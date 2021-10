Fête des Lumières : le maire de Lyon promet une édition 2021 "grandiose"

Le maire de Lyon se confie au Progrès ce mercredi après-midi, et indique préparer une "fête grandiose" pour décembre prochain.

Il faut dire qu’après une édition 2020 a minima à cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19, la Ville de Lyon et ses habitants ont à coeur de retrouver l’ambiance si particulière du 8 décembre.

La première étape souhaitée depuis longtemps par Grégory Doucet, c’est de retrouver des illuminations ailleurs qu’en Presqu’île. Comme dans le monde d’avant les attentats. Le maire écologiste indique ainsi que le parc Sergent Blandan dans le 7e arrondissement sera concerné, tout comme les Subsistances sur le quai Saint-Vincent dans le 1er.

"On a beaucoup travaillé la place des enfants. C’est pour cela que l’on va à Blandan, notamment. L’idée, c'est que l’on facilite l’accès des œuvres aux plus jeunes", a rajouté Grégory Doucet. Il est vrai que les foules compactes présentes en centre-ville ne permettent pas souvent aux plus petits de profiter des animations et illuminations. A moins de grimper sur les épaules des parents.

Les équipes municipales, chapeautées par l’adjointe aux Grands Événements Audrey Hénocque, continuent de préparer la Fête des Lumières 2021. Avec de probables annonces qui se feront d’ici la mi-novembre.

La fête des Lumières 2021 aura lieu du mercredi 8 au samedi 11 décembre.