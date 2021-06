Lyon : pris dans un guet-apens, les syndicats de la police municipale claquent la porte du bureau de Grégory Doucet

Pour de nombreuses raisons, et notamment l’annonce d’une pièce de théâtres habitants-policiers, l’intersyndicale avait alors demandé s’entretenir "directement" avec le maire de Lyon Grégory Doucet "avant les vacances d’été".

Une requête acceptée, avec un rendez-vous fixé ce mercredi après-midi à l’Hôtel de Ville. Les membres de la CGT, UNSA, CFTC et FO pensaient qu’ils pourraient parler ouvertement avec l’élu écologiste et son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi. Sauf qu’en arrivant dans le bureau du maire, ils ont "été surpris de constater la présence de plusieurs personnes" comme ils le relayent dans un communiqué de presse.

En effet, Grégory Doucet avait convié son Directeur général des services, son Directeur général des Ressources humaines, ainsi que le Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité, et surtout le patron de la Police municipale, Henri Fernandez… Autant dire que les murs avaient des oreilles, et qu’il aurait été compliqué de jouer cartes sur table avec le maire.

L’intersyndicale a donc claqué la porte de la réunion et réitère ce soir sa volonté "d’échanger directement (…) sans la présence de (sa) hiérarchie".