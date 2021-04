Le pont de Vernaison passe en sens unique, la municipalité de la commune monte au créneau

Le choix n’enchante en effet pas le maire de Vernaison, Julien Vuillemard, pour qui cette décision a été prise "sans aucune concertation des habitants, des élus locaux".

De plus, la municipalité alerte sur l’état de vétusté du pont de Vernaison. Dans un communiqué, elle précise également "qu’aucun autre franchissement du Rhône n’existe entre les ponts (autoroutiers) de Pierre Bénite et de Givors".

Il semble donc "impératif de réparer les éléments défaillants ou d’envisager une passerelle d’urgence permettant de maintenir le double sens de circulation, capital à la mobilité".

La mise en place de ce sens unique augmenterait le trafic, ce qui supposerait "une augmentation du temps passé dans les transports", ainsi "qu’un changement notoire des trajets et habitudes du quotidien".

Les élus soulignent que cette mise en place à sens unique "compliquerait le franchissement du Rhône par les véhicules des services publics". Pour lutter contre cette décision, qui selon eux, "ne prend pas en compte la réalité du secteur", les habitants et élus souhaitent "trouver une solution qui facilite les déplacements des habitants et qui réponde au besoin du bassin de vie de façon globale".

En multipliant les interventions auprès de l’Etat, la Région, et l’ensemble des pouvoirs publics, les opposants souhaitent faire entendre leur position "contre cette décision lourde de conséquence".

13 communes ont déjà voté un vœu en conseil municipal, demandant à l’exécutif métropolitain "d’éviter le sens unique sur le pont et la reprise des études pour un nouveau franchissement sut le Rhône, plus adapté et multimodal".