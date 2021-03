"On vient combler une lacune de l'Etat" : la Métropole de Lyon lance son Revenu Solidarité Jeunes

Ce jeudi matin, le président de la collectivité Bruno Bernard était en visite à la Mission locale dans le 3e arrondissement de Lyon. L'occasion pour lui de présenter à la presse le Revenu Solidarité Jeune (RSJ), qui sera voté au prochain conseil métropolitain lundi.

Concrètement, ce RSJ est destiné aux jeunes âgés de 18 à 24 ans révolus, français ou étrangers en situation régulière, résidant sur la Métropole depuis au moins six mois et sortis du système éducatif, et qui ne rentrent dans aucun dispositif déjà existant. En revanche, le RSJ n'est pas accessible pour les étudiants déjà éligibles aux aides du CROUS.

Un jeune sans aucune ressource pourra toucher 400 euros par mois et celui avec des ressources inférieures à 400 euros par mois touchera 300 euros mensuels. Cette aide pourra être perçue pendant 24 mois maximum, mais pas forcément de façon continue. "C'est un dispositif que nous faisons pour combler les trous. Nous faisons cette aide pour aider les jeunes les plus précaires à passer ce cap en les accompagnant vers des dispositifs d'insertions. Aujourd'hui, 22,6% des jeunes de la Métropole vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a aussi beaucoup de non-recours aux droits des jeunes", a expliqué Bruno Bernard.

En revanche, l'élu écologiste a tenu à préciser que cette aide n'est pas là pour remplacer d'autres dispositifs et en a également profité pour tacler le gouvernement : "Il ne faut pas opposer les dispositifs existants à une aide d'urgence qui est là pour éviter que des jeunes dorment dehors. L'Etat ne couvre pas tous les publics par idéologie. Il craint d'envoyer des messages que les jeunes seraient dans l'assistanat avec des aides d'urgence. Ce n'est pas le cas. Tous les jeunes veulent travailler, tous veulent avoir un parcours. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un jeune de 26 ans aurait le RSA et pas un jeune de 24 ans. C'est pourquoi on vient combler cette lacune", ajoute-t-il.

Les premiers versements de ce Revenu Solidarité Jeunes doivent avoir lieu au 1er juin prochain. La Métropole a consacré une enveloppe de 10 millions d'euros sur la première année et vise l'accompagnement de 2000 jeunes.

