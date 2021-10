Le LOU Rugby fait tomber le Stade Toulousain !

Le LOU a fait sensation en s’imposant contre le Stade Toulousain, champion de France et champion d’Europe en titre. Les joueurs de Pierre Mignoni ont également mis fin à l’invincibilité de Toulouse depuis le début de la saison. Score final : 25 à 19, avec trois essais signés Beka Saginadze, Dylan Cretin et Baptiste Couilloud.

Cette victoire permet aux Lyonnais de conforter leur troisième place au classement général derrière Toulouse et Bordeaux-Bègles.

"C'est une des plus belles victoires qu'on ait eu ici, a réagi Félix Lambey à l'issue de la rencontre. C'est une équipe assez exceptionnelle qui est arrivée, avec que des victoires. Donc faire le match que l'on a fait aujourd'hui, être solidaire comme on l'a fait à la fin pour l'emporter, ça montre que l'état d'esprit de l'équipe est bon et qu'on est capable de gagner de grandes équipes".

Prochaine rencontre samedi pour le LOU en déplacement sur la pelouse du Stade Français à 15h.