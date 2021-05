Lyon : Yann Cucherat crée lui aussi un collectif pour soutenir le métro E

Mise de côté par les écologistes depuis un an, la ligne imaginée par Gérard Collomb pour desservir les hauteurs du 5e arrondissement et l’ouest lyonnais est plébiscitée par les maires concernés. Mais aussi par Yann Cucherat, qui annonce avoir créé le collectif "Un métro E pour 2030" avec des citoyens, élus et associations de quartier militant pour que le Sytral sorte la ligne de ses cartons.

"La réalisation de ce nouveau métro devait permettre de réduire le nombre d’automobiles en créant des zones de circulation apaisées bénéfiques aux pistes cyclables, aux grands trottoirs et au développement de rues bordées d’arbres et de plantes, indique le conseiller municipal d’opposition dans un communiqué. Solution optimale, performante et écologique, le métro est le mode de transport qui doit être privilégié. Nous ne pouvons pas revenir en arrière sur ce projet déjà engagé si nous souhaitons répondre aux problématiques de l’ouest Lyonnais et réduire notre empreinte carbone".

Yann Cucherat, qui réclame cinq nouvelles stations avec Alaï à Tassin comme terminus et Bellecour comme départ, estime que le coût du projet peut être réparti sur deux mandats : 500 millions d’euros aujourd’hui et 600 à 700 millions sur le prochain.

"Il ne faut pas arrêter un projet utile et déjà bien engagé car étiqueté "anciennes majorités" pour lancer un os de concertation afin que les territoires s’entredéchirent", appelle Yann Cucherat de ses voeux.

Depuis la Métropole de Lyon, les écologistes doivent savourer de voir les défenseurs du métro E partir éparpillés. Puisque si les voix se répartissent entre Yann Cucherat et le collectif des maires de droite, l’impact sera forcément plus soutenable à encaisser pour Bruno Bernard.

En tout cas, que de chemin parcouru pour ce gadget électoral sorti par Gérard Collomb à la dernière minute lors de la campagne des municipales 2014. Depuis, l'ancien baron lyonnais n'avait pas franchement avancé sur son propre projet...