Lyon : coup d'envoi ce mardi de la piétonnisation du cours Charlemagne !

Ce mardi, les écologistes vont officiellement lancer l'expérimentation de la piétonnisation d'une partie du cours Charlemagne.

En novembre dernier, nous vous révélions le souhait des écologistes de la Métropole de Lyon de piétonniser une partie du cours Charlemagne. Plusieurs mois après, la volonté des Verts devient réalité avec le début ce mardi de l'expérimentation, même si tout le monde n'était visiblement pas au courant de la date exacte au sein de la majorité. Dimanche soir, Fabien Bagnon, vice-président aux mobilités actives à la Métropole, visiblement impatient, annonçait sur ses réseaux sociaux qu'elle débutait ce lundi…

Cette date marque très probablement le début d'un long calvaire pour les automobilistes du quartier de la Confluence. Concrètement, les véhicules ne peuvent désormais plus circuler dans les deux sens du cours Charlemagne entre le quai Antoine Riboud et la rue Montrochet. Le trafic se déportera donc sur le quai Perrache, toujours en travaux et très souvent embouteillé.

Mais cette expérimentation, prévue jusqu'à l'été, donnera très probablement raison aux amis de Bruno Bernard. Depuis la fermeture du centre commercial ces dernières semaines en raison de la crise sanitaire, beaucoup moins de voitures circulent dans le quartier, ce qui réduit les chances d'avoir des embouteillages.

Du côté des aménagements pour les piétons et les modes doux, des éléments végétaux sont en train d'être installés sur cette portion. Au total, 46 arbres vont être plantés et 11 banquettes végétalisées seront mises en place. Cette piétonnisation sera accompagnée dès ce mercredi par l'arrivée du tramway T2 jusqu'à l'arrêt Hôtel de Région-Montrochet.

Nul doute qu'avant même la fin de cette expérimentation à l'été, qui pourrait potentiellement se pérenniser, l'opposition et certains riverains risquent de remonter au créneau. Les résultats sont attendus à la rentrée.