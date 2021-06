Lyon : la chauffarde responsable de l’accident ayant coûté la vie à Séphora le jour de son anniversaire jugée en appel

Séphora, une jeune femme qui venait de fêter ses 23 ans, était tuée au volant de sa voiture dans une collision avenue de Bohlen à Vaulx-en-Velin. Son passager était grièvement blessé tout comme la conductrice de l’autre véhicule à l’origine de l’accident.



Cette dernière était non seulement en état d’ébriété au moment des faits mais cette mère de famille conduisait également trop vite, avait grillé un feu rouge et téléphonait à la recherche de son compagnon.



La chauffarde, qui a écopé de 5 ans de prison dont trois ferme lors d’un premier procès en juin 2020 à Lyon, sera de retour devant la justice ce lundi après avoir fait appel de sa condamnation il y a un an. "Je suis fautive mais pas une meurtrière", avait déclaré la prévenue au cours des premiers débats.

"Homicide dit involontaire, avec circonstances aggravantes. Une nouvelle victime innocente et une famille effondrée. Comportement volontaire et conséquence involontaire : là se situe le débat", estime de son côté l'association Et 6 c'était vous.