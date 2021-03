Près de Lyon : on a testé Fantasticable, la tyrolienne géante d’un kilomètre au-dessus d’Yzeron

Les amateurs de sensations fortes ont rendez-vous à partir du 20 mars dans les Monts du Lyonnais. C’est à cette date-là que la Fantasticable ouvrira ses portes.

A quelques jours du lancement officiel, nous avons pu tester cette tyrolienne géante d’un kilomètre de long permettant de survoler le village d’Yzeron à près de 80 mètres de hauteur.

Après un passage par le Plateau d’Yzeron pour s’équiper d’un harnais et d’un casque, direction le crêt de la madone en navette à propulsion électrique où se trouve Notre-Dame-d’Yzeron (réplique de la madone de Fourvière à Lyon) mais surtout le départ de la Fantasticable… à l’horizontale puisque la descente se réalise en position allongée sur le ventre.

Après validation avec la zone d’arrivée, c’est parti pour une minute dans les airs. On survole d’abord la forêt avant d’en sortir avec une sensation de décollage qui nous amène sur une vue totalement dégagée sur le village d’Yzeron et ses alentours, notamment Lyon et les Alpes si la météo le permet. La vitesse peut alors atteindre en pointe les 110 km/h. L’expérience est rapide mais impressionnante. L’atterrissage se passe en douceur avant un retour les pieds sur terre mais toujours la tête dans les nuages.

Le projet de la Fantasticable, dont le montant atteint les 500 000 euros, a vu le jour il y a cinq ans. "Un parcours du combattant", racontent Pascal Loulmet et Gaëtane Thieffry, directeurs du Plateau d’Yzeron, qui ont immédiatement reçu le soutien du maire de la commune tout comme celui de la Région. Les habitants ont d’ailleurs pu tester à la fin du mois de février en avant-première sur inscription la tyrolienne géante. C’est donc "Bébert", 86 ans, fidèle soutien du projet, qui a inauguré la première descente.

"On ne veut pas devenir Disneyland", prévient tout de même Pascal Loulmet. "On ne cherche pas à faire un truc gigantesque. L’objectif est de faire un lieu où il puisse y avoir plusieurs activités", ajoute-il. Des parcours d’accrobranche, des balades à dos d’ânes, un escape game ou encore un SPA sont en effet proposés sur place aux visiteurs.

Plus de 7 500 visiteurs sont attendus pour cette première année d’exploitation avec un passage à 10 000 les années suivantes. Le vol coûte 32 euros pour les adultes, 29 euros pour les 7-12 ans et peut aussi se faire en duo côte à côte pour 62 euros.

A.D. et B.B.