Covid-19 : ouverture d’un nouveau centre de vaccination à Lyon

Un nouveau centre de vaccination ouvre ses portes ce lundi. Il se trouve au sein même de l’hôpital Pierre Garraud dans le 5e arrondissement de Lyon. Destiné au grand public éligible à la vaccination, le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et aura comme objectif d’administrer 150 injections de vaccin Pfizer. Les consultations pré-vaccinales et les injections seront assurées par les médecins et infirmiers libéraux.

Du côté des chiffres, les HCL ont réalisé 255 242 vaccinations depuis le début de la campagne. Plus de 4500 personnes sont vaccinées tous les jours et plus de 6500 durant le week-end, soit près de 30 000 par semaine.