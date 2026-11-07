Lyon : les forces de l'ordre dispersent des manifestants à coups de gaz lacrymogène, les transports TCL perturbés

La mobilisation se poursuit à Lyon, deux jours après la manifestation intersyndicale du jeudi 5 novembre.
Ce samedi après-midi, entre 300 et 400 personnes se sont retrouvées aux abords de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, répondant à des appels diffusés sur les réseaux sociaux.
Le rassemblement, non déclaré, a rapidement débordé sur le cours Albert-Thomas, perturbant la circulation automobile. Une première interpellation a également été signalée.
La préfecture du Rhône indique avoir procédé à des sommations avant de recourir aux gaz lacrymogènes, les participants n'ayant pas répondu aux injonctions de dispersion.
Un autre groupe, réuni à la Croix-Rousse, a ensuite descendu les Pentes vers 16h pour rejoindre la Presqu'île jusqu'à la rue Président Edouard-Herriot. Environ 1500 personnes ont été recensées par la préfecture, qui annonce une dizaine d'interpellations.
Cette intervention intervient alors que les autorités ont interdit les rassemblements revendicatifs dans une large partie du centre-ville lyonnais entre 10h et 20h ce samedi, en raison des risques de troubles à l'ordre public.
Plusieurs lignes de métro et de tramway interrompues
La mobilisation entraîne également des difficultés sur le réseau TCL.
La ligne D du métro ne circule plus entre Bellecour et Gare de Vénissieux. Sur la ligne B, la station Saxe-Gambetta n'est plus desservie, avec une reprise estimée à 20h.
Les tramways T2, T4 et T5 subissent également des interruptions sur certaines portions de leurs parcours.
Enfin, la ligne C du métro est interrompue en raison de travaux de maintenance, indépendamment des rassemblements.
Les voyageurs sont invités à vérifier l'état du trafic avant leurs déplacements, alors que la situation reste évolutive dans l'agglomération lyonnaise.
et combien de lois et de réformes adoptées par les assemblées n'ont pas été appliquées a cause du blocage de quelques minorités hurlantes qui nous bassinent avec la ' démocratie ' qu'ils bafouent chaque jourSignaler Répondre
Samedi 7 novembre : 250 000 partout en France lundi Macron doit cédé plein de choses lundi pour le peuple français si non il doit assumer le tsunami populaireSignaler Répondre
Ben, tu iras les chercher au commissariat,c est pas compliqué....en plus ça te fera prendre l air.Signaler Répondre
Ce qu'on pourrait te demander de concret, c'est de fermer ta grande tronche au lieu de nous sortir tes cretineriesSignaler Répondre
Dur, mais vrai.Signaler Répondre
On s'en fout ROYALEMENT de ta philosophie et de ce que tu penses. Tu n'es pas à la place des autres 😂😂😂Signaler Répondre
Dû coup, tu proposes quoi de concret copain ???
Pas besoin de ça, et c'est toi qui payes.Signaler Répondre
Pour les gens qui manifestent, répondez sérieusement à ces questions très simple : vous croyez sincèrement à l'utilité de vos manifs ? Vous croyez vraiment qu'aller dehors pour chanter vos chansons ou gueuler votre colère, légitime ou non, va vous servir ?Signaler Répondre
Mais vous croyez vraiment que vous allez révolutionner quoi que ce soit ?
C'est juste inconcevable que des Français continuent de se faire avoir de la sorte.
Vous pourriez même mettre ce peu à feu que rien ne changera, absolument rien.
Manifester n'a jamais servi à rien et ça ne va pas changer. Là haut, les politiques se foutent de vos gueules, meme vos gourous de votre parti politique préféré, ne vous inquiétez pas qu'en privé eux aussi se moquent allègrement de vos manifs.
Ils s'en foutent de vous que cela soit bien clair, tout bord politiques confondus.
Croire réellement que la politique va améliorer vos vies relève de la bêtise la plus totale .
Rendez vous service et oubliez la politique. Déjà parce que ce n'est pas pour vous, vous n'y comprenez rien déjà à la base. Vous êtes là à beugler mais vous ne connaissez même pas les gens pour qui vous votez, c'est n'importe quoi.
Et surtout parce que confier sa vie et son avenir à des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif en perspective n'a jamais permis de construire une vie
Cette année, le slogan est la police tue, il y a une certaine période, le bataclan, ont voulait embrasser, un flic . Les temps changent, je crains que l année 2027, la guerre civile sera dans la rueSignaler Répondre
Tu préfères les milices de Jean LucSignaler Répondre
et ces 30 annuités vont compter pour votre retraite ?Signaler Répondre
Chichi : " la vieillesse , quel naufrage " ...Signaler Répondre
Rien de chaotique,1500 pue la pisse aux cheveux bleus qui cherchent à occuper leur samedi.Signaler Répondre
Ailleurs ça vie,ça consomme la part dieu était blindé, les restos etaient plein.
Tous le monde s’en tamponne de vos balades de pouilleux.
Mettez vous au boulot vous aurez un meilleur niveau de vie.
France compte 1,6 million de jeunes considérés comme « NEET », ni en emploi, ni en formation, ni en études.Signaler Répondre
Tu viens manifester, tu repars sans papiers. À Lyon, les forces de l'ordre confisquent carrément les cartes d'identité en plein rassemblement. C'est légal ça maintenant ou on a basculé dans une autre dimension ?Signaler Répondre
Quand est-ce que j'aurai besoin d'un flic ? J'attends vos réponses.Signaler Répondre
Un nouveau président est élu en mai 2027 ; il dissout l’Assemblée et obtient une majorité. Peut-il mettre en œuvre le programme dont nous parle chacun des candidats aujourd'hui ? La réponse est simple : Non. Quel que soit le candidat d’extrême droite ou d’extrême gauche et quel que soit le programme. Car il lui faudra de l’argent, et un feu vert juridique. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il serait temps de le réaliser.Signaler Répondre
Un travail pas facile, un jour t'auras besoin d'un flic, ce sera peut être luiSignaler Répondre
Avec Jean Luc t'auras encore des flics, où peut être un militaire, et lui il discute pas , il tire
Jean Luc est un assassin de vous mettre dans la rue, une honte sa cause
Les flics font les porcs...Signaler Répondre
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.
Manif interdite car non déposée, t'es en infraction, ils sont payés pour maintenir l'ordre, La Police c'est eux, et toi tu dois obéirSignaler Répondre
Va te plaindre à Jean Luc, c'st lui l'initiateur , c'est sa campagne, un assassin Rouge
Reste chez toi et mate les fake news sur tes réseaux sociaux, fouteurs de zizanie.Signaler Répondre
Interdiction de manifesté les crs ont gueulé des sommations vous écouter pas bah y Envoi les lacrymogène tu veut quoi guignolSignaler Répondre
Les manifestations n’étaient pas autorisées. La police avait prévenu les manifestants que les rassemblements devaient être dispersés. Vous voulez donc dire que vous avez refusé d’obtempérer et que vous n’assumez pas les conséquences de votre choix ?Signaler Répondre
Donc ça serait la faute de qui? de la police?Signaler Répondre
ok mais manif interdite .si tu veux jouer au toréador, il faut accepter le taureau.Signaler Répondre
belle chanson de geste!il ne manque plus qu 'une illustration façon chromo...on attend la parution de l'image d'Epinal avec la petite fille aux allumettesSignaler Répondre
La situation à LYON est CHAOTIQUE !! La ville est noyés dans les LACRYMOGÈNES en marge de la manifestation du samedi 7 novembre !!Signaler Répondre
La sortie hebdomadaire des fonds de cuvesSignaler Répondre
et ? rassemblement interdit, sommations d’usage avant le recours à la force ? Il suffisait de respecter loi et injonctions. NextSignaler Répondre
Ces manifestations, tous des imbéciles ; les cagoulés, tous des cons....Signaler Répondre
Vous avez fait ma journée ;-)))Signaler Répondre
Toi tu portes bien ton pseudo 🤣🤣 Tu avais ton drapeau palestinien et ta serpillère autour du cou? 🤣🤣Signaler Répondre
marre de vos manifestations !!!! on s’en fout !!!!! barrez vous de ce pays si vous ne le supportez plus mais laissez les gens normaux en paix ! vous n’aurez rien jusqu’aux présidentielles ! rater bien vos études. les français s’en foutent de vousSignaler Répondre
Certes il y a des choses à changer, on ne peut pas subir 10 ans de Macronisme sans y laisser des plumes et il y a trop longtemps que les français ne savent pas voter.Signaler Répondre
Mais pourquoi manifester maintenant alors que la France est au bord de la cessation de paiement après cette gestion catastrophique ?
Soit les politiques actuels accepteront tout et passeront la "patate chaude" à leurs successeurs qui devront revenir dessus pour une gestion responsable soit temporiser.
Vous pouvez changer les choses en votant mais pas en gesticulant.
Font chier tous ces gauchiasses... quelques coup de pompes dans le cul et au boulot !!!!Signaler Répondre
voil un samedi encore sans tcl le chiffre d’affaires en kao voilà la France a Macron il y aura du écouter les jeunes et céder les 10 milliardsSignaler Répondre
Merci qui ?Signaler Répondre
Merluchon.
du grand n'importe quoiSignaler Répondre
on vous aime pas bien fait pour ta gueule, et c’est que le début on en a marre de vousSignaler Répondre
Ainsi comment la démocratie meurt en France. Échos de l'époque stalinienne en Union soviétique.Signaler Répondre
J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !Signaler Répondre