"Infirmières sous-payées, infirmières méprisées !" : manifestation des professionnels de la santé scolaire ce vendredi à Lyon

Le syndicat SUD Ville de Lyon appelle à la mobilisation ce vendredi pour notamment dénoncer les disparités de salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur de la santé scolaire.

"Les infirmières de la Ville de Lyon perçoivent un salaire particulièrement. Elles ont les plus faibles primes des cadres A de la Ville et l’écart avec les filières masculines est édifiant", précise le syndicat dans un communiqué. Selon les manifestants, les infirmiers de catégorie A (filière à majorité féminine) touchent une prime mensuelle d’un montant deux fois moindre que celui des agents de catégorie B ou C (filières à majorité masculine).

Plusieurs délégations syndicales ont été reçues par les instances de la Ville, sans toutefois recevoir une réponse satisfaisante.