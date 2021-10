Euroligue : l'ASVEL dans le vif du sujet face à Kaunas

Sans aucun match officiel à leur actif, les basketteurs villeurbannais reçoivent Kaunas, ce vendredi à 20h, pour la première journée d'Euroligue.

"Le calendrier est fait comme ça, c'est sûr qu'avoir un ou deux matchs officiels en LNB aurait permis une montée en puissance. Là on va taper dans le dur direct, et ça va être bien. Ça va donner un bon match à nos supporters et si on arrive à le prendre, on pourrait directement passer sur une très bonne dynamique donc à nous de faire le boulot", a expliqué Antoine Diot à la veille de la rencontre.

"Kaunas a déjà joué trois matchs officiels, mais ça peut se jouer sur autre chose. Ils auront le voyage dans les jambes, alors que nous, on s'entraine depuis une semaine, on les prépare bien", a analysé TJ Parker. L'entraineur villeurbannais qui compte sur le public pour "envoyer de l'énergie aux joueurs".

Avec 13 victoires en Euroligue l'année dernière, l'ASVEL espère faire encore mieux cette saison. Avec pourquoi pas, à la clé, une qualification pour les play-offs.