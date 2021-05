Reconnaissance faciale, suppression des aides, brigades régionales : le plan Sécurité à 300 millions de Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez était en déplacement ce mardi au poste de police municipale de Rillieux-la-Pape dans le Rhône. Il est venu y annoncer les contours de son programme en matière de Sécurité. Le candidat à sa réélection ne le cache pas : il fait de ce thème sa priorité numéro un pour son hypothétique prochain mandat. Avec un budget de "minimum 300 millions d'euros", le taulier LR entend bien innover dans le cadre des compétences que lui octroie la Région.

Transports et lycées

Et qui dit Région, dit transport : celui qui a déjà doublé le nombre de policiers ferroviaires durant ces six dernières années veut encore en grossir les rangs de 50%. Une mesure similaire à ce que propose son rival du RN Andréa Kotarac, qui compte quant à lui "doubler ce doublement". "C'est un homme étrange. Quand il était à l'extrême gauche, il votait contre toutes les mesures de sécurité qu'on pouvait proposer et traitait ses actuels camarades de fascistes. Comment lui accorder du crédit ?", répond Laurent Wauquiez.

Quoi qu'il en soit, l'homme de droite est très fier des actions déjà mises en place en matière de sécurité dans les trains. Il compte d'ailleurs s'inspirer du système de caméras de vidéo-surveillance installé dans les wagons pour le transposer dans les cars scolaires "pour protéger nos enfants du harcèlement et du racket". Coût de l'opération, 40 millions d'euros.

Ce sont entre autres ces bus qui sont censés acheminer les jeunes auvergnats et rhônalpins jusque dans leurs lycées. Mais que se passe-t-il une fois qu'ils ont franchi les portes ? "Nous créerons de nouvelles brigades régionales composées d'anciens policiers et gendarmes pour les déployer dans les lycées", prévoit Laurent Wauquiez en s'appuyant sur l'exemple des récents événements au lycée de La Martinière-Duchère. "Certains veulent opter pour la solution des 'médiateurs' (Najat Vallaud-Belkacem et Fabienne Grébert, ndlr), eh bien moi je n'y crois pas du tout", ajoute-t-il.

L'objectif est que ces brigades réalisent plus de 2000 interventions par an. À noter que les agents déployés n'auraient "qu'un" statut d'agents de sécurité.

Mise en place d'un "bouclier de vidéoprotection"

Si des moyens humains seront déployés, l'époque veut que l'aisance matérielle et technologique des forces de l'ordre soit tout aussi importante.

C'est dans cette volonté de créer un "bouclier de vidéoprotection" que Laurent Wauquiez souhaite faire installer 10 000 nouvelles caméras sur tout le territoire. Plus encore, l'actuel président veut expérimenter de nouvelles techniques comme l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Pour la première, il s'agirait d'un logiciel capable d'analyser les comportements sociaux des individus pour prévoir tous les risques d'animosité potentiels. La loi française permet déjà la mise en place d'un tel système. Ce n'est en revanche pas le cas pour sa deuxième proposition de "reconnaissance faciale". Un projet de loi porté par des députés LREM devrait bientôt être voté à l'Assemblée nationale. Cette technologie qui en inquiète plus d'un serait expérimentée pendant la Coupe du Monde de rugby 2024 et ne serait utilisée qu'à des fins de lutte contre le terrorisme. Budget prévisionnel du déploiement de cette force audiovisuelle : 60 millions d'euros.

Equipement des polices municipales, boutons d'alertes pour les commerçants, dispositif discret pour les femmes battues et places supplémentaires en hébergement d'urgence... toutes ces propositions sont "concrètes et permettent à la Région d'être actrice à son niveau en termes de sécurité", selon l'auvergnat. Mais Laurent Wauquiez voit plus loin et veut que son Auvergne-Rhône-Alpes joue un rôle dans les sanctions imposées aux fautifs.



"Nous voulons supprimer les aides versées aux familles des délinquants"

C'est surement cette potentielle mesure qui fera le plus polémique. En voyant une Justice française que lui et ses soutiens jugent "dépassée", l'ancien président des Républicains veut agir à son échelle. "Nous voulons supprimer les aides versées aux familles des délinquants sur proposition des maires de nos communes. Cela enverrait un signal aux parents en leur rappelant leurs responsabilités en matière d'éducation", ambitionne-t-il. Ces coupes sociales concerneraient des mesures d'aide telles que le Pass Région et différentes bourses. Le cadre légal de ce projet reste à définir mais il ne semble pas y avoir beaucoup de barrières à sa mise en place.

Sanctions toujours, Laurent Wauquiez souhaite, s'il est réélu, faire appliquer des peines d'intérêt général aux délinquants jugés dans les tribunaux. "On proposera des possibilités comme le nettoyage des gares, des lycées et des murs tagués", assure-t-il.

Voilà donc certaines des 10 promesses énoncées par Laurent Wauquiez ce mardi en prévision du scrutin régional le 20 juin prochain. "Ce sont des réponses à notre niveau, nous voulons être acteurs", conclut le candidat en tête des derniers sondages.

L.M.