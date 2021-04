Lyon : un rassemblement pour la "fierté lesbienne" et "contre le patriarcat" ce samedi

Un rassemblement "pour la fierté lesbienne" et "pour renverser le régime patriarcal et hétérosexuel qui opprime, exploite et divise", peut-on lire dans un communiqué.

Les organisateurs de l'événement ont aussi voulu souligner l'importance symbolique d'une telle action : "Lyon est le berceau de la Manif pour tous mais nous décidons d'y battre le pavé pour ne pas laisser l'extrême droite répandre ses idées réactionnaires", ont-ils précisé.

Des prises de parole, réservées aux lesbiennes et aux bisexuelles, auront lieu toute l'après-midi.