Manifestation à Lyon : les syndicats veulent "faire converger nos colères"

Une semaine après la manifestation des enseignants, plusieurs syndicats appellent les "Français à se mobiliser à l'occasion d'une journée de grève générale".

La CGT, FSU et Solidaires entendent dénoncer la précarité et se mobiliser "pour réduire le temps de travail, redynamiser les services publics et relever les minimas sociaux".

Les organisations de la jeunesse, notamment l'UNEF et l'UNL, sont invitées à se joindre au mouvement pour demander "des mesures fortes pour répondre aux besoins des universités mais également pour répondre à la précarité qui submerge les étudiants".

Selon l'intersyndicale, qui espère "une grande mobilisation interprofessionnelle", "des alternatives existent de soutien à l'emploi, à la jeunesse et à la lutte contre la précarité".

La manifestation partira à 11h de la Manufacture des Tabacs, et prendra la direction de la Place Bellecour.