Condamnation des organisateurs de la fête sauvage à Lyon : "On a eu des retours positifs, les gens étaient heureux"

Et ce n’est qu’après 22h que les organisateurs de la fête sauvage du 30 mars dernier sur les quais de Saône ont été entendus par les juges pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui.

Agés de 23 et 26 ans, ils avaient, ce jour-là, publié une story Instagram sur le compte de leur association Ex.Terre pour lancer une invitation à leurs 900 abonnés à un "apéro sonore" : "On espère vous voir nombreux à venir profiter des dernières lueurs du jour avec nous". Le choix des mots, le poids des conséquences.

La suite, on la connaît. Plus de 300 personnes s’étaient agglutinées autour de leurs enceintes bluetooth, bravant les gestes barrières, le port du masque, l’interdiction de se baigner dans la Saône et de boire de l’alcool sur le quai, et enfin le couvre-feu puisque les derniers fêtards quittaient les lieux à l’intervention de la police après 20h.

"Un gros bras d’honneur aux efforts de tout le monde"

"On avait déjà fait ce genre d’apéros dans des parcs et il n’y avait pas eu beaucoup de monde, pas plus de 20 personnes", a tenté de se justifier Léo. La ligne de défense des deux frères, c’est que l’évènement les a dépassés. "On a été pris par l’engouement des gens. Vers 17h, on a supprimé la story parce qu’il y avait trop de gens", a rajouté le jeune homme, arrivé à Lyon l’été dernier.

Mais l’histoire répétée avec leurs avocats s’est confrontée aux questions insistantes et aux remontrances des juges et de la procureure de la République. "On a l’impression que vous faites un gros bras d’honneur aux efforts de tout le monde face au Covid-19", leur a reproché le président. Tandis que l’avocate générale rappelait qu’Arthur, le plus âgé, n’avait pas été coopératif avec les enquêteurs. Il avait pris soin de laisser son téléphone portable à un ami avant de se rendre au commissariat parce qu’il ne voulait pas "qu’on fouille (sa) vie privée" et a refusé de donner le nom de la personne à qui appartenaient les deux grosses enceintes bluetooth ramenées sur les quais fin mars.

De la défiance, Arthur en a aussi pour les médias dont il "a peur". Les deux frères ont d’ailleurs refusé de s’exprimer devant la presse et d’être pris en photos. A les écouter, s’ils se retrouvent aujourd’hui devant le tribunal, c’est aussi parce que des journalistes ont fait leur travail et ont informé concernant leur sauterie du quai de la Pêcherie. D’où leur décision, avant de se rendre à la police, de communiquer avec le Petit Bulletin, seule publication à les avoir, dans un éditorial, félicités de leurs agissements, en minimisant des faits désormais établis par la justice. Et s’ils ont été obligés de fermer le compte Instagram d’Ex.Terre, c’est évidemment parce qu’ils étaient harcelés de messages à cause des articles les concernant.

Une leçon pas franchement retenue

Petit à petit, le vernis craquait. Les frères ont débuté l’audience en clamant s’être rendus compte "après coup" de la gravité des faits, d’avoir peut-être provoqué un cluster. Et puis, à force d’être interrogés, ils ne voyaient plus trop où était le problème. "Beaucoup d’étudiants en détresse sont venus faire la fête avec nous, on a eu des retours positifs, ils étaient heureux", s’est félicité Léo. Quand la procureure a demandé à Arthur ce qu’il imaginait que le personnel soignant pensait de cette fête, le jeune homme s’est fermé : "Je ne peux pas parler à la place du personnel soignant". Même réponse concernant ce que penseraient les commerçants non-essentiels. Fin 2020, Arthur a pourtant perdu son travail dans la restauration à cause des fermetures dues à l’épidémie…

Au terme de longues réquisitions concernant ce rassemblement "illégal, immoral, irresponsable et méprisant", la procureure a réclamé une peine de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour Léo et Arthur M.I., ainsi qu’une amende de 7000 euros et une contravention de 5 fois 500 euros pour la personne morale qu’est l’association organisatrice Ex.Terre. Et l’avocate générale d’appuyer sur "le sérieux pathétique" dont ils avaient fait preuve dans leurs déclarations et de leur volonté de "provoquer l’autorité".

"Ils n'ont pas eu le coeur d’éteindre les enceintes"

L’avocate de la défense, Me Mélanie Sanzari, a conclu les échanges par sa plaidoirie tardive, clamant qu’il était "difficile en 2021 d’avoir 20 ans !". "Est-ce que la jeunesse craque ? Ça serait légitime", a-t-elle lancé, avant de reconnaître qu’elle ne pouvait pas demander la relaxe car ses clients "étaient conscients qu’ils enfreignaient la loi". Pour Me Sanzari, les deux frères n’ont simplement "pas eu le coeur d’éteindre les enceintes" alors qu’arrivaient de plus en plus de fêtards heureux de partager un moment, comme avant.

Le tribunal les a finalement condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende. L'association Ex.Terre dont ils sont les gérants a écopé de 1500 euros d'amende. Un "avertissement judiciaire" pour le tribunal, une "peine pour l'exemple" selon leur avocate.

Mais Léo et Arthur n’en ont pas encore terminé avec la justice. Ils seront attendus devant le tribunal le 21 mai prochain pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique remontant à l’automne dernier. "Il ne faudrait pas que votre présence devant nous devienne une habitude", leur a conseillé le président du tribunal.

A.A.