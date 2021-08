Lyon : ils proposent des cigarettes à un homme, il refuse et se fait frapper et voler sa chaîne

Il était 22h cours Gambetta quand deux individus ont accosté un jeune homme pour lui vendre des cigarettes. Mais ce dernier a refusé. C’est alors que ses agresseurs lui ont dérobé sa chaîne au cou tout en le frappant.

Avertis, les policiers ont interpellé les deux voleurs âgés de 17 et 18 ans. Ils ont retrouvé sur eux le collier volé ainsi que de la cocaïne et et du cannabis. Placés en garde à vue et interrogés, ils ont tous les deux nié les faits.

Le majeur sera présenté au parquet ce vendredi tandis que le mineur passera devant le juge des enfants.