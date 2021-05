Spectacle de théâtre policiers-habitants, médiation : 200 000 euros bientôt débloqués par la Ville de Lyon pour lutter contre l'insécurité

Une délibération, que la rédaction de LyonMag a pu consulter en amont, devrait être soumise au vote, afin de permettre l'attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 200 000 euros. Une somme importante que l'on imagine pouvoir aider à lutter contre la hausse des agressions et le basculement inquiétant de certains quartiers comme la Guillotière.

La mairie écologiste veut notamment agir dans la "prévention du passage à l'acte délictueux des jeunes de 12-25 ans exposés à la délinquance", la "prévention de la récidive" ou encore "l'aide aux victimes, notamment les violences faites aux femmes".

Alors, ces 200 000 euros serviront-ils au recrutement de policiers municipaux, au déploiement de caméras de vidéoprotection, de systèmes révolutionnaires pour empêcher les rodéos urbains ? Non.

La Ville de Lyon prévoit de diviser son enveloppe globale pour plusieurs structures et associations concernant tous les arrondissements. La médiation est notamment l'un des grands thèmes défendus par les équipes de Grégory Doucet. L'agence Lyon Tranquilité Médiation ALTM pourrait ainsi recevoir 27 748 euros pour réaliser de la "médiation à proximité des établissements de nuit entre 19h et 2h par 3 médiateurs : prévention et régulation des conflits, sensibilisation des clients des établissements, objectivation des doléances".

La mairie a imaginé aussi proposer aux Lyonnais des permanences hebdomaires pour s'informer. L'association Médiation Lyon AMELY doit obtenir 35 200 euros pour tenir des permanences d'accès au droit et de médiation pour résoudre des conflits du quotidien, tandis que Le Mas - Mouvement d'action sociale recevra 70 426 euros pour organiser 14 permanences hebdomadaires d'accueil et d'accompagnement socio-judiciaire des personnes victimes, 5 permanences de soutien psychologique, de l'accueil en urgence des personnes victimes 7j/7 ou encore pour s'occuper de la gestion de 48 téléphones grave danger dans le cadre des violences conjugales.

Des ateliers de théâtre entre jeunes de la Duchère et policiers

Grégory Doucet espère voir le pouvoir de l'art agir. Le Lien Théâtre dans le 9e arrondissement de Lyon doit obtenir une subvention de 8826 euros pour réaliser des ateliers puis un spectacle de théâtre "mixte" (un terme qui oppose par nature ses protagonistes ndlr), mettant en scène des habitants de la Duchère et des policiers, dans le but de créer un "rapprochement" entre les forces de l'ordre et la population.

Le même Lien Théâtre recevra aussi 7000 euros pour présenter des pièces en milieu scolaire sur le thème de la prévention des conflits chez les adolescents, notamment le harcèlement, les discriminations et les violences sexistes. Des pièces qui seront jouées uniquement dans le lycée Branly et les collèges Jean-Monnet et Raoul Dufy.

Pour garantir une prévention de la récidive, la Ville de Lyon versera 3500 euros au Relais Enfants Parents qui doit permettre l'accompagnement d'enfants au parloir des prisons ainsi que l'organisation de temps festifs derrière les barreaux comme Noël ou la fête des pères.

Réinsertion, logement, retour à l'emploi sont autant de combats que mèneront les autres structures (elles sont 10 au total ndlr) subventionnées la semaine prochaine. Il faudra ensuite mesurer le degré d'impact qu'elles auront eu sur l'insécurité entre Rhône et Saône.

