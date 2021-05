Liaison Lyon-Turin : l'avis positif d'une commission d'EELV sème le trouble chez les écologistes

Ce jeudi, la Commission Transports et mobilités d'Europe Ecologie les Verts a réclamé une accélération de la réalisation complète de la liaison ferroviaire européenne Lyon-Turin. Dans un rapport un temps public, les écologistes considèrent "de manière très claire que la réalisation concomitante d’ici 2030 de la liaison Lyon-Turin […] est nécessaire pour développer une offre de fret ferroviaire attractive et compétitive sur le Corridor Méditerranéen du Réseau Transeuropéen de Transport", peut-on lire dans un communiqué du Comité de la Transalpine, qui "se félicite de cette position nationale de EELV qui vient acter le quasi-consensus politique en faveur d’une accélération de la réalisation des travaux de la section française du Lyon-Turin".

De plus, le Comité "souhaite vivement que cette position et ce consensus soient largement relayés par tous les candidats aux élections régionales et départementales en Auvergne-Rhône-Alpes afin d’adresser un message clair et puissant à l’Etat sur l’urgence d’une programmation rapide de la section française de la liaison", conclut le communiqué.

Suite à la parution de notre article, et un déluge de réactions nationales, EELV a supprimé ce rapport de son site. Et au sein du parti, on est bien embêté, personne ne peut dire d'où il provient. Pour autant, ci-joint une capture d'écran, relativement explicite de la position de la commission sur ce sujet, partagée par plusieurs élus mais minoritaire chez les militants :