Lyon : les policiers municipaux rejoignent la grogne des agents de la Ville

Grégory Doucet avait annoncé la semaine dernière des mesures qui devaient calmer la colère de ses agents, avec le déblocage d’une enveloppe de 6,6 millions d’euros consacrée à l’augmentation générale des salaires, à l’équilibrage homme-femme et à la reconnaissance de la pénibilité de la tâche. Une somme qui doit être notamment à destination des policiers, pour tenter de recruter des hommes et des femmes. Mais pour l’intersyndicale, cela pourrait en fait cacher un coup de com, une manœuvre politique des écologistes visant à déstabiliser les agents et à les diviser.

Malheureusement pour les écologistes, une nouvelle grève est donc prévue ce jeudi dans la capitale des Gaules. Et cette fois, les policiers municipaux comptent y participer. Dans un communiqué, les fonctionnaires "expriment leur solidarité envers tous leurs collègues et s’interrogent sur leur propre sort".

Ils réclament ainsi "l’indemnité d’administration et de technicité augmentée à son maximum, les dimanches travaillés rémunérés en heures supplémentaires et de meilleures conditions de travail". Les policiers regrettent aussi que "beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à la recherche d’attractivité nécessaire pour recruter et mettre fin aux carences en personnel qui épuisent les agents présents, et au final arriver à, seulement, l’augmentation insuffisante d’une prime qui existe déjà".

L’intersyndicale appelle donc les policiers municipaux à rejoindre le rassemblement prévu ce jeudi dès 13h30 devant l’Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie.