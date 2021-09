L'entreprise lyonnaise Kem One cédée à un fonds d'investissement américain

Dans un communiqué, le propriétaire de l'entreprise, Alain de Krassny, a annoncé sa décision de céder Kem One au fonds d'investissement américain Apollo Global Management. Le projet de cession sera finalisé d'ici la fin de l'année.

Kem One, spécialisée dans la production de PVC, de soude et de dérivés chloriques, avait été reprise en 2013 par Alain de Krassny qui avait sauvé le groupe de la faillite. Avec ses usines à St Fons et à Balan, Kem One emploie près de 1400 personnes et a réalisé près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.