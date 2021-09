Les agents de la Ville de Lyon vont refaire grève : le geste social de Grégory Doucet a échoué

Il y a une semaine, le maire de Lyon Grégory Doucet a convoqué la presse pour présenter plusieurs mesures censées aller dans le sens des agents municipaux, très en colère depuis la rentrée et l’application de la loi de transformation de la fonction publique.

L’édile a notamment annoncé le déblocage d’une enveloppe de 6,6 millions d’euros consacrée à l’augmentation générale des salaires, à l’équilibrage homme-femme et à la reconnaissance de la pénibilité de la tâche.

Une première lecture de cette décision traduisait une volonté pour la majorité d’acheter la paix sociale et de "faire en sorte qu’il n’y ait plus de grève". Mais selon une analyse de l’intersyndicale remontée, cela pourrait en fait cacher un coup de com, une manoeuvre politique des écologistes visant à déstabiliser les agents et à les diviser.

6,6 millions d’euros, vraiment ?

LyonMag a rencontré ce lundi les responsables des différents syndicats de la Ville de Lyon (CFDT, CGT, SUD, UNSA, CFTC, FO) pour faire un point et tenter de démêler le vrai du faux de ces annonces municipales. Premièrement sur les millions d’euros promis pour la revalorisation des salaires. "Il faut savoir que sur ces 6,6 millions, il y a 3,2 millions qui sont imposés par le gouvernement (…) la municipalité sera obligée d’appliquer les évolutions de carrière telles qu’elles ont été votées", assure-t-on du côté de la CFDT avant de poursuivre "ce n’est pas une réelle décision d’augmentation de la part du maire".

De plus, ces revalorisations de salaire n’en seraient pas vraiment puisqu’elles ne représenteraient qu’une augmentation de 1,97% tandis que l’inflation est de 2,2%. En clair, certains agents pourraient bientôt toucher moins que le SMIC qui normalement doit augmenter de 2% de plus que l’inflation. Les calculs ne sont pas bons.

Une inaction sur les 1607 heures

La loi votée en 2019 préconise un passage à 1607 heures annuelles de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique. Pour y arriver, les équipes de Grégory Doucet ont décidé de supprimer trois jours de congé aux agents, sauf pour ceux dont la tâche est jugée pénible, 5000 au total. "Ce qu'il veut en faisant ça, c’est créer de la confusion au sein des agents", déplore-t-on dans l’intersyndicale puisque aucune "cartographie de la pénibilité" n’a pour le moment été éditée.

Toujours selon les syndicats, la municipalité aurait le pouvoir de contrer clairement cette loi des 1607 heures. Il faut apporter de la nuance ici puisqu’en effet, la législation laisse une petite marge de manoeuvre aux élus locaux, et notamment celle de la pénibilité. A l’Hôtel de Ville, on se défendra surement d’avoir joué au maximum avec cet alinéa. "Il est gonflé monsieur Bosetti (Laurent Bosetti, adjoint LFI en charge de la promotion des Services Publics, ndlr). Il a oublié qu’à l’Assemblée, son parti était contre les 1607 heures et là il est le premier à les appliquer", conclut-on sur ce chapitre.

Droit de grève bafoué

Une autre question épineuse irrite les travailleurs, celle du droit de grève. Avec les nouvelles prérogatives, si un agent fait grève pendant une heure, c’est un jour complet de salaire qui lui sera supprimé. "C’est incompréhensible qu’un pouvoir écolo et de gauche qui, soi-disant, est souvent dans les luttes sociales prenne une mesure pareille", déclare l’intersyndicale en assurant que "la loi ne l’oblige pas".

Dialogue rompu et passage en force

Ce qu’on regrette également dans le camp des travailleurs, ce sont les méthodes employées par Grégory Doucet et Laurent Bosetti, son adjoint en charge du dossier. "Ça nous afflige, ils ne peuvent pas être à gauche et faire les saloperies qu’il fait", s’étonne-t-on chez les grévistes. Selon eux, l’administration pose les agents devant le fait accompli en prenant des décisions en amont et en ne concertant qu’elle même -ce sont d’ailleurs des critiques dont ils font l’objet pour l’ensemble de leur oeuvre-.

Là aussi, il faut apporter nuance. Selon une source proche du dossier dans l’exécutif, ce sont les syndicats qui refusent le dialogue. Difficile de vérifier ce fait sans être une petite souris capable de se glisser dans les coursives de l’Hôtel de Ville lorsqu’une réunion houleuse s’y passe.

Quoi qu’il en soit, une nouvelle grève est prévue le 30 septembre prochain. Elle devrait être assez suivie promet l'intersyndicale.

L.M.