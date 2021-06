Le groupe des 42 joueurs sélectionnés pour la tournée du XV de France en Australie a été dévoilé ce dimanche midi. Dans cette liste, composée de nombreux nouveaux joueurs, on retrouve six Lyonnais : Demba Bamba, Dylan Cretin, Pierre-Louis Barassi, Patrick Sobela, Killian Geraci et Baptiste Couilloud.

Les Bleus affronteront les Wallabies le 7, 13 et 17 juillet.