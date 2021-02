Crise du Covid-19 : Le Figaro se demande si GL Events (Lyon) ne va pas "changer de main"

L'entreprise internationale basée à la Confluence a fait les frais d'une annulation totale et en cascade des évènements prévus l'an dernier, à cause de la crise sanitaire du Covid-19. GL Events aurait notamment dû participer activement à l'Euro de football et aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le Figaro se demande alors ce mardi si GL Events ne risquait pas "de changer de main (...) si la reprise devait trop attendre".

Dans un portrait croisé de l'entreprise lyonnaise et de Comexposium (Salon de l'Agriculture, Foire de Paris...), nos confrères estiment que les pertes et les créances exposent les deux groupes aux tentatives de rachat, notamment de la part de fonds étrangers. En précisant que le second nommé présente davantage de risques de flancher.

Olivier Ginon, président de GL Events, tempère toutefois les craintes du Figaro en martelant disposer de 370 millions de cash et que les activités de son entreprise devraient reprendre tambour battant l'été prochain.