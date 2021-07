Départs en vacances : la journée de vendredi classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Il sera conseillé d'éviter l'A6 au nord de Lyon de 16h à 19h, l'A7 entre Lyon et Orange de 14h à 20h et l'A43 en direction de Chambéry de 15h à 20h.

Samedi, Bison Futé va hisser le drapeau rouge. D'importantes difficultés sont attendues entre Beaune et Lyon de 8h à 11h, entre Lyon et Orange de 7h à 17h, avec de gros bouchons annoncés entre 11h et 15h. L'A43 sera également chargée entre Lyon et Chambéry de 9h à 17h, avec un trafic saturé de 11h à 14h.

Dans le sens des retours, il sera conseillé d'éviter la Vallée du Rhône de 9h à 15h. La journée sera classée orange.

Dimanche, les voyants passeront au vert. Malgré tout, des ralentissements sont attendus entre Lyon et Orange de 14h à 19h et sur l'A43 entre Lyon et Chambéry entre 10h et 19h.