Un collectif de citoyens en faveur du téléphérique Lyon-Francheville se forme

Alors que le projet de téléphérique déchaîne les passions dans l'ouest lyonnais depuis de nombreux mois, élus et citoyens confondus, un collectif en faveur du projet vient de se former.

Baptisé "collectif des futurs usagers du transport par câble aérien", il fait la promotion de la ligne imaginée par les écologistes et qui fera cet hiver l'objet d'une concertation très attendue. "Nous sommes confrontés depuis des mois à des campagnes de communication qui allient désinformations, caricatures et utilisations politiciennes du projet de télécabine", se désole le collectif dans un communiqué de presse.

Selon ses membres, il est primordial que "l'ensemble des impacts soient regardés objectivement dans le cadre d'une concertation où tout sera mis sur la table, où un débat objectif pourra exister, où l'intérêt des futurs usagers de cette infrastructure de transport sera également pris en compte".

Il est à noter que les personnes qui portent ce collectif ne sont pas des citoyens lambda. Monique Cosson est l'une des porte-paroles. Elle a été conseillère régionale EELV lors du premier mandat de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, et était même présidente du groupe écologiste.

A ses côtés, on retrouve Olivier Mesnard, conseiller municipal d'opposition à la Mulatière. L'écologiste se présente dans le communiqué comme un "banni de la page Facebook de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon et de celle de sa maire" parce qu'il avait eu "le tort d'apporter du débat, de répondre aux arguments et contre-vérités qui y étaient développés".

La caution citoyenne est défendue par Alain Nérot, habitant de Francheville, attaché au projet depuis 2012. Et prêt à s'assurer "de la véracité et de la transparence des éléments qui seront apportés par le Sytral pour permettre aux citoyens de se faire une idée juste de ce projet".

D'un côté comme de l'autre, on ne lâchera rien au sujet de ce téléphérique...