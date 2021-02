Thomas Rudigoz : "Une solution temporaire pour diriger LREM dans la Métropole de Lyon"

Thomas Rudigoz a toujours été favorable au désir d’Emmanuel Macron d’introduire une dose de proportionnelle aux législatives. Mais le député rhodanien se dit "complètement opposé" au texte du MoDem qui milite pour une proportionnelle intégrale : "Nous avons auditionné Jean-Louis Debré, ancien président de l’Assemblée Nationale. Autant je suis favorable à une dose pour que toutes les sensibilités politiques soient représentés, autant l’intégrale, comme dit Debré, c’est la chienlit".

Dans notre dernier numéro de LyonMag, actuellement en kiosques, nous revenions sur l’absence de référent pour la République en Marche dans la Métropole de Lyon. "On a trouvé une solution temporaire, on a organisé avec Yves Blein une instance dirigeante avec six membres, trois députés et trois militants. (…) Ça nous permettra de nous organiser pour les régionales. A l’issue, on relancera le processus pour désigner un référent", révèle Thomas Rudigoz.

Pour les élections régionales justement, en Auvergne-Rhône-Alpes, la candidature de Bruno Bonnell étonne. "Bruno est engagé dans le mouvement, il travaille, il a toujours été un défenseur indéfectible du président", tente de rassurer l’ancien maire du 5e arrondissement de Lyon.

