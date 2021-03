Emeutes de la Duchère à Lyon : Laurent Wauquiez tacle Grégory Doucet 

Ce vendredi matin, c’est le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez qui a lancé une charge en rappelant qu’il avait, mi-février, "alerté le maire de Lyon en lui proposant un travail commun et des moyens supplémentaires", notamment des caméras de vidéoprotection supplémentaires. Mais l’élu LR s’était alors heurté au refus de la municipalité écologiste et de Grégory Doucet. "Dommage de ne pas être capable de sortir du sectarisme pour protéger nos habitants" juge en cette fin de semaine Laurent Wauquiez qui se dit "indigné par les images de ce jeudi soir à la Duchère".

Comment ne pas être indigné par les images d’hier à la Duchère ?

J’avais alerté le maire de Lyon en lui proposant un travail commun et des moyens supplémentaires. Refus de sa part. Dommage de ne pas être capable de sortir du sectarisme pour protéger nos habitants. pic.twitter.com/FYgLVXXgw0 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) March 5, 2021

Pour rappel, des affrontements entre jeunes et policiers se sont déroulés dès 16h30 environ. De multiples feux ont été allumés, du mobilier urbain dégradé et des policiers et pompiers caillassés. Au moins 12 personnes ont été interpellées alors que deux policiers municipaux ont été légèrement blessés. Des émeutes qui trouvent leur origine dans le terrible accident de scooter qui s’est produit mercredi après-midi dans le quartier. Un adolescent âgé de 13 ans se trouvait hier soir dans le coma après avoir chuté de son engin, semble-t-il signalé volé. Ses amis accusent depuis les policiers d’être à l’origine du drame, ce que les autorités démentent.