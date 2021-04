Covid-19 : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille réclame le déploiement des autotests dans les écoles

Pour six euros, prix conseillé, il est possible d'en acquérir et de se tester soi-même pour le Covid-19.

Dans un communiqué de presse, le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille se félicite de cette "avancée" qu'il estime avoir déclenchée début mars en interpellant à l'Assemblée nationale le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Aujourd’hui, il est nécessaire de déployer ce nouvel outil dans les écoles puis les lycées lors de leur rentrée scolaire respective et d’étendre également son usage aux entreprises. C’est en généralisant son usage et grâce à un haut niveau de traçabilité associé que nous parviendrons à contrôler l’épidémie", indique le parlementaire centriste.

Cyrille Isaac-Sibille va plus loin et réclame une haute surveillance de la pratique : "Si les résultats des auto-tests ne peuvent être remontés directement dans la base de données SI-Dep et Contact-Covid, il faut dès maintenant prévoir un système de reconnaissance du résultat du test par les téléphones portables. Ce dispositif permettrait de rendre le résultat des tests disponibles dans les systèmes d’information dédiée à l’épidémie et faciliterait donc un suivi en temps réel et limiterait la fraude potentielle".