sont pas des manifestants, faut peut être utiliser son libre arbitre a un moment. Éteint ta tv va voir par toi même et fait toi réel avis.Signaler Répondre
Ce n'est pas un risque de manifester, c'est un droit des citoyens. Alors laissez nous exprimer notre colère et améliorer notre pouvoir d'achat puisque vous êtes incapable de revaloriser nos prestations sociales.Signaler Répondre
En plus J'ai pécho 3 fois! la semaine dernière !!!👍😉❤️😍
à vos côtés. il ne faut pas faire le jeu des politiques, vous avez raison, serrons nous les coudes.Signaler Répondre
Pour ce qui est de ta dernière phrase tu dois en savoir quelque chose !Signaler Répondre