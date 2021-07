ASVEL : David Lighty prolonge jusqu’en 2026 et "terminera sa carrière" à Villeurbanne

L’ASVEL a annoncé ce samedi la prolongation de contrat de David Lighty. Le joueur est désormais lié au club villeurbannais jusqu’en 2026.

"L’homme aux 371 matchs joués sous les couleurs villeurbannaises continuera d’écrire sa légende, d’apporter toute son expérience, sa joie de vivre, son optimisme naturel, son leadership et sa mentalité de champion pour entrer encore davantage dans l’histoire de notre club", écrit le club dans un communiqué.

"Cela ne pouvait pas se passer autrement ! Oui, il s’est posé des questions et nous aussi. Mais quand absolument tout le monde me dit : "Il faut le garder", alors on fait tout pour ! David terminera sa carrière chez nous, aura son maillot retiré, une célébration à la hauteur de ce qu’il a apporté etc… Mais avant cela, il va continuer à nous faire gagner des titres et nous apporter quotidiennement de la joie et du bonheur", a de son côté déclaré le président Tony Parker.