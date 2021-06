Covid-19 : "Un véritable risque de contamination à bord des TGV", selon l'inspection du travail du Rhône

La direction départementale du travail du Rhône a réalisé, à la demande de Sud Rail, des mesures dans un TGV reliant Lyon à Montpellier le 12 mai dernier. Ces mesures montrent un réel manque d'aération dans les trains, malgré la crise sanitaire et pointent "un véritable risque de contamination à bord des TGV".

La direction de la SNCF affirmait pourtant que les voyages en train étaient sûrs, grâce à la ventilation des rames.

Or, les relevés de l'inspection du travail démontrent tout le contraire. Ainsi, le taux de CO2 affichait plus de 1000 parties par million (PPM) dès la fermeture des portes, alors que le taux normal dans un lieu fermé mais correctement aéré doit s'établir autour de 400 PPM. Pire, un pic de 4000 PPM a été enregistré lors du voyage.

Le problème viendrait du filtre utilisé pour ventiler l'air. Seuls des filtres classiques sont utilisés à bord des TGV, et non des filtres à haute performance utilisés dans les avions.

Outre ces relevés, l'inspection du travail du Rhône a également relevé la non-conformité du port du masque par certains passagers, l'absence de respects des distanciations physiques entre les clients et les deux contrôleurs présents à bord. Une réduction de la jauge à 50% serait alors préconisée, en plus de l'installation d'un système efficace de filtration et de renouvellement de l'air.

Mais selon Mediapart, la SNCF n'a pas prévu de donner suite.