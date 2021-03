Prise d'otage et braquage d'une fonderie d'or près de Lyon : neuf interpellations, une partie du butin retrouvé

Selon le Parisien, neuf personnes ont été interpellées, un mois et de mi après le braquage d'une fonderie d'or de Limonest, et la prise d'otage du fils du gérant et de sa petite amie.

Les faits s'étaient déroulés fin janvier. Plusieurs individus avaient pris en otage le fils du directeur de l'entreprise Saamp et sa petite amie. Ils s'étaient alors fait remettre entre 20 et 30 kg d'or, en échange de leur libération, au parc de Miribel-Jonage. La transaction, elle, avait eu lieu à Rillieux-la-Pape, pour un pactole estimé à plus d'un million d'euros.

Selon le Parisien, 50 kg d'or ont été retrouvés par la police ce lundi, dont une partie du butin volé lors du braquage de la fonderie de Limonest.