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Lyon : les forces de l'ordre dispersent des manifestants à coups de gaz lacrymogène, les transports TCL perturbés

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Lyon : les forces de l'ordre dispersent des manifestants à coups de gaz lacrymogène, les transports TCL perturbés

Nouvelle journée de tensions à Lyon ce samedi 7 novembre. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le secteur de la Manufacture des Tabacs, malgré l'absence de manifestation déclarée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plusieurs lignes de métro et de tramway sont perturbées.

La mobilisation se poursuit à Lyon, deux jours après la manifestation intersyndicale du jeudi 5 novembre.

Ce samedi après-midi, entre 300 et 400 personnes se sont retrouvées aux abords de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, répondant à des appels diffusés sur les réseaux sociaux.

Le rassemblement, non déclaré, a rapidement débordé sur le cours Albert-Thomas, perturbant la circulation automobile. Une première interpellation a également été signalée.

La préfecture du Rhône indique avoir procédé à des sommations avant de recourir aux gaz lacrymogènes, les participants n'ayant pas répondu aux injonctions de dispersion.

Un autre groupe, réuni à la Croix-Rousse, a ensuite descendu les Pentes vers 16h pour rejoindre la Presqu'île jusqu'à la rue Président Edouard-Herriot. Environ 1500 personnes ont été recensées par la préfecture, qui annonce une dizaine d'interpellations.

Cette intervention intervient alors que les autorités ont interdit les rassemblements revendicatifs dans une large partie du centre-ville lyonnais entre 10h et 20h ce samedi, en raison des risques de troubles à l'ordre public.

Plusieurs lignes de métro et de tramway interrompues

La mobilisation entraîne également des difficultés sur le réseau TCL.

La ligne D du métro ne circule plus entre Bellecour et Gare de Vénissieux. Sur la ligne B, la station Saxe-Gambetta n'est plus desservie, avec une reprise estimée à 20h.

Les tramways T2, T4 et T5 subissent également des interruptions sur certaines portions de leurs parcours.

Enfin, la ligne C du métro est interrompue en raison de travaux de maintenance, indépendamment des rassemblements.

Les voyageurs sont invités à vérifier l'état du trafic avant leurs déplacements, alors que la situation reste évolutive dans l'agglomération lyonnaise.

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Lyon

41 commentaires
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tout a fait le 07/11/2026 à 17:52
je regarde le ciel a écrit le 07/11/2026 à 17h12

Un nouveau président est élu en mai 2027 ; il dissout l’Assemblée et obtient une majorité. Peut-il mettre en œuvre le programme dont nous parle chacun des candidats aujourd'hui ? La réponse est simple : Non. Quel que soit le candidat d’extrême droite ou d’extrême gauche et quel que soit le programme. Car il lui faudra de l’argent, et un feu vert juridique. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il serait temps de le réaliser.

et combien de lois et de réformes adoptées par les assemblées n'ont pas été appliquées a cause du blocage de quelques minorités hurlantes qui nous bassinent avec la ' démocratie ' qu'ils bafouent chaque jour

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la dernière danse le 07/11/2026 à 17:52

Samedi 7 novembre : 250 000 partout en France lundi Macron doit cédé plein de choses lundi pour le peuple français si non il doit assumer le tsunami populaire

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Tu suis la procédure , c est tout.. le 07/11/2026 à 17:51
fin de droit a écrit le 07/11/2026 à 17h15

Tu viens manifester, tu repars sans papiers. À Lyon, les forces de l'ordre confisquent carrément les cartes d'identité en plein rassemblement. C'est légal ça maintenant ou on a basculé dans une autre dimension ?

Ben, tu iras les chercher au commissariat,c est pas compliqué....en plus ça te fera prendre l air.

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French connection le 07/11/2026 à 17:51

Ce qu'on pourrait te demander de concret, c'est de fermer ta grande tronche au lieu de nous sortir tes cretineries

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Nimbus le 07/11/2026 à 17:37
Questions a écrit le 07/11/2026 à 17h26

Pour les gens qui manifestent, répondez sérieusement à ces questions très simple : vous croyez sincèrement à l'utilité de vos manifs ? Vous croyez vraiment qu'aller dehors pour chanter vos chansons ou gueuler votre colère, légitime ou non, va vous servir ?

Mais vous croyez vraiment que vous allez révolutionner quoi que ce soit ?

C'est juste inconcevable que des Français continuent de se faire avoir de la sorte.

Vous pourriez même mettre ce peu à feu que rien ne changera, absolument rien.

Manifester n'a jamais servi à rien et ça ne va pas changer. Là haut, les politiques se foutent de vos gueules, meme vos gourous de votre parti politique préféré, ne vous inquiétez pas qu'en privé eux aussi se moquent allègrement de vos manifs.
Ils s'en foutent de vous que cela soit bien clair, tout bord politiques confondus.
Croire réellement que la politique va améliorer vos vies relève de la bêtise la plus totale .

Rendez vous service et oubliez la politique. Déjà parce que ce n'est pas pour vous, vous n'y comprenez rien déjà à la base. Vous êtes là à beugler mais vous ne connaissez même pas les gens pour qui vous votez, c'est n'importe quoi.

Et surtout parce que confier sa vie et son avenir à des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif en perspective n'a jamais permis de construire une vie

Dur, mais vrai.

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Calahann le 07/11/2026 à 17:35

On s'en fout ROYALEMENT de ta philosophie et de ce que tu penses. Tu n'es pas à la place des autres 😂😂😂
Dû coup, tu proposes quoi de concret copain ???

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Nimbus le 07/11/2026 à 17:34
hi hi a écrit le 07/11/2026 à 17h20

et ces 30 annuités vont compter pour votre retraite ?

Pas besoin de ça, et c'est toi qui payes.

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Questions le 07/11/2026 à 17:26

Pour les gens qui manifestent, répondez sérieusement à ces questions très simple : vous croyez sincèrement à l'utilité de vos manifs ? Vous croyez vraiment qu'aller dehors pour chanter vos chansons ou gueuler votre colère, légitime ou non, va vous servir ?

Mais vous croyez vraiment que vous allez révolutionner quoi que ce soit ?

C'est juste inconcevable que des Français continuent de se faire avoir de la sorte.

Vous pourriez même mettre ce peu à feu que rien ne changera, absolument rien.

Manifester n'a jamais servi à rien et ça ne va pas changer. Là haut, les politiques se foutent de vos gueules, meme vos gourous de votre parti politique préféré, ne vous inquiétez pas qu'en privé eux aussi se moquent allègrement de vos manifs.
Ils s'en foutent de vous que cela soit bien clair, tout bord politiques confondus.
Croire réellement que la politique va améliorer vos vies relève de la bêtise la plus totale .

Rendez vous service et oubliez la politique. Déjà parce que ce n'est pas pour vous, vous n'y comprenez rien déjà à la base. Vous êtes là à beugler mais vous ne connaissez même pas les gens pour qui vous votez, c'est n'importe quoi.

Et surtout parce que confier sa vie et son avenir à des gens qui n'ont pas l'intérêt collectif en perspective n'a jamais permis de construire une vie

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samlion le 07/11/2026 à 17:24

Cette année, le slogan est la police tue, il y a une certaine période, le bataclan, ont voulait embrasser, un flic . Les temps changent, je crains que l année 2027, la guerre civile sera dans la rue

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Évidemment le 07/11/2026 à 17:22
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

Tu préfères les milices de Jean Luc

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hi hi le 07/11/2026 à 17:20
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

et ces 30 annuités vont compter pour votre retraite ?

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et comme disait le 07/11/2026 à 17:18
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

Chichi : " la vieillesse , quel naufrage " ...

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La blague le 07/11/2026 à 17:17
des tensions a lyon a écrit le 07/11/2026 à 16h08

La situation à LYON est CHAOTIQUE !! La ville est noyés dans les LACRYMOGÈNES en marge de la manifestation du samedi 7 novembre !!

Rien de chaotique,1500 pue la pisse aux cheveux bleus qui cherchent à occuper leur samedi.
Ailleurs ça vie,ça consomme la part dieu était blindé, les restos etaient plein.
Tous le monde s’en tamponne de vos balades de pouilleux.
Mettez vous au boulot vous aurez un meilleur niveau de vie.

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genZ le 07/11/2026 à 17:16

France compte 1,6 million de jeunes considérés comme « NEET », ni en emploi, ni en formation, ni en études.

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fin de droit le 07/11/2026 à 17:15

Tu viens manifester, tu repars sans papiers. À Lyon, les forces de l'ordre confisquent carrément les cartes d'identité en plein rassemblement. C'est légal ça maintenant ou on a basculé dans une autre dimension ?

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Con sanguin le 07/11/2026 à 17:12
Un flic est un homme a écrit le 07/11/2026 à 17h01

Un travail pas facile, un jour t'auras besoin d'un flic, ce sera peut être lui
Avec Jean Luc t'auras encore des flics, où peut être un militaire, et lui il discute pas , il tire
Jean Luc est un assassin de vous mettre dans la rue, une honte sa cause

Quand est-ce que j'aurai besoin d'un flic ? J'attends vos réponses.

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je regarde le ciel le 07/11/2026 à 17:12

Un nouveau président est élu en mai 2027 ; il dissout l’Assemblée et obtient une majorité. Peut-il mettre en œuvre le programme dont nous parle chacun des candidats aujourd'hui ? La réponse est simple : Non. Quel que soit le candidat d’extrême droite ou d’extrême gauche et quel que soit le programme. Car il lui faudra de l’argent, et un feu vert juridique. Il n’aura ni l’un ni l’autre. Il serait temps de le réaliser.

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Un flic est un homme le 07/11/2026 à 17:01
Nimbus a écrit le 07/11/2026 à 16h51

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

Un travail pas facile, un jour t'auras besoin d'un flic, ce sera peut être lui
Avec Jean Luc t'auras encore des flics, où peut être un militaire, et lui il discute pas , il tire
Jean Luc est un assassin de vous mettre dans la rue, une honte sa cause

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Nimbus le 07/11/2026 à 16:51
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Les flics font les porcs...
30 ans de manif, j'ai jamais vu ça. Même les gaz sont plus forts.
Le pouvoir, qui n'est pas de gauche au passage, exerce sa vison de la démocratie.
T'es pas d'accord on te frappe.

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Tu cpmprends le Francais ? le 07/11/2026 à 16:26

Manif interdite car non déposée, t'es en infraction, ils sont payés pour maintenir l'ordre, La Police c'est eux, et toi tu dois obéir
Va te plaindre à Jean Luc, c'st lui l'initiateur , c'est sa campagne, un assassin Rouge

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Pfxffff le 07/11/2026 à 16:22
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Reste chez toi et mate les fake news sur tes réseaux sociaux, fouteurs de zizanie.

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John-698 le 07/11/2026 à 16:20
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Interdiction de manifesté les crs ont gueulé des sommations vous écouter pas bah y Envoi les lacrymogène tu veut quoi guignol

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Tête Raide le 07/11/2026 à 16:12
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Les manifestations n’étaient pas autorisées. La police avait prévenu les manifestants que les rassemblements devaient être dispersés. Vous voulez donc dire que vous avez refusé d’obtempérer et que vous n’assumez pas les conséquences de votre choix ?

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HardRockeuse le 07/11/2026 à 16:11
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Donc ça serait la faute de qui? de la police?

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Catalan le 07/11/2026 à 16:11
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

ok mais manif interdite .si tu veux jouer au toréador, il faut accepter le taureau.

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Roland de Ronceveaux le 07/11/2026 à 16:09
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

belle chanson de geste!il ne manque plus qu 'une illustration façon chromo...on attend la parution de l'image d'Epinal avec la petite fille aux allumettes

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des tensions a lyon le 07/11/2026 à 16:08

La situation à LYON est CHAOTIQUE !! La ville est noyés dans les LACRYMOGÈNES en marge de la manifestation du samedi 7 novembre !!

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Mdr le 07/11/2026 à 16:07

La sortie hebdomadaire des fonds de cuves

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moi13 le 07/11/2026 à 16:03

et ? rassemblement interdit, sommations d’usage avant le recours à la force ? Il suffisait de respecter loi et injonctions. Next

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 07/11/2026 à 16:02

Ces manifestations, tous des imbéciles ; les cagoulés, tous des cons....

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Oh purée !!! le 07/11/2026 à 16:00
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Vous avez fait ma journée ;-)))

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le premier le 07/11/2026 à 15:55
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Toi tu portes bien ton pseudo 🤣🤣 Tu avais ton drapeau palestinien et ta serpillère autour du cou? 🤣🤣

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mat le 07/11/2026 à 15:47

marre de vos manifestations !!!! on s’en fout !!!!! barrez vous de ce pays si vous ne le supportez plus mais laissez les gens normaux en paix ! vous n’aurez rien jusqu’aux présidentielles ! rater bien vos études. les français s’en foutent de vous

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Jean Christophe. le 07/11/2026 à 15:46
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Certes il y a des choses à changer, on ne peut pas subir 10 ans de Macronisme sans y laisser des plumes et il y a trop longtemps que les français ne savent pas voter.
Mais pourquoi manifester maintenant alors que la France est au bord de la cessation de paiement après cette gestion catastrophique ?
Soit les politiques actuels accepteront tout et passeront la "patate chaude" à leurs successeurs qui devront revenir dessus pour une gestion responsable soit temporiser.
Vous pouvez changer les choses en votant mais pas en gesticulant.

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geobiky le 07/11/2026 à 15:46

Font chier tous ces gauchiasses... quelques coup de pompes dans le cul et au boulot !!!!

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chiffre d’affaires le 07/11/2026 à 15:40

voil un samedi encore sans tcl le chiffre d’affaires en kao voilà la France a Macron il y aura du écouter les jeunes et céder les 10 milliards

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Cqfd.. le 07/11/2026 à 15:37
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Merci qui ?
Merluchon.

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Fantomas 75 le 07/11/2026 à 15:36

du grand n'importe quoi

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mdr le 07/11/2026 à 15:33
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

on vous aime pas bien fait pour ta gueule, et c’est que le début on en a marre de vous

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Soleil noir le 07/11/2026 à 15:32
Libriste Legland a écrit le 07/11/2026 à 15h25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

Ainsi comment la démocratie meurt en France. Échos de l'époque stalinienne en Union soviétique.

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Libriste Legland le 07/11/2026 à 15:25

J'étais dans le cortège tou tà l'heure, la situation était lunaire. Un déluge de lacrymogène sur un cortège qui a patienté 1h40 en chantant ... Une scène d'apocalypse sous des lacrymogènes pimpé au poivre. J'ai un jeune qui m'a foncé dessus pour me mettre du sérum dans les yeux. J'ai relevé un lycéen tombé devant moi faute de réussir à respirer, cherché du sérum phy pour un retraité entrain de vomir dans le nuage. J'ai vu un manifestant éteindre un départ de feu dans le parc allumé par une grenade tirée sur une zone sans manifestant avec de l'herbe et des arbres ... Un cortège qui ne savait plus où aller ... Un immense immense merci au service d'ordre de la CGT qui a prit extrêmement cher pour empêcher les crs de foncer sur les manifestants perdus dans le nuage, le bilan de la journée aurait été Infiniment plus lourd sans eux ... Une pensée aux 3 personnes de ce service exfiltrées aux urgences avec le crâne fendu par une matraque de crs. Cela dit hors cela, une manifestation extrêmement belle avec un groupe de musiciens incroyable et un nombre d'exemples de solidarité magnifique !

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