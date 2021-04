Pénalisation des clients : les prostituées vont manifester sous les fenêtres du maire de Lyon

Sous les fenêtres du maire de Lyon, ce sont les travailleuses du sexe qui vont se rassembler pour dénoncer la loi de pénalisation des clients, adoptée il y a cinq ans jour pour jour et qui fait planer au-dessus de leurs têtes une amende de 1500 euros.

Dans son numéro d'avril actuellement en vente dans les kiosques et en ligne, LyonMag consacrait un dossier à la prostitution à Lyon, rendue de plus en plus précaire par cette loi, mais aussi par l'épidémie de Covid-19. La plupart ont été obligées de baisser leurs tarifs, et d'exercer leur activité dans des conditions d'hygiène et de sécurité inquiétantes.

Le rendez-vous pour la manifestation est fixé à 11h30 ce mardi.