Dans une tribune, Grégory Doucet et Bruno Bernard interpellent le gouvernement sur la publicité en ville

Dans une tribune publiée dans les colonnes du JDD, le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard, accompagnés de 11 autres élus écologistes français, demandent au gouvernement d'agir sur la publicité dans l'espace public.

"La législation actuelle encadrant la publicité dans l'espace public n'est pas à la hauteur des enjeux. L'exposition des citoyens à la publicité atteint une ampleur sans précédent, estimée à plus de 2 000 publicités par jour et par individu, du fait des outils numériques et de la diversification des supports. La prolifération des écrans vidéo publicitaires dans le paysage urbain soumet les citoyens à des formats de plus en plus agressifs, en incohérence avec les enjeux écologiques et de santé publique", peut-on lire.

Les Verts souhaitent notamment que les collectivités puissent interdire les écrans vidéo publicitaires dans leurs règlements locaux de publicité, intégrer les panneaux numériques des annonceurs qui prolifèrent actuellement dans les vitrines des magasins à la législation concernant l'espace public et en permettant leur interdiction par les élus locaux, ou encore renforcer le cadre national relatif au contenu publicitaire.