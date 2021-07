Lyon : un défilé militaire sans véhicule pour le 14 juillet

Traditionnellement organisé le 13 juillet, le show de l’armée française aura lieu cette fois ce mercredi 14 juillet. Aucune raison n’a été officiellement donnée par les autorités sur ce changement de date qui en a surpris plus d’un. Par ailleurs, le défilé se tiendra place Bellecour au centre de Lyon et non plus dans le 6e arrondissement.

Les festivités débuteront dès 9h, avec l’ouverture d’un village des recruteurs où il sera possible de rencontrer des conseillers de l’armée. Puis, dès 11h30, une cérémonie suivie d’un défilé est prévue autour de la plus grande place de Lyon. Alors que Paris renoue avec un grand défilé, qui comprendra des véhicules aériens et terrestres, la capitale des Gaules n’aura le droit qu’aux troupes à pied pour le cortège.

Interrogé sur cette absence de véhicules, le nouveau gouverneur militaire de Lyon annonce que des blindés seront bien installés sur la place Bellecour, mais en stationnaire. Parmi eux, le fameux CAESAR, camion équipé d’un système d’artillerie. Le patron des soldats de la région ne souhaite pas commenter la décision de ne pas faire rouler d’engins motorisés durant le défilé, rappelant être soumis à "une neutralité politique".

Gilles Darricau reconnait néanmoins que "ce serait plus sympa d’avoir des avions" lors des festivités. D’autant que 6 Mirages 2000, en route pour le défilé parisien, passeront ce mardi midi au-dessus de Brignais. "Un défilé est quelque chose qui doit vivre, ce n’est pas étonnant que ça change", conclura le nouveau gouverneur militaire de la ville, en signe d’apaisement envoyé à la mairie écologiste.

J.D.