Régionales : "La gauche sera rassemblée, sur un contrat clair" au soir du premier tour, assure Najat Vallaud-Belkacem

A vingt jours du premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, Najat Vallaud-Belkacem, la tête de liste PS dans la région, s'est confiée dans une longue interview au Journal Du Dimanche.

Depuis plusieurs semaines, les différents partis de gauche négocient pour essayer de trouver un accord pour ces élections. Sans réussite pour l'instant, contrairement aux listes de gauche aux départementales dans le Rhône. "Les régionales, et leur mode de scrutin, incitent les formations politiques avec qui nous discutions à se mesurer et se compter, à engranger le maximum de voix sur leurs identités respectives. Nous avons des différences, c'est vrai après tout. Les électeurs de gauche sont donc aussi appelés à dire quelle sensibilité a leur préférence. Le contrat du rassemblement devra se faire sur cette base démocratique", analyse la candidate socialiste.

Pour autant, elle l'assure, "au soir du premier tour, la gauche sera rassemblée, sur un contrat clair. Contrairement aux élections passées, où la gauche partait également désunie, mais ne réglait pas ses problèmes au soir du premier tour". Le seul moyen de faire tomber Laurent Wauquiez ?

L'ancienne ministre est également revenue sur les tags découverts sur ses affiches de campagne cette semaine à Bron : "À travers moi, ce sont les militants, les soutiens, les candidats de ma liste, les électeurs qui sont insultés, menacés. Et plus largement les citoyens qui, tous les jours, sont victimes de violences, de discriminations, d'intolérance. Cela vient nous rappeler que le racisme est un fléau. Si j'ai été surprise, c'est de façon positive : par les réactions qu'ont suscitées ces tags. La plupart des candidats, sauf le RN, ont eu un message pour rejeter ces méthodes. J'ai reçu énormément de soutien de la part de gens qui découvraient cette violence. Mais moi, cela fait des années que je vis cela : les fake news à mon sujet, les insultes contradictoires éructées dans la même phrase, à la fois "trop féministe et trop musulmane", "pas assez intégrée ou plutôt trop". Rien de nouveau sous le soleil", analyse-t-elle.