Pièce de théâtre habitants-policiers : la police municipale de Lyon "ne sait plus si elle doit en rire ou pleurer"

Les élus doivent attribuer 200 000 euros de subventions réparties entre plusieurs structures et associations pour lutter contre l’insécurité et la récidive. Si la plupart de ces enveloppes ne sont pas une surprise puisqu’elles avaient déjà été votées le mandat précédent sous Gérard Collomb avec les mêmes projets, un programme a particulièrement retenu l’attention des Lyonnais. Et des policiers municipaux.

Il s’agit du spectacle de théâtre "mixte" imaginé par le Lien Théâtre mettant en scène des habitants du 9e arrondissement et des policiers, dans le but de créer un "rapprochement" entre les forces de l'ordre et la population.

Outre vos commentaires pour le moins négatifs, plusieurs organisations de la police municipale lyonnaise ont rédigé un communiqué en intersyndical pour réclamer un rendez-vous à Grégory Doucet. "Des ateliers théâtre habitants-policiers ??? Compte-tenu de la situation en interne, cette déclaration a marqué les esprits… Les collègues ne savent plus s’ils doivent en rire ou pleurer et surtout, ils continuent de regarder les petites annonces communes voisines", écrivent la CGT, l’UNSA, la CFTC et FO, en référence aussi à l’exode de fonctionnaires lyonnais et à la difficulté de la Ville de trouver des remplaçants.

S’ils arrivent à obtenir leur entretien avec le maire de Lyon, les syndicats annoncent déjà qu’ils réclameront "en urgence" l’attribution de l’Indemnité d’administration et de technicité (IAT) au maximum pour tous les policiers municipaux lyonnais et la rémunération en heures supplémentaires des dimanches travaillés. Et lui diront probablement tout le bien qu'ils pensent de ce futur atelier théâtre avec les habitants du 9e...