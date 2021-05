"Retourne au Maroc" : une plainte bientôt déposée après des tags xénophobes sur les affiches de Najat Vallaud-Belkacem

Une plainte sera prochainement déposée après d’énièmes tags retrouvés sur des affiches de la candidate PS aux régionales, Najat Vallaud-Belkacem. Dans un communiqué de presse, Patrick Joannon, secrétaire de la section de Bron, dit dénoncer "avec la plus grande fermeté les propos haineux, xénophobe et complotiste inscrits sur les affiches électorales dans le quartier des Essarts à l’encontre de Najat Vallaud-Belkacem". On peut effectivement lire sur les affiches les inscriptions suivantes : "Retourne au Maroc", "Elle a perverti les enfants", "Elle fait du tort aux musulmans" ou encore "666 Satan Jezabel Nouvel ordre mondial pédosataniste".

Joint par la rédaction de LyonMag, Patrick Joannon estime que ces tags ne sont pas l’oeuvre d’adolescents ou de jeunes de cité mais bien d’individus politisés. Et le Brondillant regrette de constater que sur sa commune, "les élus en place depuis l’été dernier ne font rien pour calmer le jeu, au contraire".

"La préservation des valeurs républicaines et démocratiques passe par une volonté commune de l’ensemble des pouvoirs publics , de défendre l’universalisme qui fonde notre pacte républicain", conclut-il dans son communiqué.

Selon nos informations, des croix gammées ont également été réalisées sur des affiches de Najat Vallaud-Belkacem placardées dans l’ouest lyonnais. Certains tags porteraient la signature de l'Action française. Manière de brouiller les pistes ou véritable action coup-de-poing de l'ultradroite rhodanienne ?