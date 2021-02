"Communication non-violente", policiers à cheval ou à vélo : le plan des écologistes pour plus de sécurité à Lyon

Une réunion à huis-clos entre toutes les autorités de Lyon, à commencer par le maire Grégory Doucet, le procureur de la République Nicolas Jacquet, le préfet délégué à la défense et à la sécurité Thierry Suquet, ou encore l’ensemble du conseil municipal.

Dans un communiqué, la municipalité affirme être partie d’un constat : "la fermeture des lieux de convivialité et de loisirs, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, couplée à une menace terroriste d’importance, crée des troubles nouveaux, telle que l’hyper-fréquentation de l’espace public, dans un contexte de délitement du lien social". En d’autres termes, les rues dans lesquels se trouvent des bars sont bondées dès que le soleil pointe le bout de son nez. La commission s’est donc donnée comme objectif de "retrouver une police de proximité et à mieux prévenir les faits de délinquance avant qu’ils ne surviennent".

Plusieurs mesures ont déjà été actées, à commencer par le renfort de 65 agents de police municipale pour arriver à un total de 365 agents. Reste que le métier plait de moins en moins, la Ville peine d’ailleurs à recruter depuis de nombreuses années. Grégory Doucet compte également "outiller les agents pour aider les citoyens au quotidien". Pour cela, les agents seront formés "à la communication non-violente, au secourisme, à la lutte contre les discriminations, au repérage des signaux de radicalisation, à la prise en charge des femmes victimes de violence".

Autre grand axe des mesures sécuritaires des écologistes, le développement des brigades équestres et cyclistes qui passeront de 3 à 9 cavaliers et de 8 à 17 agents cyclistes. Une décision qui peut paraître hors sujet alors que de nombreux rodéos se déroulent dans Lyon depuis de nombreux mois. Rattraper une puissance berline avec un cheval parait en effet impossible, encore plus en vélo.

Mohamed Chihi, adjoint à la Sécurité à la Ville, souhaite aussi une "prévention situationnelle". "Pour prévenir la malveillance par l’urbanisme et la construction, la prévention situationnelle s’appuie sur l’expertise d’ingénieurs spécialisés pour inclure dans les projets urbains, et avant leur livraison, une attention sur les conditions de visibilité, la surveillance naturelle du site, l’appropriation et le partage des usages sans nuisance" est-il précisé dans le communiqué publié ce mardi matin. Malheureusement aucun exemple n’est avancé pour commencer à comprendre ce que ce qui découlera de cette mesure pour le moment incompréhensible.

Enfin, les autorités veulent mettre en place un conseil lyonnais de la nuit, "identifiant des interlocuteurs dans chaque arrondissement appelés Maires de Nuit". Reste que cette initiative est annoncée depuis le début du mandat des Verts à la Ville mais n’a toujours pas vu le jour malgré une multitudes de nuits agitées entre Rhône et Saône.

Toutes ses mesures seront décortiquées au sein d’un observatoire de la tranquillité. Un "outil de pilotage et d’évaluation qui rassemblera des données statistiques et cartographiques, issues d’enquêtes qualitatives" d’après la mairie. Il s’agira alors de mesurer l’impact des actions menées.

J.D.