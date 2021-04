Métropole de Lyon : près de 4000 jeunes ont participé au dispositif "Métropole Vacances Sportives"

Malgré la crise sanitaire, la Métropole de Lyon a décidé de maintenir son dispositif "Métropole Vacances Sportives", qui accueille des jeunes de moins de 18 ans pendant les vacances scolaires. Au total, près de 4 000 jeunes ont pu profiter de ces activités pendant deux semaines.

A quelques jours de la rentrée des classes, Bruno Bernard, président de la collectivité, a fait le déplacement au Stade du Rhône à Parilly, pour rencontrer les associations, les clubs et les jeunes. Rugby, escrime, tir à l'arc, capoeira ou encore taekwondo, les jeunes ont accès à une multitude de sports : "Le dispositif existe depuis longtemps en été. On a aussi voulu l'étendre aux vacances de Pâques, car c'est important, surtout dans cette période de crise sanitaire. Les jeunes peuvent découvrir beaucoup d'activités, qui sont gratuites", a expliqué l'élu écologiste lors de sa visite.

Visiblement pas très joueur (ou pas très sportif ?), Bruno Bernard n'a participé à aucune activité, hormis au jeu de la boccia (pétanque pour les personnes handicapées), sur le stand de l'USEP, mais sans trop de réussite.

Dans ce contexte inédit, certaines activités ont dû être annulées en raison des contraintes sanitaires, comme sur le mur d'escalade de Curis-au-Mont-d'Or ou au domaine de Lacroix-Laval : "Un travail a été fait pour respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. On a travaillé avec les autorités pour avoir ce qu'il était possible de garder ou non. Malheureusement, toutes les activités n'ont pas pu être conservées. Mais aujourd'hui, de manière générale, il y a très peu d'activités pour les enfants. Ici, on a un parc magnifique où l'on peut bouger, respirer, s'amuser, faire du sport. Autant en profiter", s'est réjoui le président.

Désormais, toutes les équipes de la Métropole se mobilisent sur les prochaines vacances d'été, qui accueilleront les enfants pendant six semaines sur 30 sites de l'agglomération, dans 18 communes. "Nous préparons le dispositif de cet été pour accueillir le maximum d'enfants, le programme détaillé devrait arriver au début du mois de juin", a conclu Bruno Bernard.

B.B.