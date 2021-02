Un an de prison pour avoir vendu l’ordinateur volé de Michel Mercier

En plein dans la tourmente de l’enquête du Parquet national financier le visant (et qui est toujours en cours), l’ancien ministre de la Justice et ex-président du Conseil Général du Rhône n’avait pu que constater le vol de bijoux appartenant à sa femme mais aussi d’affaires dans son bureau.

Deux ans plus tard, deux individus ayant participé de près ou de loin à ce cambriolage ont été jugés et condamnés à Villefranche-sur-Saône.

Selon le Progrès, la piste menant à un homme âgé d’une vingtaine d’années et vivant dans le secteur de Thizy avait rapidement été remontée par les enquêteurs. A son domicile avait été retrouvé l’ordinateur de Michel Mercier, qui aurait été acheté sous le manteau à un Caladois pour 140 euros. Le receleur était en fait l’un de ses amis, lui aussi jugé donc devant le tribunal judiciaire de Villefranche.

Sont-ils les auteurs du cambriolage ? L’enquête n’a pas réussi à le dire, et les suspects ont toujours nié. C’est donc pour le recel de l’ordinateur volé qu’ils ont fait face aux juges. Le prévenu qui a vendu l’appareil a écopé d’un an de prison car son casier judiciaire comportait déjà des mentions pour des faits similaires. Quant à l’acheteur, il devra s’acquitter de 120 jours-amendes à 10 euros.

On ne sait pas si l’ordinateur a pu être récupéré par Michel Mercier, en imaginant que le contenu avait de toute manière été effacé pour permettre et faciliter sa vente sur le marché noir.