Régionales : d’anciens LR rejoignent le RN d’Andréa Kotarac

À l’approche du premier tour ce dimanche, Andréa Kotarac, tête de liste du RN (Rassemblement National) aux élections régionales 2021, a tenu une conférence de presse ce jeudi pour évoquer "le ralliement des LR à sa liste".

En effet, deux anciennes figures des LR (Les Républicains) ont rejoint le camp de l’extrême droite pour les prochaines élections.

Antoine Duperray, vice-président sortant du Rhône et Philippe Gibert, candidat sur la Métropole de Lyon étaient présents à la conférence de presse pour expliquer les raisons de leur changement de parti.

"Au niveau de mes valeurs, je viens plutôt du centre droit. Je suis un grand admirateur du Général de Gaulle, et je pense que les idées gaullistes aujourd’hui ne sont plus représentées par LR mais par Andréa Kotarac", a déclaré Philippe Gibert, candidat sur la Métropole de Lyon.

D’après Andréa Kotarac, tête de liste RN, "le LR, c’est un parti qui explose, qui fonctionne aujourd’hui par clientélisme. Et si je suis élu, je diviserai par trois, le budget de communication de Laurent Wauquiez".

"Les Républicains, c’est un parti qui s’associe au Macronisme", poursuit le candidat. "Selon moi, un parti doit avoir une colonne vertébrale, un cap, pour la Région et à la fois pour la France, et les LR n’en ont plus. C’est un parti qui est aux abois. Il me fait penser au parti socialiste il y a cinq ans : un parti qui n’a plus de militant, ou alors des militant qui parlent comme au Rassemblement National.

Les députés LR méprisent la laïcité. En fin de compte, il s’agit du parti le plus courageux de France. Non pas car ils agissent, mais car ils sont sans gêne", a conclu Andréa Kotarac.

J.N