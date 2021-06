Régionales à Lyon : pour l’union de la gauche, tout était prévu mais rien n’était prêt

Les trois candidates ont officialisé leur rassemblement en vue du second tour, en tentant de démontrer que leur union est presque naturelle.

Mais vu de l'extérieur, le son de cloche ne résonnait pas pareil : la fusion des listes était prévue, mais ne semblait pas prête. L'écologiste Fabienne Grébert était là en grande gagnante avec ses 14,45%. Celle qui a recueilli le plus de suffrage au premier tour le sait très bien : c'est elle qui sera la tête d'affiche dimanche prochain.

Quant à Najat Vallaud-Belkacem, on avait l'impression qu'elle essayait de jouer sur sa notoriété pour être au cœur des débats. Il faut dire que les journalistes présents, dont ceux de LyonMag, se tournaient beaucoup vers elle.

Et puis il y avait Cécile Cukierman et ses 5,56%. La communiste essayait de se mettre au même niveau de légitimité que ses deux nouvelles amies, avec plus ou moins de mal.

"Faire front contre la droite extrême et l'extrême droite"

A elles trois, elles ont rassemblé un peu plus de 30% des voix lors du premier tour. Si les scores en restaient là, elles n'inquiéteraient donc pas le président sortant Laurent Wauquiez et ses 43%. Pourtant, les nouvelles alliées comptent bien "faire front contre la droite extrême et l'extrême droite", selon les dires de Fabienne Grébert. Pour Najat Vallaud-Belkacem, il s'agissait "d'incarner l'espoir face au repli sur soi". Un besoin d'union qui n'est pourtant pas acquis.

Lorsque l'on a osé poser des questions sur les points de divergence des différents programmes, les sujets bouillants étaient rapidement mis sous le tapis. Pour Cécile Cukierman, qui s'appuyait sur l'exemple du Lyon-Turin, "il existe des débats même au sein des listes et c'est important d'être en capacité de les faire vivre". Mais pour Fabienne Grébert, la décision semble être déjà prise. La prétendante EELV a assuré qu'elle et ses deux complices se sont mises d'accord sur l'importance du fret ferroviaire, mais qu'il faudra utiliser le réseau existant pour désengorger les vallées savoyardes.

Pour ce qui est de la composition des listes, il faudra repasser plus tard puisque "les équipes travaillent activement dessus". Il en est de même pour le programme complet. Pour l'heure, il faut "combattre le vrai gagnant de ce premier tour : l'abstention".

Un combat contre l’abstention

Et c'est d'ailleurs au moment d'évoquer l'incroyable désintérêt des Français pour ce scrutin régional que les échanges se sont musclés. Najat Vallaud-Belkacem semblait être la plus "sidérée" par ces 66 % d'abstention. "Je suis atterrée parce que tout a été fait pour que cette abstention soit historique", a-t-elle déclaré. "Le gouvernement s'était engagé à fournir une grosse communication sur le scrutin : ça n'a pas été fait", a-t-elle poursuivi. Une faute gouvernementale donc, mais pas seulement pour l'ancienne ministre. Selon elle, "la couverture médiatique n'a pas été à la hauteur". A cela, s'ajoute le scandale de la distribution des professions de foi qui reste à éclaircir.

Quoi qu'il en soit, les trois femmes de gauche ont prévu de multiplier les déplacements sur le terrain pour redonner l'envie aux gens d'aller voter. Elles iront ce mardi dans une ferme urbaine du 8e arrondissement de Lyon.

L.M. & J.N.